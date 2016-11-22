Проект одноэтажного дома с планом

В этой Книге Идей мы покажем вам пару похожих проектов одноэтажного дома – Вивальди 125 и Вивальди 140, названные так по количеству квадратных метров общей площади. Оба проекта очень практичны и современны, рассчитаны на строительство из блоков и отлично подойдут для климата РФ.

Заранее хотим отметить, что мы показываем на фотографиях варианты с минус одной спальней и гаражом, тогда как на планах вы увидите варианты без гаража, но с еще одной дополнительной спальней.

Студия Rostow BAU специализируется на экономичных проектах для семей, которые, как правило, переезжают из города в пригород. В их портфолио мы найдем проекты в разных стилях, в основном для строительства из керамических блоков. Себестоимость проектов таких домов в РФ будет равняться примерно 25 тыс. рублей за кв. метр «под отделку», с инженерными системами, кровлей и окнами.