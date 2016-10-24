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12 сенсационных идей для текстуры стен

Перла Вереника Перла Вереника
CasaCor | 2012 | Arqtª Camila Rosa e Juliana Valias, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Текстурное оформление стен придает образу интерьера совершенно иной характер, делая помещение более привлекательным и оригинальным. Если вы решили использовать текстурную отделку для одной или нескольких стен в комнате, учитывайте общую цветовую гамму и стиль интерьера. Можно использовать текстуру как акцент, привлекающий внимание, можно наоборот, взять за базовое оформление, исходя из которого будет строиться вся палитра пространства. В любом случае, помимо декоративности самого покрытия стены, необходимо учитывать сочетание материала с остальными элементами композиции. Тогда интерьер получится действительно стильным, глубоким и насыщенным. 

1. Натуральный камень в доме

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Гостиная в стиле лофт
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

Камень, как и все натуральные материалы, привносит в интерьер богатство текстур и ощущение близости к природным истокам. Различные оттенки натурального камня, текстуры поверхностей и их сочетание – все эти приемы помогут сделать ваш интерьер эффектным. Одно из неоспоримых преимуществ использования камня в интерьере – его прочность, которая обеспечит индивидуальный стиль вашего интерьера на долгие годы. 

2. Кирпичная стена

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комната в стиле лофт
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Индустриальный стиль интерьера не сдает своих позиций, и кирпичные стены без всякого дополнительного оформления сами по себе являются предметом эстетического декора в комнатах. Нужно отметить, что материал этот вполне подходит для использования в качестве декоративного оформления. Его текстура, цвет и качество придают интерьеру добротность и особый уют.

3. Отделка стен с помощью дерева

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura Медиа комната в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Дерево, безусловно, материал, лидирующий в списке используемых для самой разнообразной отделки интерьеров. Дерево обладает и нужной степенью элегантности, практичен и прост в использовании. Также вы можете сами выбрать – оформлять комнату натуральным деревом, подчеркнув его природный цвет, или покрасить деревянную стену, используя в качестве декора только текстуру волокон древесины.  

4. Комбинации металла и природных текстур

CasaCor | 2012 | Arqtª Camila Rosa e Juliana Valias, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

Чтобы добавить больше текстуры на стены дома, мы можем использовать комбинации различных материалов, которые максимально  обогатят наш дизайн. К примеру, сочетание мозаики с металлизированной поверхностью, деревянных панелей и зелени сделают интерьер изысканным и эффектным.  

5. Вертикальное озеленение

MUROS VERDES , GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. Дома в классическом стиле Полиэстер Зеленый
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

Зеленая стена растений – это архитектурный элемент, который придаст пространству комнат совершенно иной вид. Кроме того, такой декор очень экологичен и создает в комнате приятный микроклимат. Чтобы привнести такой природный элемент в свой интерьер можно использовать готовые конструкции или заняться самостоятельным оборудованием вертикального сада. 

6. Искусственный камень для отделки стен

homify Стены и пол в средиземноморском стиле Красный
homify

homify
homify
homify

Не менее ярко и практично выглядит использование в интерьере искусственного камня. Этот материал обладает такой же высокой износостойкостью, как натуральные аналоги. Кроме того, благодаря подбору текстур и цветов искусственного камня можно сделать интерьер еще более оригинальным, чем при использовании природных текстур.

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7. 3D панели

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Стены и полНастенный декор Натуральное волокно Белый
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

Оформление стен с помощью 3D панелей придаст комнате современный стиль и неповторимый образ. Такие панели помимо разнообразных текстур хороши еще и большим спектром материалов – от натуральных волокон до синтетических износостойких. 3D панели просты в установке и использовании, кроме того вид интерьера можно периодически менять, покрасив стену в нужный вам цвет. 

8. ПВХ отделка может быть весьма оригинальной

Apartamento compacto, moderno e clean, Studio² Studio² Столовая комната в стиле модерн Эффект древесины
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

Одним из материалов, используемых для создания текстур на стенах, являются ПВХ-панели, потому что это материал, который устойчив к образованию конденсата и влаги и легко подбирается к любой обстановке дома.  Его легко чистить и окрашивать в нужный цвет, что немаловажно для использования в самых разных помещениях. 

9. Текстурная плитка

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI Стены и пол в скандинавском стиле
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

Настенная плитка с рельефным узором или рисунком всегда смотрится очень утонченно, украшая ваш интерьер без лишних забот. Даже белая или однотонная отделка стен с помощью рельефной плитки украсит комнату элегантно и ненавязчиво. 

10. Отделка стен гипсом

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea Столовая комната в стиле модерн
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

Гипс является одним из материалов, наиболее часто используемых в строительстве-за его многочисленных функций. В интерьере гипс предлагает нам множество вариантов, чтобы декорировать помещения: от классической лепнины до текстурного рисунка стен в современной стилистике. 

11. Яркая стена как стильный акцент в интерьере

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Стены и полНастенный декор Натуральное волокно Белый
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

Дизайнеры интерьеров используют стены не только как монументальные вехи в пространстве, но и в качестве дополнительный разделителей комнаты на несколько зон. Для этого можно оформить одну стену более ярко, использовать 3D текстуру и сочный цвет, что придаст пространству динамичность и сделает интерьер уже не столь однозначным и прямолинейным. 

12. Текстильная обивка стен

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos Спальня в стиле модерн
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Текстиль – материал очень комфортный, такое оформление стен может стать просто идеальным для отдельных комнат. Детская, спальня – здесь хочется особого уюта и расслабленного настроения. Поэтому можно к примеру, оформить стену у изголовья кровати текстильной обивкой, решив сразу вопрос декора и комфорта. 

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