Эко-дом с большим потенциалом

Этот потрясающий дом поразит вас своим внешним видом и невероятно продуманной и современной планировкой! Он идеален для нашего климата, отлично сохраняет тепло и требует средств на отопление примерно в 2 раза меньше, чем стандартный дом таких же размеров. И все это благодаря современной системе отопления и «теплым» окнам из алюминия.
Интересный проект этого эко-дома нам представила фирма LK Projekt из Польши. В данном проекте есть не только любовь к экологичным возможностям современности, но еще и к традиционному стилю деревянного дома.
Несомненным плюсом данного дома является его шикарная планировка, которую можно посмотреть на официальном сайте студии. Просто введите номер проекта 1196 в графу поиска и выберите раздел Rzuty, чтобы посмотреть планы двух уровней. Планировка дома настолько гениальна, что мы советуем вам не полениться и действительно посмотреть на нее на официальном сайте. Мы обещаем – она вас не раз удивит!
Homify всегда публикует планы домов, если они предоставлены архитектором и/или дизайнером. В противном случае, следует всегда обращаться к первоисточникам.
Дом имеет общую площадь в 224 кв. метра + гараж в 38 кв. метров, то есть вся постройка имеет площадь в 262 кв. метра. Дом построен из ячеистого бетона Ytong Energo, с железобетонными перекрытиями и деревянной конструкцией для кровли. Кровельное покрытие от фирмы Orea Wienerberger цвета антрацит.
Дизайн фасадов дома выполнен с помощью штукатурки с белой покраской, руста в сером цвете, натурального камня (известняк), фасадных панелей под золотой дуб. Окна и балконные двери выполнены из алюминия. А вот отопление реализовано на основе теплового насоса и пола с подогревом. Для электричества в доме на крыше поставлены солнечные панели. Вентиляция механическая, с рекуперацией.
Этот потрясающий дом имеет стильный дизайн интерьера в скандинавском стиле с элементами эклектики. Большую роль в дизайне имеют огромные «теплые» окна, которые даже зимой, во вьюгу, остаются полностью непроницаемыми для ветра и холода! Кроме того, в доме есть камин и простая система управления отоплением, позволяющая настраивать температуру воздуха вплоть до десятой доли градуса.
На первом этаже в доме есть два крыла – одно с гаражом на два автомобиля, кладовой и мастерской, а второе жилое. В жилом доме кроме кухни-гостиной с огромной столовой, шикарной террасы площадью в 50 метров, ванной, гостевой и котельной мы найдем и стильный переход между домом и гаражной постройкой под кровлей, но на свежем воздухе. Таким образом, технически гараж не находится в доме и не является его частью.
На втором уровне нас ждет еще более интересная планировка. Каждая из трех спален здесь имеет шикарную собственную ванную комнату. В главном мастер-сьюте есть свой балкон, большая гардеробная, панорамное остекление с видом как на природу, так и на двусветную гостиную.
А на втором уровне есть еще две спальни с небольшой зоной игровой на балконе, в холле. Две ванные комнаты, в зависимости от того, разнополые или однополые дети в семье, могут быть использованы как общая ванная комната и прачечная либо как две отдельные ванные комнаты для мальчика и девочки.
Вечером мы можем видеть эффектный силуэт дома, который похож на викторианский замок из будущего. Над большой террасой есть модуль балкона для главной спальни, который выглядит просто изумительно.
А реализация такого дома на природе могла бы стать еще более впечатляющей, чем в пригороде с другими коттеджами.
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