Современный дом в гармонии с природой

Из гостиной есть выход в сад через стеклянные раздвижные двери. Под крышей вы заметите тонкое галогенное освещение, которое выдвигает на первый план очень сложную и оригинальную атмосферу здания. В саду также есть камин, можно сказать, что камин в доме является двусторонним, так как он есть как в гостиной, так и вне дома. Очень интересное решение, что, несомненно, удовлетворит всех тех, кто любит проводить долгие вечера на открытом воздухе.