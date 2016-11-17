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Современный дом в гармонии с природой

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Park Lane Residence, Uptic Studios Uptic Studios Кухня в стиле модерн
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Потрясающий, захватывающий и чрезвычайно эффектный – так в трех словах можно описать представленный дом. Это современный семейный дом, который был разработан в гармонии с природой и окружающей средой. Конструкция представляет собой сплошные стальные балки в сочетании с деревянными и стеклянными поверхностями. Все выглядит светло, современно. Стеклянные поверхности позволяют осуществить плавный переход между внешней средой и внутренней, с помощью которого объект выглядит более просторным.

Фасад

Park Lane Residence, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Park Lane Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Фасад был построен из трех материалов: дерева, стекла и камня. Темный оттенок древесины хорошо подчеркивает изысканный и элегантный характер дома, благодаря металлической конструкции все в целом выглядит современно. Дом  имеет очень неправильную форму, но она придает ему очень оригинальный и экстравагантный стиль.

Кухня

Park Lane Residence, Uptic Studios Uptic Studios Кухня в стиле модерн
Uptic Studios

Park Lane Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Архитекторы убедились, что каждая комната должна иметь экологический характер, поэтому в этот интерьер также было добавлено дерево. Хромированная техника, блестящие поверхности и утонченный камень представляют собой чрезвычайно элегантный и изысканный дизайн.

Гостиная

Park Lane Residence, Uptic Studios Uptic Studios Гостиная в стиле модерн
Uptic Studios

Park Lane Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Несмотря на то, что пространство не оборудовано, можно увидеть огромный потенциал в интерьере. Центром комнаты является камин, место, где мы можем как тепло, так и здорово провести приятный вечер в сопровождении близких. Открытая планировка гостиной оптически расширяет и освещает пространство. Вы заметите, что ведущим материалом является древесина. Высокий потолок дает ощущение простора и прозрачности.

Сад

Park Lane Residence, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Park Lane Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Из гостиной есть выход в сад через стеклянные раздвижные двери. Под крышей вы заметите тонкое галогенное освещение, которое выдвигает на первый план очень сложную и оригинальную атмосферу здания. В саду также есть камин, можно сказать, что камин в доме является двусторонним, так как он есть как в гостиной, так и вне дома. Очень интересное решение, что, несомненно, удовлетворит всех тех, кто любит проводить долгие вечера на открытом воздухе.

Гараж

Park Lane Residence, Uptic Studios Uptic Studios Гараж на две машины
Uptic Studios

Park Lane Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

В доме также есть гараж с возможностью парковки трех автомобилей. Это также дополнительное пространство для хранения менее необходимых вещей. Не забудьте в своем доме правильно организовать гараж, таким образом, вы сможете насладиться не только возможностью для парковки автомобиля, но и функциональным хранением вещей.

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