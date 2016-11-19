Как строился дом за 30 млн рублей

Потрясающий проект от польских архитекторов удивляет нас видением люксовой частной архитектуры. Давайте посмотрим, насколько сильно и в чем именно данный проект за 30 млн рублей («под ключ»), отличается от тех, что стоят 3-4 млн рублей.
Этот дом на монолитном каркасе с заполнением стен керамическими блоками может по праву считаться одним из самых интересных на homify. Асимметричная форма, шикарный проект и современная планировка, а также реализация от ведущих специалистов области – студии LK Projekt GMBH – ставят его в ряд с самыми популярными проектами.
Конструкция дома основана на ленточном фундаменте. Фундаментные стены железобетонные (30 см заливка на месте + утеплением пенопластом). Кладка из пустотелых керамических блоков Heluz Family (50 см), внутренние стены – 25 и 11,5 см. Перекрытия железобетонные, покрытие кровли – слой промытого гравия. Фасады оформлены штукатуркой на силиконе, натуральным обрезным камнем, жестью эмалированной и нержавеющей сталью.
В доме стоит тепловой насос, система водоснабжения дополнена солнечными коллекторами, вентиляция механическая с рекуперацией.
Этот шикарный дом имеет подвальное помещение с гаражом на два автомобиля, кладовой и котельной. На первом этаже мы найдем кухню-столовую (около 45 кв. метров), гостиную (40 кв. метров), тренажерный зал, домашний кинотеатр и гостевую комнату. На втором этаже нас ждет уникальная планировка, позволяющая создать в доме два приватных крыла – детское с двумя спальнями, огромной террасой, двумя гардеробными и общей ванной комнатой (для двух дочек или двух сыновей) и отдельное крыло для родителей с главным сьютом, потрясающей ванной, гардеробной и еще одной террасой.
Таким образом, всего в доме три спальни + гостевая + отдельная комната с тренажерами и домашний кинотеатр.
Стоимость строительства в оригинальном варианте оценивается в 430 тысяч евро, при этом полезная площадью здания равняется 351 кв. метру, а общая составляет 853 кв. метра. Площадь застройки – около 315 кв. метров, угол наклона кровли – 2 градуса, высота потолков – 3 метра, а общая высота здания 9,62 метров. Минимальные размеры участка под застройку – 22x45 метров, а кубатура – около 2650 куб. метров.
Автор проекта – Лешек Каландык (инженер-магистр архитектуры). Цена его проекта – 1976 € (уточняйте актуальные цены на данный момент).
Брендовое дизайнерское панорамное остекление без швов занимает бюджет размером около 6 млн рублей (из общей суммы в 30 млн рублей). Дело в том, что большой формат остекления может быть реализован как в бюджетном формате, так и в таком, люксовом. В люксовом вы получите модели брендовых марок, отсутствие расстекловки, формат от пола до потолка, потрясающие бесшовные угловые модули и крупные модули остекления. При этом, точно такой же по площади формат остекления в бюджетном формате стоил бы уже около 1-1,5 млн рублей, если не меньше.
Одна из детских комнат выглядит именно так – имеет панорамные окна вниз, на гостиную, шикарную террасу справа и отдельную гардеробную. На заднем плане виден коридор в другое крыло дома со спальней родителей.
Шикарные ванные комнаты в проекте оформлены в стиле ар-деко с сильным влиянием минимализма. Современно и стильно!
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