Современные деревянные дома от 1,8 млн

Этот домик площадью в 50 кв. метров имеет цену реализации в данном формате примерно в 1,8 млн рублей. Он имеет две спальни, ванную комнату и кухню-гостиную, панорамные окна и современный дизайн. Стоимость квадратного метра получается высокой, так как стоимость отопления и коммуникаций на такой дом, а также фундамента и проектирования примерно такая же, как и на большой. Площадь спален – примерно по 11 метров, кухни-гостиной – 21, ванной – 5, коридора – 2 кв. метра.