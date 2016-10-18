Многообразие вариантов Г-образной кухни

Каким должен быть мебельный гарнитур на моей кухне? Это решение не сиюминутное и требует определенных размышлений. Вам придется подумать о стиле, материалах, цвете, а также бытовой технике. Трудность выбора заключается также в том, что современные поставщики предлагают огромный выбор мебели, которая соответствует нашим пожеланиям.
В нашей новой книге идей мы покажем несколько уютных кухонных помещений, которые объединяет привычная нам Г-образная планировка.
Хотим ли мы, чтобы кухня стала сердцем дома и объединяла в своих стенах всю семью? Возможно вы будете готовить на ней только завтраки? Не паникуйте. Даже самая маленькая кухня способна предстать перед взором домочадцев в самом лучшем свете. Глянцевые фасады мебели и бытовой техники добавляют помещению воздуха, а светодиод делает рабочую зону привлекательной для приготовления различных блюд.
Угловая планировка кухни весьма удобна для размещения так называемого рабочего треугольника. Его невидимыми вершинами являются мойка, холодильник и плита. При этом открытые дверцы тех или иных предметов кухонного ансамбля не мешают друг другу и передвижению внутри рабочих зон треугольника.
Во многих квартирах Европы помещение кухни настолько мало, что в ней не находится отдельного места для размещения обеденного стола. Таким крошечным кухням дизайнеры интерьера рекомендуют придавать промышленный шарм. Для этого подойдет фартук из имитации кирпича или плитки кабанчик, как на фото.
Белый цвет – это беспроигрышный вариант как для маленькой, так и для просторной кухни. Он обладает свойством стирать границы и делает комнату визуально просторной, помогая при этом прилично увеличить освещенность комнаты. К тому же, деревянные поверхности столешниц отлично смотрятся в белой окантовке стен и мебели.
Читать книгу идей: Изящный белый лофт
На более длинной стороне обычно устанавливаются высокие напольные шкафы, в которых можно хранить кухонную утварь, необходимую в хозяйстве. Вдоль меньшей стены удобно размещать мойку или духовой шкаф. Как видите, Г-образный дизайн прекрасно смотрится и в загородных домах, и на кухнях, имеющих выход на террасу или в отдельное помещение столовой.
Даже узкая кухня может выразить индивидуальность домашнего очага! Практичной ламинированный гарнитур предпочтителен для любителей готовить. Размеры рабочей поверхности минимальны, шкафы расположены очень компактно, однако, все равно остается место, чтобы «развернуться» в кулинарном поединке.