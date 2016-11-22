Идеи дизайна спальни в романтичном стиле

Весь наш дом – место перезагрузки. Во время сна это происходит наиболее интенсивно, потому важно создать обстановку, которая бы в этом помогала. Хорошо бы сохранить подольше тот романтичный настрой, который приносит утро после хорошего сна. Продлить состояние тихого счастья. Уверены, в этом может помочь создание романтичной обстановки в спальне.
Glamour
Не стоит ограничивать себя из-за стереотипов или моды. Если вам нравится вариант спальни принцессы, то смело выбирайте его, даже если вам слегка за 50! Добавьте глянца золота, блеска или серебро по вкусу!
Glamour
Декор и аксессуары влияют на 50% настроения в вашей спальне. Выбирайте только то, что вам действительно нравится, что вдохновляет вас, и не идите ни на какие компромиссы!
Ощущение легкости жизни не приходит само по себе. Его нужно трепетно взращивать и всячески культивировать. И это вовсе не предложение концентрироваться только на «положительных» аспектах жизни. Думаем, это все же работает совсем не так.
Проблемы в нашей жизни объективно присутствуют, и мы вовсе не обязаны выдавать на них «абсолютное принятие». Нужно целенаправленно их решать, рассматривая со всех сторон, а не прячась за покерфэйсом. А успешно решив, насладиться результатом, понимая, что все это не нечто окончательное, жизнь всегда в движении. Просто важно понять, что нет неразрешимых проблем. Вообще. И вы вовсе не обязаны делать все сами, в некоторых случаях будет разумнее обратиться к специалисту, будь то дизайнер, учитель английского или ветеринар.
Легкость жизни проистекает из характерной для всего человечества веры в то, что так или иначе все будет хорошо. Вера это может приходить из разных источников. Кому-то ее приносит религия, кому-то наука, а другим просто дом и семья. Тихая гавань пространства, созданного с любовью, развеивает все наши опасения и дает стимул к творческому развитию. Иногда она – убежище от остального мира, иногда – питстоп в середине трудного пути, но почти всегда – место, где рождаются наши мечты и уверенность в том, что мы сможем их достичь.
Стоит признать, что не все подвластно нашему контролю и вовсе не за все, что происходит вокруг нас, в ответе именно мы. (Ну, может быть только за тех, кого мы приручили. То есть намеренно забрали свободу.) Понимание того, что хотя нам и кажется, что мир вращается вокруг нас, крутим колесо все же не мы. Это освобождает от груза ответственности и неизбежного чувства вины при виде некоторых несовершенств окружающего мира. Но для ощущения стабильности нам нужно место, где мы уверены, что все находится под нашим контролем. Легче всего это сделать в спальне, создав ее в стиле минимализм или похожих, чтобы какие-либо мелочи не разрушали образ.
А может быть из-за строгого дресскода в офисе вам не хватает именно яркости и явного позитива, тогда мечтательность и романтичность подарит вам подобная спальня. Важно объективно оценивать свои потребности и стремиться действительно удовлетворить их. На глубинном уровне.Тогда это будет являться не протестом, а органичным дополнением.
Окружив себя красивыми вещами, вы почувствуете, как жизнь становится Жизнью. Той самой, которая случается, когда желания сбываются. Но вовсе не по мановению чьей-то волшебной палочки, а благодаря вашим каждодневным усилиям и, конечно же, удачному стечению обстоятельств и наличию хороших людей.
У кого-то доверие к жизни рождается из чувства единения с природой. За городом и при наличии достаточных средств это реализовать невероятно просто. Стеклянная стена с видом на сад – идеальное решение. А в условиях города вы можете передвинуть кровать поближе к окну, поставить ее на подиум, сделать более широким оконный проем или даже присоединить лоджию и сделать максимально возможное по габаритам остекление.
Воспринимая жизнь во всех ее проявлениях, со временем мы научаемся понимать ценность каждого мгновения. И не важно, слезы радости ли у нас на глазах или этот момент омрачен тяжелой утратой. Глубину наших эмоций, многообразие чувств можно рассмотреть и в формате интерьера. Мы же не захотим жить в пространстве, полностью накрытом однотонной тканью нейтральной фактуры. Мы любим и атлас, и бархат, разные орнаменты, оттенки и цветовые акценты.
Осознавая, что не все в мире зависит от наших действий и даже мыслей, мы становимся свободными. Свободными дышать полной грудью, творить и следовать за своей Мечтой.
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