Красивые коттеджи в стиле кантри и шале

Стили кантри и шале популярны как никогда. Их современные имитации стали
настолько комфортабельными, что любая семья может легко предпочесть их блочному или кирпичному дому и не потерять в комфорте. Сегодня мы представим вам четыре удивительных проекта от студии Archline, разработанных специально для холодного климата и на 100% теплых и современных!
Студия Archline проектирует множество загородных домов. Основными направлениями в частном домостроении являются дома в стиле кантри, с деревянными элементами или же из дерева. Данный тренд подхватывают многие ведущие студии, позволяя воплотить мечту семьи о доме с очень традиционным внешним обликом.
Но студия Archline имеет свой неповторимый почерк. Проекты архитекторов здесь не приемлют компромиссов в деле планирования и размещения комнат – все дома здесь продуманные, комфортабельные, большие, поэтому выглядят как особняки
На визуализации выше вы видите один из проектов данной студии. Дом построен из клееного бруса, имеет частичную отделку декоративным камнем, шикарные балконы для спален на втором этаже, двусветную гостиную и площадь около 260 кв. метров. Такой дом стал бы идеальным местом для жизни в пригороде!
Дизайн фасадов в проектах студии всегда рассчитан на определенный стиль (шале, рустик, кантри и другие) либо создан эксклюзивно под желания заказчика. Как показывает практика, популярностью пользуются комбинированные стили, но при этом с крупноформатным современным остеклением.
Средний бюджет проекта от студии Archline – около 9 млн рублей, правда, есть возможность спроектировать специально для вас дом на любой бюджет, начиная примерно от 3 млн рублей. Эксклюзивный проект хорош тем, что он помогает всей семье почувствовать сопричастность к дому и воплотить все мечты – например, о спальне с эркером для дочери, шикарной гардеробной для жены или потрясающем люксовом кабинете для хозяина.
Этот удивительный проект дома напоминает и современные замки, и стиль фахверк, и традиционное шале, и баварские домики. А еще он предельно современен – имеет шикарный формат остекления и специально разработан для необычного по форме участка.
В доме есть и мансардные окна для спален, и балконы, и камин в гостиной, но еще больше внимания привлекает деревянная отделка некоторых декоративных элементов на фасаде, включая балкончик.
Удивительное сочетание немецкой практичности и очарования стиля шале мы найдем в баварских домиках. Они часто содержат некоторые элементы от обоих стилей и практически всегда в планировке отличаются предельной рациональностью.
Такой дом может иметь как маленькие, так и панорамные окна, которые все вместе представляют собой систему, рассчитанную даже на условия, например, Ленинградской области.
Этот светлый симпатичный дом имеет шикарную двусветную гостиную, при ней – отличную террасу с навесом особенного формата. Такой дом видно издалека, он привлекает внимание и поражает современностью деревянной постройки.
Каждый из данных проектов поистине уникален и раскрывает возможности различных стилей и жизни на природе в деревянном доме. За одну из них можете уцепиться и вы, создав соответствующий образ мечты и воплотив его в жизнь!
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