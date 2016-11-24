Найти дом своей мечты для многих из нас не просто. Дело в том, что проекты, которые нас полностью устраивают, стоят слишком дорого, а в тех, что подешевле, мы постоянно находим какие-то недостатки.

Легче всего найти идеальный дом с помощью комбинированного варианта – вы выбирайте люксовый дом и «урезаете» его до вашего бюджета, либо находите самый сносный дешевый дом и изменяете в нем 4-5 деталей. Проделать это можно, найдя проект на homify, сохранив его у себя в профиле в Книгу Идей, записав в неё свои мысли и наняв архитектора из вашего региона, чтобы он воплотит данную идею с дополнениями в реальный проект для утверждения властями и последующей стройки.

Этот проект дома в скандинавском стиле может легко стать основой и для вашего идеального дома! Он лаконичен, прост, не вызывает сомнения его готовность к холодной зиме и, что не менее важно, он уже опробован для жизни семьей из Франции.