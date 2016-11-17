Современный дом в гармонии с природой

Потрясающий, захватывающий и чрезвычайно эффектный – так в трех словах можно описать представленный дом. Это современный семейный дом, который был разработан в гармонии с природой и окружающей средой. Конструкция представляет собой сплошные стальные балки в сочетании с деревянными и стеклянными поверхностями. Все выглядит светло, современно. Стеклянные поверхности позволяют осуществить плавный переход между внешней средой и внутренней, с помощью которого объект выглядит более просторным.
Фасад был построен из трех материалов: дерева, стекла и камня. Темный оттенок древесины хорошо подчеркивает изысканный и элегантный характер дома, благодаря металлической конструкции все в целом выглядит современно. Дом имеет очень неправильную форму, но она придает ему очень оригинальный и экстравагантный стиль.
Архитекторы убедились, что каждая комната должна иметь экологический характер, поэтому в этот интерьер также было добавлено дерево. Хромированная техника, блестящие поверхности и утонченный камень представляют собой чрезвычайно элегантный и изысканный дизайн.
Несмотря на то, что пространство не оборудовано, можно увидеть огромный потенциал в интерьере. Центром комнаты является камин, место, где мы можем как тепло, так и здорово провести приятный вечер в сопровождении близких. Открытая планировка гостиной оптически расширяет и освещает пространство. Вы заметите, что ведущим материалом является древесина. Высокий потолок дает ощущение простора и прозрачности.
Из гостиной есть выход в сад через стеклянные раздвижные двери. Под крышей вы заметите тонкое галогенное освещение, которое выдвигает на первый план очень сложную и оригинальную атмосферу здания. В саду также есть камин, можно сказать, что камин в доме является двусторонним, так как он есть как в гостиной, так и вне дома. Очень интересное решение, что, несомненно, удовлетворит всех тех, кто любит проводить долгие вечера на открытом воздухе.
В доме также есть гараж с возможностью парковки трех автомобилей. Это также дополнительное пространство для хранения менее необходимых вещей. Не забудьте в своем доме правильно организовать гараж, таким образом, вы сможете насладиться не только возможностью для парковки автомобиля, но и функциональным хранением вещей.