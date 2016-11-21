Дизайн спальни от профи: 10 полезных советов

Сегодня профессионалы делятся с нами секретами реализации вдохновляющего дизайн-проекта красивой и элегантной спальни. В основе образа были использованы классические элементы из французского дизайна, а цветовая гамма напоминает люксовые канадские проекты.
Дизайн-студия «Образ» из Нижнего Новгорода поделилась с нами своим замечательным проектом спальни в стиле неоклассика, показав, на что в первую очередь нужно обращать внимание при оформлении
Любая деталь должна быть учтена в вашем плане еще до того, как вы начнете ремонт. И дело не только в электрической проводке, но и в отделке, декоре, возможных отражениях в зеркалах, окнах и т.п. Ведь потом нельзя будет просто взять и добавить в комнату новое зеркало, не нарушив концепцию интерьера.
Таким образом, можно посоветовать начинающим дизайнерам или любителям использовать комплекты мебели от ведущих брендов, дополняя их аксессуарами. А вот подобрать под мебель эксклюзивное изголовье, как в проекте выше, сможет лишь профессионал
Любая площадь комнаты может быть использована в 2 раза более эффективно, чем кажется на первый взгляд. И дело вовсе не в скрытых подиумах или громоздких шкафах. Дело в правильном концентрировании внимания с помощью декоративных элементов, тогда модули хранения становятся декором, а не «складом». Так, два дополнительных комода легко займут место напротив комода.
Профессионалы советуют при возможности выделять отдельные гардеробные, даже если их площадь не превышает 2-4 кв. метров, ведь они в любом случае визуально разгрузят интерьер спальни.
Комната по-разному освещается утром, днем и вечером. Иногда она совершенно иная на восходе и закате. Чтобы правильно оформить комнату, мало выбрать цветовую гамму, нужно знать любимое настроение, атмосферу владельца и позволять наслаждаться ими круглые сутки или в его любимое время.
Обычно между «средним» качеством и «высоким» всегда есть четкая грань, две стороны которой могут не сильно отличаться по цене, но весьма заметно – по качеству. Добавив 20% от стоимости, можно получить в два раза более качественный материал, и задача дизайнера – точно определить эту грань и выбрать наилучшее из возможного под нужный бюджет.
Любая обивка, будто то изголовье, кресло или диванчик, любой текстиль, будь то постельное белье, шторы, плед или ковер, должны подбираться с учетом пожеланий не только по цвету и материалу, но и по тактильным ощущениям.
Гармоничный ансамбль из всех элементов может создать лишь профессионал, ведь он оценивает сразу 10 различных факторов по каждому варианту, а не просто выбирает что-то «красивое» в брендовом магазине. Профессионалы советуют сначала испробовать любую ткань в маленьком масштабе, потому что текстиль определяет до 20% нашего мироощущения в комнате и чрезвычайно сильно влияет на наше настроение.
Учитывая современные тенденции, весь выше озвученный текстиль меняется в интерьере каждые год-два, а обивка кресел, изголовья и диванов – раз в 4-6 лет. Данная схема позволяет обновлять интерьер в зависимости от ваших изменившихся предпочтений и модных веяний и при этом обеспечивает максимальную гигиеничность пространства