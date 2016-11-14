Красивые коттеджи в стиле кантри и шале

Стили кантри и шале популярны как никогда. Их современные имитации стали

настолько комфортабельными, что любая семья может легко предпочесть их блочному или кирпичному дому и не потерять в комфорте. Сегодня мы представим вам четыре удивительных проекта от студии Archline, разработанных специально для холодного климата и на 100% теплых и современных!

Студия Archline проектирует множество загородных домов. Основными направлениями в частном домостроении являются дома в стиле кантри, с деревянными элементами или же из дерева. Данный тренд подхватывают многие ведущие студии, позволяя воплотить мечту семьи о доме с очень традиционным внешним обликом.

Но студия Archline имеет свой неповторимый почерк. Проекты архитекторов здесь не приемлют компромиссов в деле планирования и размещения комнат – все дома здесь продуманные, комфортабельные, большие, поэтому выглядят как особняки