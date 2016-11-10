14 идей для обустройства вашего сада

Мы много говорили о садах и садоводстве в этом году, потому что летом обычно мы проводим значительно больше времени на открытом воздухе, занимаясь растениями и просто отдыхая. Тем не менее, вы никогда очевидно не задумывались над тем, какой скрытый потенциал имеет ваш сад во внутреннем дворе.

Для многих людей эта половина сада или двора служит местом для сбора компоста, или же в этом месте расположился старый, дряхлый сарай. Но нам кажется, что вы должны дать этому пространству больше своей любви, обеспечить ему новую жизнь, и превратить его в нечто гораздо более удивительное, чем вы можете наблюдать сейчас.

Посмотрите на наши предложения для создания красоты во внутреннем дворике и попробуйте что-то изменить на практике в своем чудесном саду!