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Дизайн спальни от профи: 10 полезных советов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Элегантная спальня в светлых тонах, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Спальня в эклектичном стиле
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Сегодня профессионалы делятся с нами секретами реализации вдохновляющего дизайн-проекта красивой и элегантной спальни. В основе образа были использованы классические элементы из французского дизайна, а цветовая гамма напоминает люксовые канадские проекты.

Дизайн-студия «Образ» из Нижнего Новгорода поделилась с нами своим замечательным проектом спальни в стиле неоклассика, показав, на что в первую очередь нужно обращать внимание при оформлении

Всегда планируйте все заранее

Элегантная спальня в светлых тонах, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Спальная комната Кровати и изголовья Бежевый
Дизайн Студия <q>Образ</q>

Элегантная спальня в светлых тонах

Дизайн Студия "Образ"
Дизайн Студия <q>Образ</q>
Дизайн Студия "Образ"

Любая деталь должна быть учтена в вашем плане еще до того, как вы начнете ремонт. И дело не только в электрической проводке, но и в отделке, декоре, возможных отражениях в зеркалах, окнах и т.п. Ведь потом нельзя будет просто взять и добавить в комнату новое зеркало, не нарушив концепцию интерьера.

Таким образом, можно посоветовать начинающим дизайнерам или любителям использовать комплекты мебели от ведущих брендов, дополняя их аксессуарами. А вот подобрать под мебель эксклюзивное изголовье, как в проекте выше, сможет лишь профессионал

Обеспечьте больше места для хранения

Элегантная спальня в светлых тонах, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Спальня в эклектичном стиле Бежевый
Дизайн Студия <q>Образ</q>

Элегантная спальня в светлых тонах

Дизайн Студия "Образ"
Дизайн Студия <q>Образ</q>
Дизайн Студия "Образ"

Любая площадь комнаты может быть использована в 2 раза более эффективно, чем кажется на первый взгляд. И дело вовсе не в скрытых подиумах или громоздких шкафах. Дело в правильном концентрировании внимания с помощью декоративных элементов, тогда модули хранения становятся декором, а не «складом». Так, два дополнительных комода легко займут место напротив комода.

Профессионалы советуют при возможности выделять отдельные гардеробные, даже если их площадь не превышает 2-4 кв. метров, ведь они в любом случае визуально разгрузят интерьер спальни.

Обращайте внимание на свет

Элегантная спальня в светлых тонах, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Спальня в эклектичном стиле
Дизайн Студия <q>Образ</q>

Элегантная спальня в светлых тонах

Дизайн Студия "Образ"
Дизайн Студия <q>Образ</q>
Дизайн Студия "Образ"

Комната по-разному освещается утром, днем и вечером. Иногда она совершенно иная на восходе и закате. Чтобы правильно оформить комнату, мало выбрать цветовую гамму, нужно знать любимое настроение, атмосферу владельца и позволять наслаждаться ими круглые сутки или в его любимое время.

Не экономьте

Элегантная спальня в светлых тонах, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Спальная комната Освещение Бежевый
Дизайн Студия <q>Образ</q>

Элегантная спальня в светлых тонах

Дизайн Студия "Образ"
Дизайн Студия <q>Образ</q>
Дизайн Студия "Образ"

Обычно между «средним» качеством и «высоким» всегда есть четкая грань, две стороны которой могут не сильно отличаться по цене, но весьма заметно – по качеству. Добавив 20% от стоимости, можно получить в два раза более качественный материал, и задача дизайнера – точно определить эту грань и выбрать наилучшее из возможного под нужный бюджет.

Лично подбирайте ткани

Элегантная спальня в светлых тонах, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Спальная комната Кровати и изголовья Бежевый
Дизайн Студия <q>Образ</q>

Элегантная спальня в светлых тонах

Дизайн Студия "Образ"
Дизайн Студия <q>Образ</q>
Дизайн Студия "Образ"

Любая обивка, будто то изголовье, кресло или диванчик, любой текстиль, будь то постельное белье, шторы, плед или ковер, должны подбираться с учетом пожеланий не только по цвету и материалу, но и по тактильным ощущениям.

Гармоничный ансамбль из всех элементов может создать лишь профессионал, ведь он оценивает сразу 10 различных факторов по каждому варианту, а не просто выбирает что-то «красивое» в брендовом магазине. Профессионалы советуют сначала испробовать любую ткань в маленьком масштабе, потому что текстиль определяет до 20% нашего мироощущения в комнате и чрезвычайно сильно влияет на наше настроение.

Учитывая современные тенденции, весь выше озвученный текстиль меняется в интерьере каждые год-два, а обивка кресел, изголовья и диванов – раз в 4-6 лет. Данная схема позволяет обновлять интерьер в зависимости от ваших изменившихся предпочтений и модных веяний и при этом обеспечивает максимальную гигиеничность пространства

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Элегантная спальня в светлых тонах, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Спальная комната Тумбочки Многоцветный
Дизайн Студия <q>Образ</q>

Элегантная спальня в светлых тонах

Дизайн Студия "Образ"
Дизайн Студия <q>Образ</q>
Дизайн Студия "Образ"

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