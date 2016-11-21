Дизайн спальни от профи: 10 полезных советов

Любая обивка, будто то изголовье, кресло или диванчик, любой текстиль, будь то постельное белье, шторы, плед или ковер, должны подбираться с учетом пожеланий не только по цвету и материалу, но и по тактильным ощущениям.

Гармоничный ансамбль из всех элементов может создать лишь профессионал, ведь он оценивает сразу 10 различных факторов по каждому варианту, а не просто выбирает что-то «красивое» в брендовом магазине. Профессионалы советуют сначала испробовать любую ткань в маленьком масштабе, потому что текстиль определяет до 20% нашего мироощущения в комнате и чрезвычайно сильно влияет на наше настроение.

Учитывая современные тенденции, весь выше озвученный текстиль меняется в интерьере каждые год-два, а обивка кресел, изголовья и диванов – раз в 4-6 лет. Данная схема позволяет обновлять интерьер в зависимости от ваших изменившихся предпочтений и модных веяний и при этом обеспечивает максимальную гигиеничность пространства