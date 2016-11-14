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Красивые коттеджи в стиле кантри и шале

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Коттеджные дома, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в классическом стиле
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Стили кантри и шале популярны как никогда. Их современные имитации стали
настолько комфортабельными, что любая семья может легко предпочесть их блочному или кирпичному дому и не потерять в комфорте. Сегодня мы представим вам четыре удивительных проекта от студии Archline, разработанных специально для холодного климата и на 100% теплых и современных!

Студия Archline проектирует множество загородных домов. Основными направлениями в частном домостроении являются дома в стиле кантри, с деревянными элементами или же из дерева. Данный тренд подхватывают многие ведущие студии, позволяя воплотить мечту семьи о доме с очень традиционным внешним обликом.

Но студия Archline имеет свой неповторимый почерк. Проекты архитекторов здесь не приемлют компромиссов в деле планирования и размещения комнат – все дома здесь продуманные, комфортабельные, большие, поэтому выглядят как особняки

Люксовое шале

Коттеджные дома, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в классическом стиле Дом,коттедж
ARCHLINE ARCHITECTURE &amp; DESIGN

Коттеджные дома

ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN
ARCHLINE ARCHITECTURE &amp; DESIGN
ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN


На визуализации выше вы видите один из проектов данной студии. Дом построен из клееного бруса, имеет частичную отделку декоративным камнем, шикарные балконы для спален на втором этаже, двусветную гостиную и площадь около 260 кв. метров. Такой дом стал бы идеальным местом для жизни в пригороде!

Дизайн фасадов в проектах студии всегда рассчитан на определенный стиль (шале, рустик, кантри и другие) либо создан эксклюзивно под желания заказчика. Как показывает практика, популярностью пользуются комбинированные стили, но при этом с крупноформатным современным остеклением.

Средний бюджет проекта от студии Archline – около 9 млн рублей, правда, есть возможность спроектировать специально для вас дом на любой бюджет, начиная примерно от 3 млн рублей. Эксклюзивный проект хорош тем, что он помогает всей семье почувствовать сопричастность к дому и воплотить все мечты – например, о спальне с эркером для дочери, шикарной гардеробной для жены или потрясающем люксовом кабинете для хозяина.

Люксовый замок

Коттеджные дома, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в классическом стиле Дом,коттедж
ARCHLINE ARCHITECTURE &amp; DESIGN

Коттеджные дома

ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN
ARCHLINE ARCHITECTURE &amp; DESIGN
ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN


Этот удивительный проект дома напоминает и современные замки, и стиль фахверк, и традиционное шале, и баварские домики. А еще он предельно современен – имеет шикарный формат остекления и специально разработан для необычного по форме участка.

В доме есть и мансардные окна для спален, и балконы, и камин в гостиной, но еще больше внимания привлекает деревянная отделка некоторых декоративных элементов на фасаде, включая балкончик.

Баварский домик

Коттеджные дома, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в классическом стиле Дом,коттедж
ARCHLINE ARCHITECTURE &amp; DESIGN

Коттеджные дома

ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN
ARCHLINE ARCHITECTURE &amp; DESIGN
ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN


Удивительное сочетание немецкой практичности и очарования стиля шале мы найдем в баварских домиках. Они часто содержат некоторые элементы от обоих стилей и практически всегда в планировке отличаются предельной рациональностью.

Такой дом может иметь как маленькие, так и панорамные окна, которые все вместе представляют собой систему, рассчитанную даже на условия, например, Ленинградской области.

Домик счастья

Коттеджные дома, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в классическом стиле Дом,коттедж
ARCHLINE ARCHITECTURE &amp; DESIGN

Коттеджные дома

ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN
ARCHLINE ARCHITECTURE &amp; DESIGN
ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN

Этот светлый симпатичный дом имеет шикарную двусветную гостиную, при ней – отличную террасу с навесом особенного формата. Такой дом видно издалека, он привлекает внимание и поражает современностью деревянной постройки.

Каждый из данных проектов поистине уникален и раскрывает возможности различных стилей и жизни на природе в деревянном доме. За одну из них можете уцепиться и вы, создав соответствующий образ мечты и воплотив его в жизнь!

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