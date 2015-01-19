Сделай сам: стиль шебби шик

Вновь становится популярным шебби шик или потертый лоск – стиль, пришедший к нам из Великобритании. Бережливые жители туманного Альбиона приобретали мебель и предметы декора на блошиных рынках. Именно следы времени, такие как потертости и незначительные сколы и стали выделять антикварные или винтажные вещи среди прочих. Таким образом, и появилось новое направление в дизайне интерьера – искусственное состаривание мебели.
Для этого стиля характерны светлые и нежные тона, а также натуральные ткани с цветочными принтами. Воссоздать шебби шик в своем доме не составляет сложности и не требует серьезных затрат. В настоящее время, столь любимая винтажная мебель продолжает в изобилии продаваться на блошиных рынках и вернисажах. Какие-то предметы декора можно состарить собственными усилиями. Все, что вам понадобится – это фантазия и вдохновение.
Если у вас нет времени на творчество или поиски чего-то особенного, найти мебель и предметы декора в ретро-стиле можно и не выходя из дома. Многие дизайнеры открывают интернет-магазины, где продают свои собственные работы, среди которых могут быть отреставрированные комоды, стулья, вазы и подсвечники. Нельзя пожаловаться и на отсутствие натуральных тканей с вышивкой или набивными рисунками. Рукодельники и рукодельницы зачастую продают свои работы по доступным ценам.
Стиль шебби шик прост и доступен каждому. Посмотрите на подборку предметов мебели от специалистов homify. Надеемся, что данная книга идей подарит вам вдохновение.
Придерживайтесь белоснежных оттенков, выбирая цвет стен. Аккуратно добавляйте темные тона при помощи ковров со сложными узорами. Этот белый винтажный стол является главным предметом мебели в гостиной. К нему идеально подобраны стулья из другого гарнитура, поэтому вся мебель не выглядит однородной. Благодаря умелым стараниям декораторов из студии Orchid Furniture, комната полна традиционных английских символов и очарования.
Эти великолепные шторы с классическим английским рисунком, определенно заслуживают внимания, а производитель Cabbages and Roses – комплиментов. Почитатели стиля шебби шик просто обязаны взглянуть на старинные коллекции занавесок, скатертей, наволочек для подушек и даже одежды. В этой комнате все предметы мебели окрашены в светлые тона. В данном случае, отличающиеся по цвету занавески, являются основной деталью и украшением интерьера. Современные элементы декора, например, настольная лампа, смотрятся гармонично с другими старинными вещами.
Секрет гармонии кроется в особой отделке предметов под этот стиль и в подборе цветовой гаммы. Насыщенный голубой идеально подходит для того, чтобы добавить немного озорства в уже имеющуюся спокойную пастельную палитру. Стоящая в одиночестве у белой стены яркая деревянная мебель не будет смотреться вычурно. Простая и элегантная, современная керамическая ваза служит аккуратным украшением, а её наличие не выглядит чересчур продуманно. Бледно-зеленый или желтый – любой из этих цветов можно использовать в разных комнатах, как способ подчеркнуть уже сопутствующие стилю шебби шик гармонию и уют.
Такие орнаменты на миниатюрных подушках привнесут настоящее английское очарование. Разместите их на старинном кресле-качалке или украсьте им ваш диван кремового цвета. Домотканные ковры или покрывала ручной работы также будут служить хорошим украшением в вашей комнате.
Студия Loaf занимает первые позиции в этой непрекращающейся погоне за особенной мебелью. Для базирующегося в Лондоне дизайнерского бюро, качество и совершенный дизайн имеют первостепенное значение. Беря вдохновение от старинной французской мебели, дизайнеры Loaf предлагают только самое лучшее.