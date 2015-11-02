10 столовых комнат

Также как существует в мире несчетное количество тонкостей национальных гастрономических традиций, бесконечно и прочтение комфорта помещений, где за одним столом собираются все вместе за обедом или ужином. Для кого-то это помещение радует душу, если богато украшено замысловатым декором, а кто-то отдыхает в обстановке лаконичной простоты и свободы. Все это разнообразие нюансов, конечно же, не вместить в один обзор, просто давайте посмотрим на некоторые удачные проекты дизайнеров, воплотивших совершенно разные идеи в интерьере столовых комнат.
Если столовая комната – место для радушного приема разнообразных гостей, где вам хочется создать торжественную и утонченную атмосферу, как главную визитную карточку вашего дома, идеальным вариантом оформления такого интерьера станет роскошь белого цвета и классических линий. Овальный большой стол гладкой лакированной поверхностью собирает композицию в центр, свежесть синий узоров на белом текстиле и воздушность светлого просторного помещения – идеальное сочетание для создания ощущения легкой и ненавязчивой роскошности интерьера.
Объединение всей семьи и друзей за общим обедом – одна из главных возможностей использования столовой комнаты, поэтому если вы хотите согреться душевным теплом общения, обустройте широкий круглый стол и собирайте всех под уютным светом круглого светильника на вечерние посиделки. Такое дружественное и теплое оформление интерьера столовой комнаты поможет создать особую атмосферу душевной близости, доверия и общности, сделав каждый обед не только стандартным приемом пищи, но и поводом поделиться своими мыслями, впечатлениями и новостями друг с другом.
А если для вас главной ценностью и украшением каждого жизненного мига является свобода и отсутствие ограничений, то для такого прочтения роскоши идеальным вариантом реализации в столовой комнате будет панорамная прозрачная стена с бескрайними далями пейзажа за стеклом, минимализм интерьера и воздух… воздух со всех сторон, наполняющий, окрыляющий, вдохновляющий.
Круглая форма стола – это не обязательно формат больших компаний в столовой комнате. За компактным круглым столиком также чувствует близость дорогих вам людей, количество которых может быть ограниченно, но качество беседы и общения от этого нисколько не пострадает. Маленький круглый столик – только для своих, для тихой беседы за чашкой кофе по утрам, для маленькой семьи единомышленников, чувствующих и знающих друг друга.
Кто-то не мыслит роскоши без утонченных вещиц, а для других роскошь состоит в идеальной чистоте и легкости белого цвета, дающего не только ощущение свежести, но и изысканно украшенное пространство. Принято считать яркими насыщенные сочные цвета – алый, синий, зеленый, но на самом деле именно яркость белизны создает в интерьере столовой комнаты праздничную и торжественную атмосферу.
Наряду с белоснежностью легкость и нетривиальность интерьеру столовой комнаты придаст и намеренная простота мебели и аксессуаров. Синие квадраты на белых стенах столовой комнаты и даже напольные подушки рядом с низкими столиками столовой комнаты – такие интерьерные решения тоже имеют место быть и не лишены не только оригинальности, но и своеобразного уюта.
Интерьер этого дома весь насыщен интересными идеями совмещения простоты и функциональности, о чем подробно повествует статья Сказка в стиле модерн.
Не всякий может, да и хочет придавать столовой комнате особое значение, отделяя ее от общего пространства жилища. Кому то ближе компактные решения, которые легко вписать в уже имеющийся интерьер гостиной. Таким образом мы может совместить не только функционально два пространства, но и подчеркнуть близость идеи совместных обедов и совместного отдыха. Практически в таком компактном интерьере столовая зона становится лишь одним из видом совместного времяпрепровождения, основной акцент ставится не на каком-то особом месте обеда, а на желании быть всегда поближе друг к другу, в любом занятии.
Когда главное достоинство столовой комнаты – вместить максимальное количество друзей за гостеприимным столом, нет ничего более ценного, чем комфортный простор интерьера. Что вы готовы сделать для этого – возможно добавить ощущения легкости с помощью светлых оттенков в интерьере, а может даже распахнуть всю широту панорамного окна навстречу солнечному свету. Простая деревянная мебель как нельзя лучше впишется в столовую комнату, где ценят широту души и широту пространства.
Ну а для любителей легкого ощущения игры в интерьере подойдут дизайнерские решения в стиле дворцовых декоров в столовой комнате. Конечно, все это великолепие в первую очередь является декоративным элементом интерьера, но согласитесь, обеды и ужины в такой атмосфере приобретают оттенок светских раутов, своеобразных полуофициальных приемов. Такие настроения в столовой комнате безупречно подходят для званных ужинов и фуршетов, задавая подходящий тон для ведения неспешных бесед.
Солидная и основательная атмосфера средневековых интерьеров в столовой комнате торжественна и уютна одновременно. Массивная мебель, высокие своды потолков и темный теплый цвет древесины – вот пожалуй, основные украшения такой стилистики замка в интерьере гостиной, но и этого вполне достаточно для создания колоритной и насыщенной атмосферы, навевающей воспоминания сцен из фильмов о средневековых рыцарских поединках и щедрых пирах.
Как видите, идей для оформления столовой комнаты, великое множество, и описывать удачные дизайнерские находки можно не ограничиваясь не только десяткой, но даже сотнями примеров.