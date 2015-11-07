В процессе любого ремонта, особенно сделанного своими силами, происходят различные ошибки. Не всегда хозяева квартир имеют нужный опыт и навыки в ремонте, мало кто осведомлен о современных технологиях и материалах. В основном информация поступает от непроверенных источников, поэтому зачастую является недостоверной. В связи с этим при проведении ремонта допускается очень большое количество ошибок. Некоторые из них можно легко исправить, а другие же требует переделки и новых финансовых затрат. Поэтому, чтобы их избежать, нужно ознакомиться с ними заранее. Так вы сэкономите и время, и деньги. Самой основной и наиболее встречающейся ошибкой является нарушение последовательности работ. Помните, что сначала проводится демонтаж, строятся коммуникации, потом занимаются отделкой стен, пола, последним делается потолок. Другие ошибки приведены ниже и рассмотрены более подробно.

В данной статье рассмотрен ремонт в квартире – типичные ошибки. Вы узнаете, как их избежать, что нужно делать, чтобы ремонт прошел успешно и качественно.