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Современные деревянные дома от 1,8 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комната в скандинавском стиле
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Эти потрясающие проекты современных деревянных домов охватывают все бюджеты – от самого маленького примерно в 1,8 млн рублей с двумя спальнями и системой отопления для холодного климата до примерно 6-миллионного дома в люксовом стиле.

Кантри-сказка

Wohngesundes Holzhaus - modern und kostengünstig, Neues Gesundes Bauen Neues Gesundes Bauen Дома в стиле модерн
Neues Gesundes Bauen

Neues Gesundes Bauen
Neues Gesundes Bauen
Neues Gesundes Bauen

Этот дом имеет ориентировочную площадь в 200 кв. метров и будет стоить около 3,5 млн рублей «под ключ». Примерно такая сумма требуется, чтобы в простой манере повторить данный проект в РФ. Обратите внимание на маленькие, но очень продуманные по расположению окна (они со стороны улицы маленькие) и лишь на заднем дворике есть двери-слайдеры.

Кантри сказка: внутри

Wohngesundes Holzhaus - modern und kostengünstig, Neues Gesundes Bauen Neues Gesundes Bauen Кухня в классическом стиле
Neues Gesundes Bauen

Neues Gesundes Bauen
Neues Gesundes Bauen
Neues Gesundes Bauen

Внутри такой дом будет оформлен просто, в манере кантри, в древесно-белых тонах.

Деревянное шале

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Этот шикарный домик в стиле шале идеально подойдет под дачу или домик для пенсионеров на круглый год! Его реализация (копирование) с отделкой как на фотографиях в проекте выйдет около 3 млн рублей за дом с двумя спальнями.

Деревянное шале: интерьер

homify Столовая комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Внутри мы видим компактный домик, простой и современный, с двумя спальнями – детской на втором этаже и спальней на первом, за кухней.

Мини-дом будущего

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Дома в стиле минимализм
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

Этот домик площадью в 50 кв. метров имеет цену реализации в данном формате примерно в 1,8 млн рублей. Он имеет две спальни, ванную комнату и кухню-гостиную, панорамные окна и современный дизайн. Стоимость квадратного метра получается высокой, так как стоимость отопления и коммуникаций на такой дом, а также фундамента и проектирования примерно такая же, как и на большой. Площадь спален – примерно по 11 метров, кухни-гостиной – 21, ванной – 5, коридора – 2 кв. метра.

Мини-дом: внутри

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Столовая комната в стиле модерн
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

Дом отапливается с помощью теплового насоса и системы «теплого пола». Стены в доме на основе инновационной каркасной системы, очень теплые и герметичные. Окна тоже «теплые», имеют специальную возможность полной герметизации зимой. Такой домик идеален для пары, пары с ребенком или одного человека.

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Швейцарская сказка

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Дома в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Такой дом за 6 млн рублей «под ключ» может по праву считаться домом мечты. Энергоэффективный, с теплыми стенами и окнами, с почти незаметной системой отопления, он еще и оформлен в шикарной манере.

Швейцарская сказка в интерьере

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Гостиная в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Этот теплый и уютный дом выглядит очень хорошо и в интерьерах. Цена в 6 млн рублей ориентирована на дом с отделкой, без мебели, но с использованием качественных брендовых материалов. Например, ламината по 3000 рублей за кв. метр.

Стильный минимализм

Umbau Hofhaus, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Сад в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Еще один проект примерно за 6 млн рублей имеет одноэтажную структуру, бассейн и потрясающие панорамные окна в пол. Система отопления рассчитана на холодные зимы.

Стильный минимализм в интерьере

Umbau Hofhaus, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Гостиная в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Внутри такой дом выглядит не менее шикарно с его потрясающим паркетом трюфельного оттенка и панорамными дверьми-слайдерами в пол с выходом в сад.

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