Стройка дома: от фундамента до интерьера

О том, как строятся дома, написано очень много технической литературы, но посмотреть реальные фотографии стройки конкретного дома порой гораздо интереснее! Особенно, если вы ищите технологии, по которым строители будут воплощать вашу мечту.
Этот удивительный дом поразит вас окончательным внешним видом! Наверняка вы не ожидали увидеть такой шикарный домик на столь компактном фундаменте! Тем не менее, этот дом имеет две спальни, стильную кухню и отдельную гостиную и может похвастаться энергосберегающей конструкцией, идеальной для холодов под -20-25 по Цельсию.
Напоминаем вам, что многие дома в горных областях Европы, странах Скандинавии, Великобритании имеют точно такие же энергосберегающие характеристики, порой намного лучшие, чем у русских домов. В них использованы лучшие утеплители, изоляторы, лучшие материалы, лучшие окна и поэтому не важно – стоят ли там огромные окна, есть ли там множество мансардных окон и т.п., они все равно теплые, а окна – герметичные, потому что это специальные «теплые окна». Данный дом расположен рядом с Дрезденом в Германии, в тихом пригороде рядом с традиционными коттеджами постройки середины прошлого века.
Для данного сборного дома был использован заливной бетонный фундамент.
Специальные ультра-легкие бетонные блоки, простые монолитные легкие плиты, простое и технологичное утепление и «теплые» окна составляют основу этого быстро строящегося дома.
После окончания строительства дом был оформлен древесиной черного цвета. Наверху вы найдете две спальни и ванную комнату, внизу – гостиную, кухню и еще одну спальню.
Такой красавец-дом разместился всего на 6 сотках! Он имеет площадь 120 кв. метров, в нем есть две спальни на втором этаже и кабинет. В целом, дом может быть использован для проживания семейной пары с детьми в разных конфигурациях и максимально вмещает до 6 человек. Площадь спален – от 11 до 13 кв. метров
Площадь участка – ровно 6 соток. Это типовой проект, который студия будет строить еще десятки или даже сотни раз на различных маленьких участках. Кроме того, дом поставляется в комплекте со следующими вещами: кухонный гарнитур, спальные гарнитуры (кровать, шкафы, тумбочки), холодильник, кофеварка, тостер, духовка, посудомоечная машина, полностью укомплектованная ванная и душевая, стиральная машина, фен, терраса с мебелью, музыкальный центр, камин в гостиной
Так выглядела кухня во время сборки.
Удивительно красиво она смотрится в этом приморском городке в стиле белого минимализма! Сейчас дом сдается для тех, кто хочет отдохнуть на природе. В городке с населением в 800 человек есть гавань, ресторан, художественная галерея, кафе, отдельный информационно-туристический центр, причал для яхт и моторных лодок, возможность велосипедных прогулок, рыбалки, живописный ландшафт и пляж
Сдается дом с комплектами постельного белья, полотенцами и дровами. Городок называется Вик-на-Дарсе, расположен на мысе, недалеко от города Штральзунд, всего в паре часов езды из Берлина. Пляжи и природа здесь настолько замечательные, что отдыхать интересно и летом, и осенью, а для любителей праздновать Новый Год в особенном месте пригодится гостиная с камином!
Эта ванная комната находится на первом этаже и предназначена для маленькой спальни внизу.
А эта большая ванная комната с сауной расположена на втором этаже рядом с детской и главной спальней.
— Строительство дома вместе с homify!!! (https://www.homify.ru/stroitelstvo-doma);
— Дачные дома от профессионалов homify! (https://www.homify.ru/dachnye-doma);
— 10 проектов домов с панорамным остеклением (https://www.homify.ru/knigi-idej/560709/10-proektov-domov-s-panoramnym-ostekleniem);
— Идеи дизайна красивой кухни (https://www.homify.ru/komnaty/kuhnya).