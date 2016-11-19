Эко-дом с большим потенциалом

На первом этаже в доме есть два крыла – одно с гаражом на два автомобиля, кладовой и мастерской, а второе жилое. В жилом доме кроме кухни-гостиной с огромной столовой, шикарной террасы площадью в 50 метров, ванной, гостевой и котельной мы найдем и стильный переход между домом и гаражной постройкой под кровлей, но на свежем воздухе. Таким образом, технически гараж не находится в доме и не является его частью.

На втором уровне нас ждет еще более интересная планировка. Каждая из трех спален здесь имеет шикарную собственную ванную комнату. В главном мастер-сьюте есть свой балкон, большая гардеробная, панорамное остекление с видом как на природу, так и на двусветную гостиную.

А на втором уровне есть еще две спальни с небольшой зоной игровой на балконе, в холле. Две ванные комнаты, в зависимости от того, разнополые или однополые дети в семье, могут быть использованы как общая ванная комната и прачечная либо как две отдельные ванные комнаты для мальчика и девочки.