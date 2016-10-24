12 сенсационных идей для текстуры стен

Текстурное оформление стен придает образу интерьера совершенно иной характер, делая помещение более привлекательным и оригинальным. Если вы решили использовать текстурную отделку для одной или нескольких стен в комнате, учитывайте общую цветовую гамму и стиль интерьера. Можно использовать текстуру как акцент, привлекающий внимание, можно наоборот, взять за базовое оформление, исходя из которого будет строиться вся палитра пространства. В любом случае, помимо декоративности самого покрытия стены, необходимо учитывать сочетание материала с остальными элементами композиции. Тогда интерьер получится действительно стильным, глубоким и насыщенным.
Камень, как и все натуральные материалы, привносит в интерьер богатство текстур и ощущение близости к природным истокам. Различные оттенки натурального камня, текстуры поверхностей и их сочетание – все эти приемы помогут сделать ваш интерьер эффектным. Одно из неоспоримых преимуществ использования камня в интерьере – его прочность, которая обеспечит индивидуальный стиль вашего интерьера на долгие годы.
Индустриальный стиль интерьера не сдает своих позиций, и кирпичные стены без всякого дополнительного оформления сами по себе являются предметом эстетического декора в комнатах. Нужно отметить, что материал этот вполне подходит для использования в качестве декоративного оформления. Его текстура, цвет и качество придают интерьеру добротность и особый уют.
Дерево, безусловно, материал, лидирующий в списке используемых для самой разнообразной отделки интерьеров. Дерево обладает и нужной степенью элегантности, практичен и прост в использовании. Также вы можете сами выбрать – оформлять комнату натуральным деревом, подчеркнув его природный цвет, или покрасить деревянную стену, используя в качестве декора только текстуру волокон древесины.
Чтобы добавить больше текстуры на стены дома, мы можем использовать комбинации различных материалов, которые максимально обогатят наш дизайн. К примеру, сочетание мозаики с металлизированной поверхностью, деревянных панелей и зелени сделают интерьер изысканным и эффектным.
Зеленая стена растений – это архитектурный элемент, который придаст пространству комнат совершенно иной вид. Кроме того, такой декор очень экологичен и создает в комнате приятный микроклимат. Чтобы привнести такой природный элемент в свой интерьер можно использовать готовые конструкции или заняться самостоятельным оборудованием вертикального сада.
Не менее ярко и практично выглядит использование в интерьере искусственного камня. Этот материал обладает такой же высокой износостойкостью, как натуральные аналоги. Кроме того, благодаря подбору текстур и цветов искусственного камня можно сделать интерьер еще более оригинальным, чем при использовании природных текстур.
Оформление стен с помощью 3D панелей придаст комнате современный стиль и неповторимый образ. Такие панели помимо разнообразных текстур хороши еще и большим спектром материалов – от натуральных волокон до синтетических износостойких. 3D панели просты в установке и использовании, кроме того вид интерьера можно периодически менять, покрасив стену в нужный вам цвет.
Одним из материалов, используемых для создания текстур на стенах, являются ПВХ-панели, потому что это материал, который устойчив к образованию конденсата и влаги и легко подбирается к любой обстановке дома. Его легко чистить и окрашивать в нужный цвет, что немаловажно для использования в самых разных помещениях.
Настенная плитка с рельефным узором или рисунком всегда смотрится очень утонченно, украшая ваш интерьер без лишних забот. Даже белая или однотонная отделка стен с помощью рельефной плитки украсит комнату элегантно и ненавязчиво.
Гипс является одним из материалов, наиболее часто используемых в строительстве-за его многочисленных функций. В интерьере гипс предлагает нам множество вариантов, чтобы декорировать помещения: от классической лепнины до текстурного рисунка стен в современной стилистике.
Дизайнеры интерьеров используют стены не только как монументальные вехи в пространстве, но и в качестве дополнительный разделителей комнаты на несколько зон. Для этого можно оформить одну стену более ярко, использовать 3D текстуру и сочный цвет, что придаст пространству динамичность и сделает интерьер уже не столь однозначным и прямолинейным.
Текстиль – материал очень комфортный, такое оформление стен может стать просто идеальным для отдельных комнат. Детская, спальня – здесь хочется особого уюта и расслабленного настроения. Поэтому можно к примеру, оформить стену у изголовья кровати текстильной обивкой, решив сразу вопрос декора и комфорта.