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Сделай сам: стиль шебби шик

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Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com, Annie Sloan Annie Sloan
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Вновь становится популярным шебби шик или потертый лоск – стиль, пришедший к нам из Великобритании. Бережливые жители туманного Альбиона приобретали мебель и предметы декора на блошиных рынках. Именно следы времени, такие как потертости и незначительные сколы и стали выделять антикварные или винтажные вещи среди прочих. Таким образом, и  появилось новое направление в дизайне интерьера  – искусственное состаривание мебели.

Для этого стиля характерны светлые и нежные тона, а также натуральные ткани с цветочными принтами. Воссоздать шебби шик в своем доме не составляет сложности и не требует серьезных затрат. В настоящее время, столь любимая винтажная мебель продолжает в изобилии продаваться на блошиных рынках и вернисажах. Какие-то предметы декора можно состарить собственными усилиями. Все, что вам понадобится – это фантазия и вдохновение.

Если у вас нет времени на творчество или поиски чего-то особенного, найти мебель и предметы декора в ретро-стиле можно и не выходя из дома. Многие дизайнеры открывают интернет-магазины, где продают свои собственные работы, среди которых могут быть отреставрированные комоды, стулья, вазы и подсвечники. Нельзя пожаловаться и на отсутствие натуральных тканей с вышивкой или набивными рисунками. Рукодельники и рукодельницы зачастую продают свои работы по доступным ценам.

Стиль шебби шик прост и доступен каждому. Посмотрите на подборку предметов мебели от специалистов homify. Надеемся, что данная книга идей подарит вам вдохновение.

Светлая палитра

PARIS ROSE Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Придерживайтесь белоснежных оттенков, выбирая цвет стен. Аккуратно добавляйте темные тона при помощи ковров со сложными узорами. Этот белый винтажный стол является главным предметом мебели в гостиной. К нему идеально подобраны стулья из другого гарнитура, поэтому вся мебель не выглядит однородной. Благодаря умелым стараниям декораторов из студии Orchid Furniture, комната полна традиционных английских символов и очарования.

Оформление окон

Belmont Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
Cabbages &amp; Roses

Belmont

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Эти великолепные шторы с классическим английским рисунком, определенно заслуживают внимания, а производитель Cabbages and Roses – комплиментов. Почитатели стиля шебби шик просто обязаны взглянуть на старинные коллекции занавесок, скатертей, наволочек для подушек и даже одежды. В этой комнате все предметы мебели окрашены в светлые тона. В данном случае, отличающиеся по цвету занавески, являются основной деталью и украшением интерьера. Современные элементы декора, например, настольная лампа, смотрятся гармонично с другими старинными вещами.

Сила цвета

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com, Annie Sloan Annie Sloan
Annie Sloan

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

Секрет гармонии кроется в особой отделке предметов под этот стиль и в подборе цветовой гаммы. Насыщенный голубой идеально подходит для того, чтобы добавить немного озорства в уже имеющуюся спокойную пастельную палитру. Стоящая в одиночестве у белой стены яркая деревянная мебель не будет смотреться вычурно. Простая и элегантная, современная керамическая ваза служит аккуратным украшением, а её наличие не выглядит чересчур продуманно. Бледно-зеленый или желтый – любой из этих цветов можно использовать в разных комнатах, как способ подчеркнуть уже сопутствующие стилю шебби шик гармонию и уют.

Декоративные подушки

Hiccup cushion homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

Hiccup cushion

homify
homify
homify

Такие орнаменты на миниатюрных подушках привнесут настоящее английское очарование. Разместите их на старинном кресле-качалке или украсьте им ваш диван кремового цвета. Домотканные ковры или покрывала ручной работы также будут служить хорошим украшением в вашей комнате.

Шкафы шебби шик

homify Спальня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Студия Loaf занимает первые позиции в этой непрекращающейся погоне за особенной мебелью. Для базирующегося в Лондоне дизайнерского бюро, качество и совершенный дизайн имеют первостепенное значение. Беря вдохновение от старинной французской мебели, дизайнеры Loaf предлагают только самое лучшее.

Кухонные столешницы
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