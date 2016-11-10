14 идей для обустройства вашего сада

Мы много говорили о садах и садоводстве в этом году, потому что летом обычно мы проводим значительно больше времени на открытом воздухе, занимаясь растениями и просто отдыхая. Тем не менее, вы никогда очевидно не задумывались над тем, какой скрытый потенциал имеет ваш сад во внутреннем дворе.
Для многих людей эта половина сада или двора служит местом для сбора компоста, или же в этом месте расположился старый, дряхлый сарай. Но нам кажется, что вы должны дать этому пространству больше своей любви, обеспечить ему новую жизнь, и превратить его в нечто гораздо более удивительное, чем вы можете наблюдать сейчас.
Посмотрите на наши предложения для создания красоты во внутреннем дворике и попробуйте что-то изменить на практике в своем чудесном саду!
Как насчет того, чтобы построить в задней части двора маленький домик с крошечной террасой для размещения в нем гостей? Гостевой домик из дерева – великолепная идея, если к вам часто приезжают гости. Было бы неплохо ранним утром выпить чашечку кофе на террасе этого домика, ни кого не беспокоя и никому не мешая, и наладиться утренним воздухом и тишиной.
В этом варианте обустройства внутреннего дворика показано, какое восхитительное место получилось после несложной переделки: защищенное со всех сторон пространство с удобной террасой на возвышении и с интересной, дизайнерской мебелью. Это место отлично подходит для отдыха и развлечений на открытом воздухе.
Ваша теплица может стать одним из украшений дворика и сада, вдали от шума семейного дома. Это восхитительное уединенное место, утопающее в зелени, спокойное, умиротворенное и восхитительное.
Кто не любит хоть иногда уединиться и спрятаться от людей и городского шума? За вашим домом может быть создан совершенный, идеальный уголок, в котором можно отвлечься от всех забот, почитать книгу, или просто расслабиться в окружении восхитительной природы, роскошного сада и благоухающих всеми ароматами цветов.
Не у всех есть бассейны, но даже если и так, беседка, построенная на заднем дворе, будет прекрасным местом для того, чтобы веселиться и развлекаться в кругу семьи или в большой и шумной компании.
За домом во дворе можно сделать отличную террасу, окруженную живой изгородью. Уютное место возле теплого очага может оказаться самым восхитительным уголком вашего дома. Нет ничего приятнее, чем наблюдать за язычками пламени в лучах заходящего солнца или в сумерках ночи, и вести приятные беседы с интересными людьми.
Если вы не хотите, чтобы запахи готовящейся пищи распространялись по дому, создайте открытую площадку для приготовления различных блюд во дворе за домом. Обустройте для себя комфортное место, которое будет максимально приспособлено для того, чтобы можно было готовить на дровах или угле, и наслаждаться приготовленными на свежем воздухе блюдами.
Как только дети становятся старше, они нуждаются в специальном месте для активных игр и развлечений. Как вам такой способ? В саду за домом можно растянуть палатки на деревьях и создать для подростков место, где они смогут почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Но при этом вы сможете за ними ненавязчиво наблюдать и всегда быть спокойными, что дети находятся рядом и под присмотром.
Если за домом во дворе места не так много, можно установить вот такой оригинальный столик с баром для того, чтобы напитки были всегда охлажденными, и можно было общаться на свежем воздухе. Что можно еще добавить к этому? Только приятная компания близких друзей!
Освободите место для того чтобы использовать его для более приятных целей. Снесите старый, дряхлый сарай и замените его прочным, красивым и компактным садовым домиком. Это будет идеальное место для хранения садового инвентаря. А если вы немного подустанете от работы в саду, можете отдохнуть, устроившись рядом за удобным столиком. Великолепное решение для тех, кто много времени проводит в саду.
Дети хотят кататься на качелях, а вам хочется иметь красивый сад. Есть прекрасный выход – оборудуйте детскую площадку с горками, качелями и другими развлечениями для своих малышей во дворе за домом. Такая площадка не будет занимать много места и не помешает вашим газонам и кустарникам.
Чтобы ваш сад стал еще красивее, наполните его горшочными цветущими растениями, установленными на специальных полках, как например, на этом фото. Восхитительная этажерка, которая стала отличным решением для украшения сада, наполнила его особым смыслом и очарованием.
Добавьте еще больше эстетики в вашем саду. Предметы для практического использования, не добавляющие эстетики и красоты, такие например, как это шланг для полива газонов, могут быть аккуратно и интересно обыграны. Такое решение позволяет сделать полив более удобным, легким и приятным занятием. При этом в саду появится необычная конструкция, имеющая привлекательный внешний вид, не портящий общее впечатление.
Почему бы не создать в своем дворе уголок нетронутой, дикой природы? Но не совсем дикой, здесь можно высадить полевые цветы, кустарники и траву, которая не требует особого ухода, при этом получится красивый уголок, наполненный естественными растениями, подаренными самой природой.
Для создания такого естественного уголка во дворе за домом не требуется каких-либо значительных затрат, но вы сможете получить огромное эстетическое удовольствие от созерцания этих чудесных растений. Такая лужайка может служить местом единения с природой.