Стройка дома: от фундамента до интерьера

О том, как строятся дома, написано очень много технической литературы, но посмотреть реальные фотографии стройки конкретного дома порой гораздо интереснее! Особенно, если вы ищите технологии, по которым строители будут воплощать вашу мечту.

Этот удивительный дом поразит вас окончательным внешним видом! Наверняка вы не ожидали увидеть такой шикарный домик на столь компактном фундаменте! Тем не менее, этот дом имеет две спальни, стильную кухню и отдельную гостиную и может похвастаться энергосберегающей конструкцией, идеальной для холодов под -20-25 по Цельсию.

Напоминаем вам, что многие дома в горных областях Европы, странах Скандинавии, Великобритании имеют точно такие же энергосберегающие характеристики, порой намного лучшие, чем у русских домов. В них использованы лучшие утеплители, изоляторы, лучшие материалы, лучшие окна и поэтому не важно – стоят ли там огромные окна, есть ли там множество мансардных окон и т.п., они все равно теплые, а окна – герметичные, потому что это специальные «теплые окна». Данный дом расположен рядом с Дрезденом в Германии, в тихом пригороде рядом с традиционными коттеджами постройки середины прошлого века.