В процессе любого ремонта, особенно сделанного своими силами, происходят различные ошибки. Не всегда хозяева квартир имеют нужный опыт и навыки в ремонте, мало кто осведомлен о современных технологиях и материалах. В основном информация поступает от непроверенных источников, поэтому зачастую является недостоверной. В связи с этим при проведении ремонта допускается очень большое количество ошибок. Некоторые из них можно легко исправить, а другие же требует переделки и новых финансовых затрат. Поэтому, чтобы их избежать, нужно ознакомиться с ними заранее. Так вы сэкономите и время, и деньги. Самой основной и наиболее встречающейся ошибкой является нарушение последовательности работ. Помните, что сначала проводится демонтаж, строятся коммуникации, потом занимаются отделкой стен, пола, последним делается потолок. Другие ошибки приведены ниже и рассмотрены более подробно.
В данной статье рассмотрен ремонт в квартире – типичные ошибки. Вы узнаете, как их избежать, что нужно делать, чтобы ремонт прошел успешно и качественно.
Само собой разумеется, что многих типичных ошибок можно избежать, если пригласить специалистов для проведения работ. Но очень часто владельцы квартир отказываются от таких услуг. Почему же? Прежде всего, ими руководит желание сэкономить, особенно если есть возможность приобрести материал подешевле, да и еще самим все установить. Конечно, все может пройти без проблем. Но успешный ремонт зависит от умения правильно планировать и организовывать весь процесс, начиная от проектирования, закупки материалов, заканчивая украшением интерьера. Во всем этом, несомненно, важен опыт.
Не всегда стоит вестись на акции и скидки на материалы. Очень часто стройматериалы оказываются на самом деле просроченными, это в частности относится к лакам, краскам, готовым и сухим смесям. Вполне возможно, что материал будет некачественным в такой ситуации. Например, если уценили плитку или обои, то, скорее всего, они хранились в неправильных условиях, что сказывается на долговечности и качестве. Также всегда внимательно читайте инструкции на упаковке, чтобы не купить материал, который не соответствует условиям предположительной эксплуатации.
Очень часто закупку материалов и финансовую часть строительства доверяют прорабу. Не каждый человек отличается честностью. Поэтому в итоге прораб может закупить лишний материал, который вынесется с объекта, совершить различные манипуляции с чеками и накладными. Основных ошибок в ремонте можно избежать, если предварительно продумать все и сделать подробный план работ. Нужно еще сформировать бюджет. На практике в основном заказчик почти никогда не укладывается в первоначальную смету. Сначала все кажется легко и просто, но на самом деле в процессе ремонта все происходит наоборот. Очень часто появляются совершенно непредсказуемые ситуации, которые влияют на общую цену работ. Для непредвиденных расходов лучше всего выделить от 10 до 15 процентов от отложенной суммы на ремонт. Иногда бывает такое, что неправильно рассчитывается объем нужных материалов или их количество.
Да, зачастую ремонт представляет собой достаточно длительный процесс, от него многие устают, но это не повод ускорять все процессы. Например, при укладке качественной цементной стяжки нужен период для ее высыхания, он обычно длится от 15 до 45 дней. Если не соблюдать технические условия при проведении мокрых работ, то тогда придется все переделывать, если не сразу, то со временем точно. Попытка экономии времени обязательно приведет к ненужным денежным затратам. Поэтому подумайте о том, стоит ли спешить.
Нередко при проведении ремонта забывают об электропроводке. Потом оказывается, что она не выдерживает напряжения от количества новой и современной бытовой техники. Поэтому вовремя предусмотрите расходы на ее замену, затем составьте план-схему с указанием всех электрокоммуникаций.
Для осуществления хорошего ремонта нужно обязательно составить подробный и большой план-проект. В нем должна быть отображена не только общая концепция, но и всевозможные детали. Например, следует решить, где будут светильники, розетки, мебель, какая нужна плитка и сколько, куда будет открываться дверь и так далее. Если вам самим сложно это сделать, то можно доверить план-проект для составления дизайнеру или строительной компании. Тогда они будут нести ответ за все ошибки. Без наличия такого плана переделок в будущем не избежать.
Например, если вы хотите перенести мойку в кухне на другое место или же унитаз в туалете, то нужно учесть, что для осуществления нормального слива воды обязательно должен быть соблюден перепад высот, составляющий примерно от 3 до 5 процентов относительно длины. Таким образом, получается около 3 см перепада на каждый квадратный метр. В противном случае, если разместить унитаз и ванну далеко от стояка канализации, то не избежать засоров, так как слив в любом случае будет работать плохо. Похожие проблемы могут появиться при переносе радиаторов отопления и полотенцесушителей.
Замечательно, если вы решите сделать стяжку и выравнивание пола. Но стоит учесть, что для разных материалов нужны стяжки с разной высотой. Поэтому сначала решите, где будет плитка, где будет паркет, где линолеум. И только потом делайте стяжку. Для плитки ее делают выше, а для паркета пониже. В противном случае вы потом будете опять заниматься переделкой. Оформление дизайна потолка на данный момент является почти ключевой деталью интерьера. На стадии проекта ремонта подумайте о том, как будет крепиться люстра к потолку. К примеру, тяжелая люстра не прикрепится к навесному потолку, так как все рухнет. А для системы спотов нужно подготовить проводку.
Ремонт в квартире – типичные ошибки, касающиеся, к примеру, общего воздуховода. Его нельзя разрушать и замуровывать, даже если вам очень захотелось. Также запрещено наглухо заштукатуривать газовую трубу, это же касается и общих отопительных стояков. Иначе при возникновении некоторых ситуаций газовая служба все разломает. До ремонта также нужно продумать все, что будет крепиться к стене. Потому что, к примеру, конструкции из гипсокартона способны выдержать только определенную нагрузку, поэтому сюда не подойдут полки для книг, шведские стенки, кронштейны для телевизора.
Таким образом, нами рассмотрен ремонт квартиры – типичные ошибки, которые в процессе работ могут возникнуть. Теперь вы знаете, как можно их избежать, на что нужно обратить особое внимание, что заранее продумать. Если вы будете следовать вышеприведенным рекомендациям, то ремонт будет проходить легко и результат вас только порадует. Но помните, что все равно избежать всех-всех ошибок не получится, но уменьшить их количество возможно.