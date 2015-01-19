Сделай сам: стиль шебби шик

Вновь становится популярным шебби шик или потертый лоск – стиль, пришедший к нам из Великобритании. Бережливые жители туманного Альбиона приобретали мебель и предметы декора на блошиных рынках. Именно следы времени, такие как потертости и незначительные сколы и стали выделять антикварные или винтажные вещи среди прочих. Таким образом, и появилось новое направление в дизайне интерьера – искусственное состаривание мебели.

Для этого стиля характерны светлые и нежные тона, а также натуральные ткани с цветочными принтами. Воссоздать шебби шик в своем доме не составляет сложности и не требует серьезных затрат. В настоящее время, столь любимая винтажная мебель продолжает в изобилии продаваться на блошиных рынках и вернисажах. Какие-то предметы декора можно состарить собственными усилиями. Все, что вам понадобится – это фантазия и вдохновение.

Если у вас нет времени на творчество или поиски чего-то особенного, найти мебель и предметы декора в ретро-стиле можно и не выходя из дома. Многие дизайнеры открывают интернет-магазины, где продают свои собственные работы, среди которых могут быть отреставрированные комоды, стулья, вазы и подсвечники. Нельзя пожаловаться и на отсутствие натуральных тканей с вышивкой или набивными рисунками. Рукодельники и рукодельницы зачастую продают свои работы по доступным ценам.

Стиль шебби шик прост и доступен каждому. Посмотрите на подборку предметов мебели от специалистов homify. Надеемся, что данная книга идей подарит вам вдохновение.