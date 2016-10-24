12 сенсационных идей для текстуры стен

Текстурное оформление стен придает образу интерьера совершенно иной характер, делая помещение более привлекательным и оригинальным. Если вы решили использовать текстурную отделку для одной или нескольких стен в комнате, учитывайте общую цветовую гамму и стиль интерьера. Можно использовать текстуру как акцент, привлекающий внимание, можно наоборот, взять за базовое оформление, исходя из которого будет строиться вся палитра пространства. В любом случае, помимо декоративности самого покрытия стены, необходимо учитывать сочетание материала с остальными элементами композиции. Тогда интерьер получится действительно стильным, глубоким и насыщенным.