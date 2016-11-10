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14 идей для обустройства вашего сада

Shunny_Star Shunny_Star
Bahama Gas Fire Table - Doncaster, Rivelin Rivelin Сад Грильницы
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Мы много говорили о садах и садоводстве в этом году, потому что летом обычно мы проводим значительно больше времени на открытом воздухе, занимаясь растениями и просто отдыхая. Тем не менее, вы никогда очевидно не задумывались над тем, какой скрытый потенциал имеет ваш сад во внутреннем дворе.

Для многих людей эта половина сада или двора служит местом для сбора компоста, или же в этом месте расположился старый, дряхлый сарай. Но нам кажется, что вы должны дать этому пространству больше своей любви, обеспечить ему новую жизнь, и превратить его в нечто гораздо более удивительное, чем вы можете наблюдать сейчас.

Посмотрите на наши предложения для создания красоты во внутреннем дворике и попробуйте что-то изменить на практике в своем чудесном саду!

1. Компактный домик

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Как насчет того, чтобы построить в задней части двора маленький домик с крошечной террасой для размещения в нем гостей? Гостевой домик из дерева – великолепная идея, если к вам часто приезжают гости. Было бы неплохо ранним утром выпить чашечку кофе на террасе этого домика, ни кого не беспокоя и никому не мешая, и наладиться утренним воздухом и тишиной.

2. Уютная терраса

The shed GK Architects Ltd Сад Аксессуары и декор
GK Architects Ltd

The shed

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

В этом варианте обустройства внутреннего дворика показано, какое восхитительное место получилось после несложной переделки: защищенное со всех сторон пространство с удобной террасой на возвышении и с интересной, дизайнерской мебелью. Это место отлично подходит для отдыха и развлечений на открытом воздухе.

3. Теплица

8x10 Cedar Growhouse Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы wooden greenhouse,wooden greenhouses,timber greenhouses,traditional greenhouses,victorian greenhouses
homify

8x10 Cedar Growhouse Greenhouse

homify
homify
homify

Ваша теплица может стать одним из украшений дворика и сада, вдали от шума семейного дома. Это восхитительное уединенное место, утопающее в зелени, спокойное, умиротворенное и восхитительное.

4. Уединенное место

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design Сад Беседки и теплицы
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

Кто не любит хоть иногда уединиться и спрятаться от людей и городского шума? За вашим домом может быть создан совершенный, идеальный уголок, в котором можно отвлечься от всех забот, почитать книгу, или просто расслабиться в окружении восхитительной природы, роскошного сада и благоухающих всеми ароматами цветов.

5. Беседка у бассейна

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Не у всех есть бассейны, но даже если и так, беседка, построенная на заднем дворе, будет прекрасным местом для того, чтобы веселиться и развлекаться в кругу семьи или в большой и шумной компании.

6. У очага

Bahama Gas Fire Table - Doncaster Rivelin Сад Грильницы
Rivelin

Bahama Gas Fire Table – Doncaster

Rivelin
Rivelin
Rivelin

За домом во дворе можно сделать отличную террасу, окруженную живой изгородью. Уютное место возле теплого очага может оказаться самым восхитительным уголком вашего дома. Нет ничего приятнее, чем наблюдать за язычками пламени в лучах заходящего солнца или в сумерках ночи, и вести приятные беседы с интересными людьми.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Открытая кухня

Pizza on the Braai The Braai Man Сад Грильницы
The Braai Man

Pizza on the Braai

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Если вы не хотите, чтобы запахи готовящейся пищи распространялись по дому, создайте открытую площадку для приготовления различных блюд во дворе за домом. Обустройте для себя комфортное место, которое будет максимально приспособлено для того, чтобы можно было готовить на дровах или угле, и наслаждаться приготовленными на свежем воздухе блюдами.

8. Для детей

Add a New Touch to Your Camping Adventure with the Tentsile Stingray, Tentsile Tentsile Сад Игровая площадка и качели
Tentsile

Add a New Touch to Your Camping Adventure with the Tentsile Stingray

Tentsile
Tentsile
Tentsile

Как только дети становятся старше, они нуждаются в специальном месте для активных игр и развлечений. Как вам такой способ? В саду за домом можно растянуть палатки на деревьях и создать для подростков место, где они смогут почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Но при этом вы сможете за ними ненавязчиво наблюдать и всегда быть спокойными, что дети находятся рядом и под присмотром.

9. Интересное решение

St Mawes Bar Table with Drinks Cooler Garden Trading Сад Мебель
Garden Trading

St Mawes Bar Table with Drinks Cooler

Garden Trading
Garden Trading
Garden Trading

Если за домом во дворе места не так много, можно установить вот такой оригинальный столик с баром для того, чтобы напитки были всегда охлажденными, и можно было общаться на свежем воздухе. Что можно еще добавить к этому? Только приятная компания близких друзей!

10. Снесите старый сарай

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Освободите место для того чтобы использовать его для более приятных целей. Снесите старый, дряхлый сарай и замените его прочным, красивым и компактным садовым домиком. Это будет идеальное место для хранения садового инвентаря. А если вы немного подустанете от работы в саду, можете отдохнуть, устроившись рядом за удобным столиком. Великолепное решение для тех, кто много времени проводит в саду.

11. Детская площадка

Belton Climbing Frame Climbing Frames UK Сад Игровая площадка и качели
Climbing Frames UK

Belton Climbing Frame

Climbing Frames UK
Climbing Frames UK
Climbing Frames UK

Дети хотят кататься на качелях, а вам хочется иметь красивый сад. Есть прекрасный выход – оборудуйте детскую площадку с горками, качелями и другими развлечениями для своих малышей во дворе за домом. Такая площадка не будет занимать много места и не помешает вашим газонам и кустарникам.

12. Этажерка с цветами

Garden Etagere homify Сад Мебель
homify

Garden Etagere

homify
homify
homify

Чтобы ваш сад стал еще красивее, наполните его горшочными цветущими растениями, установленными на специальных полках, как например, на этом фото. Восхитительная этажерка, которая стала отличным решением для украшения сада, наполнила его особым смыслом и очарованием.

13. Эстетика

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform Ingarden Ltd Сад Растения
Ingarden Ltd

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Добавьте еще больше эстетики в вашем саду. Предметы для практического использования, не добавляющие эстетики и красоты, такие например, как это шланг для полива газонов, могут быть аккуратно и интересно обыграны. Такое решение позволяет сделать полив более удобным, легким и приятным занятием. При этом в саду появится необычная конструкция, имеющая привлекательный внешний вид, не портящий общее впечатление.

14. Оригинальное решение

homify Сад Растения
homify

homify
homify
homify

Почему бы не создать в своем дворе уголок нетронутой, дикой природы? Но не совсем дикой, здесь можно высадить полевые цветы, кустарники и траву, которая не требует особого ухода, при этом получится красивый уголок, наполненный естественными растениями, подаренными самой природой.

Для создания такого естественного уголка во дворе за домом не требуется каких-либо значительных затрат, но вы сможете получить огромное эстетическое удовольствие от созерцания этих чудесных растений. Такая лужайка может служить местом единения с природой.

До и После: модернизация дома 50-х годов
Воспользуйтесь предложенными идеями и создайте свой райский уголок, освободив место за домом от ненужного хлама! Поделитесь с нами своими впечатлен...

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