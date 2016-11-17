260 м2 современности и класса!

В сегодняшней статье мы хотели бы переместить вас на участок элегантности и современности, который расположен на 260 квадратных метрах. Вилла, состоящая из двух перпендикулярных блоков, была разработана таким образом, что с ее окон открывается прекрасный вид на город, при этом комнаты всегда освещены солнечными лучами.

Этот впечатляющий и современный дом, созданный специалистами из ESPAÇO DO TRAÇO ARQUITETURA на основе использования элементов, таких как камень и дерево, в сочетаниях и сложных комбинациях. Поверьте, что даже такой внушительный по размерам дом может быть полон тепла, гармонии и иметь при этом современный дизайн!