Найти дом своей мечты для многих из нас не просто. Дело в том, что проекты, которые нас полностью устраивают, стоят слишком дорого, а в тех, что подешевле, мы постоянно находим какие-то недостатки.
Легче всего найти идеальный дом с помощью комбинированного варианта – вы выбирайте люксовый дом и «урезаете» его до вашего бюджета, либо находите самый сносный дешевый дом и изменяете в нем 4-5 деталей. Проделать это можно, найдя проект на homify, сохранив его у себя в профиле в Книгу Идей, записав в неё свои мысли и наняв архитектора из вашего региона, чтобы он воплотит данную идею с дополнениями в реальный проект для утверждения властями и последующей стройки.
Этот проект дома в скандинавском стиле может легко стать основой и для вашего идеального дома! Он лаконичен, прост, не вызывает сомнения его готовность к холодной зиме и, что не менее важно, он уже опробован для жизни семьей из Франции.
Архитектор Шиллер уже не раз показывал нам в портфолио очень интересные проекты с оригинальными идеями, и этот – не исключение.
Обратите внимание, сколь гениально он вписал в ландшафт дом, который построен на участке со склоном. Сейчас (на фото выше) вы смотрите на задний дворик с террасой, а улица с проезжей частью находится на обратной стороне.
В дизайне интерьера мы найдем наливные полы с системой «теплого пола», окна в пол тоже поставлены специальные, «теплые», камин – настоящий, но очень лаконичный, а отделка стен выполнена в современной манере с помощью штукатурки и краски.
Дом оформлен в скандинавском стиле и зимой и летом смотрится очень свежо и аккуратно – в нем легко поддерживать идеальный порядок!
Стильная кухня-столовая выполнена в скандинавском стиле и идеально подходит для современной семьи с любовью к комфорту
Эта милая детская такая красивая, солнечная и просторная!
Еще одна детская для старшего ребенка выглядит более «взрослой» и тоже может похвастаться панорамным остеклением.
Как вы можете видеть выше, стиль модерн отлично смотрится на фоне обычных пейзажей умеренного климата в средней полосе в РФ, Сибири и т.п. Он красиво подчеркивает геометричность замысла простыми линиями и оттенками, а темные рамы окон делают проект более стильным, внося необходимый контраст
Дом расположен на участке таким образом, что цокольный этаж (подвал) имеет маленькую площадь и стоит совсем не дорого. Здесь установлена котельная, есть кладовые помещения, гардеробная и другие хозяйственные комнаты.
Первый этаж имеет кухню, столовую, гостиную, прачечную и гостевой туалет, а также лестничный холл и прихожую. На втором этаже мы найдем три спальни, две ванные комнаты и две гардеробные.
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