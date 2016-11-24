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Проект дома в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
KR13 Einfamilienhaus am Rande der Ostalb, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Столовая комната в стиле модерн
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Найти дом своей мечты для многих из нас не просто. Дело в том, что проекты, которые нас полностью устраивают, стоят слишком дорого, а в тех, что подешевле, мы постоянно находим какие-то недостатки.

Легче всего найти идеальный дом с помощью комбинированного варианта – вы выбирайте люксовый дом и «урезаете» его до вашего бюджета, либо находите самый сносный дешевый дом и изменяете в нем 4-5 деталей. Проделать это можно, найдя проект на homify, сохранив его у себя в профиле в Книгу Идей, записав в неё свои мысли и наняв архитектора из вашего региона, чтобы он воплотит данную идею с дополнениями в реальный проект для утверждения властями и последующей стройки.

Этот проект дома в скандинавском стиле может легко стать основой и для вашего идеального дома! Он лаконичен, прост, не вызывает сомнения его готовность к холодной зиме и, что не менее важно, он уже опробован для жизни семьей из Франции.

Участок на склоне

KR13 Einfamilienhaus am Rande der Ostalb, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Архитектор Шиллер уже не раз показывал нам в портфолио очень интересные проекты с оригинальными идеями, и этот – не исключение.

Обратите внимание, сколь гениально он вписал в ландшафт дом, который построен на участке со склоном. Сейчас (на фото выше) вы смотрите на задний дворик с террасой, а улица с проезжей частью находится на обратной стороне.

Дизайн интерьера

KR13 Einfamilienhaus am Rande der Ostalb, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Гостиная в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

В дизайне интерьера мы найдем наливные полы с системой «теплого пола», окна в пол тоже поставлены специальные, «теплые», камин – настоящий, но очень лаконичный, а отделка стен выполнена в современной манере с помощью штукатурки и краски.

Дом оформлен в скандинавском стиле и зимой и летом смотрится очень свежо и аккуратно – в нем легко поддерживать идеальный порядок!

Кухня-столовая

KR13 Einfamilienhaus am Rande der Ostalb, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Столовая комната в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Стильная кухня-столовая выполнена в скандинавском стиле и идеально подходит для современной семьи с любовью к комфорту

Детская

KR13 Einfamilienhaus am Rande der Ostalb, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Детская комната в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Эта милая детская такая красивая, солнечная и просторная!

Вторая детская

KR13 Einfamilienhaus am Rande der Ostalb, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Рабочий кабинет в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Еще одна детская для старшего ребенка выглядит более «взрослой» и тоже может похвастаться панорамным остеклением.

Обычный пейзаж

KR13 Einfamilienhaus am Rande der Ostalb, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Как вы можете видеть выше, стиль модерн отлично смотрится на фоне  обычных пейзажей умеренного климата в средней полосе в РФ, Сибири и т.п. Он красиво подчеркивает геометричность замысла простыми линиями и оттенками, а темные рамы окон делают проект более стильным, внося необходимый контраст

Вечерний вид

KR13 Einfamilienhaus am Rande der Ostalb, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Дом расположен на участке таким образом, что цокольный этаж (подвал) имеет маленькую площадь и стоит совсем не дорого. Здесь установлена котельная, есть кладовые помещения, гардеробная и другие хозяйственные комнаты.

Первый этаж имеет кухню, столовую, гостиную, прачечную и гостевой туалет, а также лестничный холл и прихожую. На втором этаже мы найдем три спальни, две ванные комнаты и две гардеробные.

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