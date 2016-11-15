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Стройка дома: от фундамента до интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Кухня в стиле модерн
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О том, как строятся дома, написано очень много технической литературы, но посмотреть реальные фотографии стройки конкретного дома порой гораздо интереснее! Особенно, если вы ищите технологии, по которым строители будут воплощать вашу мечту.

Этот удивительный дом поразит вас окончательным внешним видом! Наверняка вы не ожидали увидеть такой шикарный домик на столь компактном фундаменте! Тем не менее, этот дом имеет две спальни, стильную кухню и отдельную гостиную и может похвастаться энергосберегающей конструкцией, идеальной для холодов под -20-25 по Цельсию.

Напоминаем вам, что многие дома в горных областях Европы, странах Скандинавии, Великобритании имеют точно такие же энергосберегающие характеристики, порой намного лучшие, чем у русских домов. В них использованы лучшие утеплители, изоляторы, лучшие материалы, лучшие окна и поэтому не важно – стоят ли там огромные окна, есть ли там множество мансардных окон и т.п., они все равно теплые, а окна – герметичные, потому что это специальные «теплые окна».  Данный дом расположен рядом с Дрезденом в Германии, в тихом пригороде рядом с традиционными коттеджами постройки середины прошлого века.

Фундамент: заливаем монолит

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Для данного сборного дома был использован заливной бетонный фундамент.

Стройка: из блоков

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Специальные ультра-легкие бетонные блоки, простые монолитные легкие плиты, простое и технологичное утепление и «теплые» окна составляют основу этого быстро строящегося дома.

Итог: шик и блеск!

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Дома в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

После окончания строительства дом был оформлен древесиной черного цвета. Наверху вы найдете две спальни и ванную комнату, внизу – гостиную, кухню и еще одну спальню.

Вид сбоку: очень красиво!

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Дома в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Такой красавец-дом разместился всего на 6 сотках! Он имеет площадь 120 кв. метров, в нем есть две спальни на втором этаже и кабинет. В целом, дом может быть использован для проживания семейной пары с детьми в разных конфигурациях и максимально вмещает до 6 человек. Площадь спален – от 11 до 13 кв. метров

Гостиная комната

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Гостиная в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Площадь участка – ровно 6 соток. Это типовой проект, который студия будет строить еще десятки или даже сотни раз на различных маленьких участках. Кроме того, дом поставляется в комплекте со следующими вещами: кухонный гарнитур, спальные гарнитуры (кровать, шкафы, тумбочки), холодильник, кофеварка, тостер, духовка, посудомоечная машина, полностью укомплектованная ванная и душевая, стиральная машина, фен, терраса с мебелью, музыкальный центр, камин в гостиной

Кухня в процессе

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Так выглядела кухня во время сборки.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

После: кухня

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Кухня в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Удивительно красиво она смотрится в этом приморском городке в стиле белого минимализма! Сейчас дом сдается для тех, кто хочет отдохнуть на природе. В городке с населением в 800 человек есть гавань, ресторан, художественная галерея, кафе, отдельный информационно-туристический центр, причал для яхт и моторных лодок, возможность велосипедных прогулок, рыбалки, живописный ландшафт и пляж

Спальня

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Бассейн в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

Сдается дом с комплектами постельного белья, полотенцами и дровами. Городок называется Вик-на-Дарсе, расположен на мысе, недалеко от города Штральзунд, всего в паре часов езды из Берлина. Пляжи и природа здесь настолько замечательные, что отдыхать интересно и летом, и осенью, а для любителей праздновать Новый Год в особенном месте пригодится гостиная с камином!

Ванная комната

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Ванная комната в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin


Эта ванная комната находится на первом этаже и предназначена для маленькой спальни внизу.

Ванная комната с сауной

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Ванная комната в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

А эта большая ванная комната с сауной расположена на втором этаже рядом с детской и главной спальней.

Далее на homify:

Haus Wieckin, Haus Wieckin Haus Wieckin Дома в стиле модерн
Haus Wieckin

Haus Wieckin
Haus Wieckin
Haus Wieckin

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Такие разные и эффектные: десятка великолепных ворот и входных дверей
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

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