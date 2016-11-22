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Проект одноэтажного дома с планом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома на одну семью
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В этой Книге Идей мы покажем вам пару похожих проектов одноэтажного дома – Вивальди 125 и Вивальди 140, названные так по количеству квадратных метров общей площади. Оба проекта очень практичны и современны, рассчитаны на строительство из блоков и отлично подойдут для климата РФ.

Заранее хотим отметить, что мы показываем на фотографиях варианты с минус одной спальней и гаражом, тогда как на планах вы увидите варианты без гаража, но с еще одной дополнительной спальней.

Студия Rostow BAU специализируется на экономичных проектах для семей, которые, как правило, переезжают из города в пригород. В их портфолио мы найдем проекты в разных стилях, в основном для строительства из керамических блоков. Себестоимость проектов таких домов в РФ будет равняться примерно 25 тыс. рублей за кв. метр «под отделку», с инженерными системами, кровлей и окнами.

Вивальди 140

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Более крупноформатный проект имеет плавные изгибы, шикарные крыльцо и атмосферу под средиземноморскую виллу. Здесь не только множество окон в пол (смотрите на первой фотографии в статье), но и обычные окна со стороны улицы.

Стоимость реализации

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Стоимость реализации Вивальди 140 «под отделку» начинается от 3,5 млн рублей с данным типом остекления и всеми коммуникациями. Еще около 300-500 тыс. рублей (в зависимости от ваших предпочтений) займет отделка. Люксовая отделка с мебелью будет стоить около 1,5 млн рублей

Планировка Вивальди 140

homify
homify

homify
homify
homify

Здесь мы можем видеть, что вариант без гаража предусматривает четыре спальни, две ванные комнаты и гардеробную. А вот вариант с гаражом забирает для своих нужд спальню Kind2, а также объединяет Gast (Гостевую) с Kind 1 (детской). Получается, что в доме две большие спальни и две ванные комнаты + гараж.

Вивальди 125

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Но все жсе и маленький Вивальди 125 в современном стиле выглядит отлично. Он имеет очень похожую планировку, что позволяет так же удобно устроить задний дворик с приватными террасами.

Стоимость реализации Вивальди 125 «под отделку» начинается от 3,1 млн рублей с данным типом остекления и со всеми коммуникациями. Еще около 300-500 тыс. рублей (в зависимости от ваших предпочтений) займет отделка. Люксовая отделка с мебелью будет стоить около 1,5 млн рублей.

Планировка Вивальди 125

homify
homify

homify
homify
homify

Без гаража планировка этого дома содержит три спальни и одну ванную комнату. С гаражом – две спальни и 1,5 ванные комнаты (ванную + гостевой туалет). Кроме того, в нем есть отдельная кухня-столовая, которая расположена по центру дома. А в Вивальди 140 кухня в формате американо (с барной стойкой и островом) расположена в большой гостиной.

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