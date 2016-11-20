Современный дом высокого уровня за 6,5 млн

Несомненным плюсом данного дома является его потрясающая планировка, которую можно посмотреть на официальном сайте студии. Просто введите номер проекта 1272 в графу поиска и выберите раздел Rzuty, чтобы посмотреть планы всех трех уровней.

Там вы найдете шикарный первый уровень, просто идеальный для большой семьи! Здесь есть отдельная кухня французского типа с островом, просторная столовая с TV-зоной, веранда для чаепитий, большая терраса в три модуля и гостиная. Площадь кухни – 6 кв. метров, столовой – 18 кв. метров, гостиной – 25 кв. метров, двух спален – по 10-11 кв. метров.

Кроме того, на первом уровне есть еще две спальни и ванная комната. Их можно использовать для детских, кабинета и спальни прислуги или же «крыла» для старшего поколения.

На третьем уровне (и втором этаже) нас ждут еще 4 спальни. Главная имеет собственную ванную комнату и большую гардеробную, а также балкон. В детских есть общая ванная комната с прачечной рядом. Площадь спален – 15-19 кв. метров, что очень комфортабельно