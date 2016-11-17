260 м2 современности и класса!

В сегодняшней статье мы хотели бы переместить вас на участок элегантности и современности, который расположен на 260 квадратных метрах. Вилла, состоящая из двух перпендикулярных блоков, была разработана таким образом, что с ее окон открывается прекрасный вид на город, при этом комнаты всегда освещены солнечными лучами.
Этот впечатляющий и современный дом, созданный специалистами из ESPAÇO DO TRAÇO ARQUITETURA на основе использования элементов, таких как камень и дерево, в сочетаниях и сложных комбинациях. Поверьте, что даже такой внушительный по размерам дом может быть полон тепла, гармонии и иметь при этом современный дизайн!
Фасад этого дома выглядит свежо и легко, несмотря на монументальные габариты всего строения. Это все благодаря нестандартной конструкции, где эффектно сочетается молочно-белый цвет, бежевый и деревянные элементы темного оттенка. Видим также обилие окон, что делает дизайн более воздушным и позволяет пропускать внутрь максимальное количество света.
Изюминкой этого двухэтажного дома можно назвать умелое сочетание фигурных элементов и строительных материалов. Квадраты, прямоугольники и круги переходят друг в друга и создают неповторимую оптическую иллюзию. Обилие стекла, дерева, светлой штукатурки и натурального камня на боковой стороне просто завораживает.
На задней дворе дома расположена комфортная зона для отдыха и релакса. Архитекторы выполнили ее в виде деревянной террасы с удобной садовой мебелью. Примечательно, что совсем рядом находится кухня, благодаря чему можно быстро чем-нибудь подкрепиться во время отдыха, а также выпить коктейль или лимонад. Большое открытое пространство идеально подходит для встреч с семьей и друзьями, где каждый будет чувствовать себя комфортно.
Кухонное пространство этого дома выполнено в современном духе. Рабочая область наполнена функциональными элементами и удобной П-образной планировкой. Такой подход обеспечивает максимум места для хранения и свободу передвижения.
Преобладающие цвета, которые усиливают ощущение современного стиля – черный, белый и серебристый. Поэтому эта высокотехнологичная кухня замечательно гармонирует с остальными комнатами и продолжает общую линию дизайна.
В непосредственной близости от кухни находится столовая. Все в ней пропитано минималистическими настроениями благодаря стеклу, стульям и лампе. Далее мы видим гостиную, которую отделяет от столовой лишь невысокая тумба.
Обратите внимание на коричневые кожаные диваны и стильные пуфы – здесь все приглашает к отдыху и спокойствию. В отличие от этого, дизайнеры выбрали яркий бирюзовый ковер, который прекрасно определяет зону гостиной. Пространство для хранения надежно спрятаны в шкафу под телевизором, который состоит из оригинальных черно-белых модулей. В гостиной есть лестница, ведущая на второй этаж. Ее конструкция основана на сочетании бетона, прозрачных, стеклянных перил и каменной стеной.
Только на этой фотографии вы можете увидеть, как удачно в большом пространстве совмещены кухня, столовая и гостиная. Стоит отметить, что этому способствует не только единая стилистика оформления названных зон, но и эффектная LED подсветка в каждой из них. Широкие раздвижные двери служат выходом на террасу, так что семейные праздники могут происходить одновременно снаружи и внутри.
Наши специалисты постарались задействовать все, даже самые неожиданные пространства дома. Таким образом под лестницей возник офис. Подобный подход позволяет наладить эффективную работу не выходя из собственного жилища. Обратите внимание, что кроме практичности эта рабочая зона выглядит очень стильно. Благодаря тому, что стену украшают камни неправильной текстуры, офис смотрится просто потрясающе!
Серый, белый и черный делают спальню абсолютно современной и подходящей для отдыха и восстановления сил. Интересная находка специалистов – разделить основную стену на три части. Одна из них оклеена обоями, вторая – зеркальная, а третья – мягкая спинка кровати. Благодаря этому небольшая спальня кажется визуально больше. Дополнительные элементы являются акцентными точками и привлекают внимание. Это необычная лампа, яркие надписи и красивые тумбы.
Мы уверены, что каждый маленький мальчик мечтает жить в такой комнате! Тема мультфильма
Тачки стала основой для создания интерьера. Интересная красная полка, синие обои и темное убранство кровати создают гармоничное единство. При правильном расположении шкафов с зеркальными дверями комната кажется намного больше, чем есть на самом деле.
Стены душевой кабины и пол выложены элегантным бежевым мрамором. Для удобства душ был врезан в полость стены, которая также служит в качестве полки для туалетных принадлежностей. Благодаря прозрачной стенке душа интерьер получился целостным и просторным. Косметические принадлежности можно скрыть за подвесным зеркалом, чтобы они не бросались в глаза. Строгие линии качественной сантехники подчеркивают лаконичность и дизайн ванной комнаты.