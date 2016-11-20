Современный дом высокого уровня за 6,5 млн

Как найти дом высокого уровня по хорошей цене? Так, чтобы в нем не было слишком дорогостоящих «показных» деталей? Обратите внимание на работы польских и немецких архитекторов, которые позволяют лаконичности модерна делать дома функциональными и бюджетными.
На этот раз мы представляем вам интересный проект фирмы из Кракова под названием LK Projekt. Дом площадью 215 кв. метров отапливается газом, имеет «теплые полы» и построен из керамического блока с железобетонными перекрытиями. Кроме того, в дом есть подвал в 110 кв. метров, не учтенный в общей площади.
Несомненным плюсом данного дома является его потрясающая планировка, которую можно посмотреть на официальном сайте студии. Просто введите номер проекта 1272 в графу поиска и выберите раздел Rzuty, чтобы посмотреть планы всех трех уровней.
Там вы найдете шикарный первый уровень, просто идеальный для большой семьи! Здесь есть отдельная кухня французского типа с островом, просторная столовая с TV-зоной, веранда для чаепитий, большая терраса в три модуля и гостиная. Площадь кухни – 6 кв. метров, столовой – 18 кв. метров, гостиной – 25 кв. метров, двух спален – по 10-11 кв. метров.
Кроме того, на первом уровне есть еще две спальни и ванная комната. Их можно использовать для детских, кабинета и спальни прислуги или же «крыла» для старшего поколения.
На третьем уровне (и втором этаже) нас ждут еще 4 спальни. Главная имеет собственную ванную комнату и большую гардеробную, а также балкон. В детских есть общая ванная комната с прачечной рядом. Площадь спален – 15-19 кв. метров, что очень комфортабельно
Минусом является цена, завышенная из-за наличия подвала. Правда, если вам действительно нужна отдельная кухня для заготовок на зиму, большая котельная, сауна, душевая и бильярдная/домашний кинотеатр, можно и потратиться на данный вариант. Кроме того, на первом уровне дома (цоколе) есть еще и гараж на два автомобиля.
Архитектор данного проекта Лешек Каландык сделал так, чтобы главный минус проекта был его главным и несомненным плюсом. Из-за специальной конструкции получается, что гараж находится под зданием и позволяет компенсировать перепады высот на участке плюс обеспечивает лучшие панорамные виды со второго и третьего уровней.
Стоимость проекта под застройку – около 90 тысяч рублей, цена реализации проекта компанией не озвучена. Общая площадь дома с подвалом – около 325 кв. метров. Исходя из реальной цены на максимально дешевую реализацию мансардного дома (20 тысяч за кв. метр с подвалом, т.к. он не отапливается и почти не имеет окон), можно примерно определить стоимость дома – около 6,5 млн рублей при бюджетном формате с легкой отделкой. Если выбрать остекление, точно как в проекте стоимость поднимется примерно до 7 млн рублей. С отделкой в люксовом стиле стоимость дома практически взлетает до 14 млн рублей просто за счет его большой площади.
Кубатура дома с подвалом – 1720 куб. метров, что можно легко использовать для расчета сметы на бетонные или керамические блоки.
Дизайн фасадов выполнен в современном стиле с помощью декоративных панелей и декоративного камня. Самой красивой зоной стала терраса с балкончиком над ней из главной спальни. Справа на визуализации выше балкон принадлежит детской.
В данном случае мы смотрим на дом со стороны улицы, правда, подъезд к гаражу осуществляется с боковой стороны.
Вечером дом выглядит не менее, а даже более привлекательно.
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