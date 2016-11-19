Как строился дом за 30 млн рублей

Потрясающий проект от польских архитекторов удивляет нас видением люксовой частной архитектуры. Давайте посмотрим, насколько сильно и в чем именно данный проект за 30 млн рублей («под ключ»), отличается от тех, что стоят 3-4 млн рублей.

Этот дом на монолитном каркасе с заполнением стен керамическими блоками может по праву считаться одним из самых интересных на homify. Асимметричная форма, шикарный проект и современная планировка, а также реализация от ведущих специалистов области – студии LK Projekt GMBH – ставят его в ряд с самыми популярными проектами.