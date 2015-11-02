10 столовых комнат

Наряду с белоснежностью легкость и нетривиальность интерьеру столовой комнаты придаст и намеренная простота мебели и аксессуаров. Синие квадраты на белых стенах столовой комнаты и даже напольные подушки рядом с низкими столиками столовой комнаты – такие интерьерные решения тоже имеют место быть и не лишены не только оригинальности, но и своеобразного уюта.

Интерьер этого дома весь насыщен интересными идеями совмещения простоты и функциональности, о чем подробно повествует статья Сказка в стиле модерн.