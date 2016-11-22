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Идеи дизайна спальни в романтичном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
WR House, Renata Matos Arquitetura & Business Renata Matos Arquitetura & Business Спальня в тропическом стиле
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Весь наш дом – место перезагрузки. Во время сна это происходит наиболее интенсивно, потому важно создать обстановку, которая бы в этом помогала. Хорошо бы сохранить подольше тот романтичный настрой, который приносит утро после хорошего сна. Продлить состояние тихого счастья. Уверены, в этом может помочь создание романтичной обстановки в спальне.

Выбираем цветовую гамму

Спальня гостевая "Glamour" Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Спальня гостевая Glamour

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Не стоит ограничивать себя из-за стереотипов или моды. Если вам нравится вариант спальни принцессы, то смело выбирайте его, даже если вам слегка за 50! Добавьте глянца золота, блеска или серебро по вкусу!

Аксессуары

Спальня "Glamour" Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Спальня Glamour

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Декор и аксессуары влияют на 50% настроения в вашей спальне. Выбирайте только то, что вам действительно нравится, что вдохновляет вас, и не идите ни на какие компромиссы!

Невесомая легкость

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Ощущение легкости жизни не приходит само по себе. Его нужно трепетно взращивать и всячески культивировать. И это вовсе не предложение концентрироваться только на «положительных» аспектах жизни. Думаем, это все же работает совсем не так.

Кантри-шик

WR House, Renata Matos Arquitetura & Business Renata Matos Arquitetura & Business Спальня в тропическом стиле
Renata Matos Arquitetura &amp; Business

WR House

Renata Matos Arquitetura & Business
Renata Matos Arquitetura &amp; Business
Renata Matos Arquitetura & Business

Проблемы в нашей жизни объективно присутствуют, и мы вовсе не обязаны выдавать на них «абсолютное принятие». Нужно целенаправленно их решать, рассматривая со всех сторон, а не прячась за покерфэйсом. А успешно решив, насладиться результатом, понимая, что все это не нечто окончательное, жизнь всегда в движении. Просто важно понять, что нет неразрешимых проблем. Вообще. И вы вовсе не обязаны делать все сами, в некоторых случаях будет разумнее обратиться к специалисту, будь то дизайнер, учитель английского или ветеринар.

Абсолютная нежность

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura Спальня в классическом стиле
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

Легкость жизни проистекает из характерной для всего человечества веры в то, что так или иначе все будет хорошо. Вера это может приходить из разных источников. Кому-то ее приносит религия, кому-то наука, а другим просто дом и семья. Тихая гавань пространства, созданного с любовью, развеивает все наши опасения и дает стимул к творческому развитию. Иногда она – убежище от остального мира, иногда – питстоп в середине трудного пути, но почти всегда – место, где рождаются наши мечты и уверенность в том, что мы сможем их достичь.

Белоснежная элегантность

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Спальня в классическом стиле
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Стоит признать, что не все подвластно нашему контролю и вовсе не за все, что происходит вокруг нас, в ответе именно мы. (Ну, может быть только за тех, кого мы приручили. То есть намеренно забрали свободу.) Понимание того, что хотя нам и кажется, что мир вращается вокруг нас, крутим колесо все же не мы. Это освобождает от груза ответственности и неизбежного чувства вины при виде некоторых несовершенств окружающего мира. Но для ощущения стабильности нам нужно место, где мы уверены, что все находится под нашим контролем. Легче всего это сделать в спальне, создав ее в стиле минимализм или похожих, чтобы какие-либо мелочи не разрушали образ.

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Краски жизни

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Спальня в стиле модерн Многоцветный
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

А может быть из-за строгого дресскода в офисе вам не хватает именно яркости и явного позитива, тогда мечтательность и романтичность подарит вам подобная спальня. Важно объективно оценивать свои потребности и стремиться действительно удовлетворить их. На глубинном уровне.Тогда это будет являться не протестом, а органичным дополнением.

Современный люкс

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Спальня в стиле модерн
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

Окружив себя красивыми вещами, вы почувствуете, как жизнь становится Жизнью. Той самой, которая случается, когда желания сбываются. Но вовсе не по мановению чьей-то волшебной палочки, а благодаря вашим каждодневным усилиям и, конечно же, удачному стечению обстоятельств и наличию хороших людей.

Единение с миром

RESIDÊNCIA RMJ, Felipe Bueno Arquitetura Felipe Bueno Arquitetura Спальня в стиле модерн
Felipe Bueno Arquitetura

Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura

У кого-то доверие к жизни рождается из чувства единения с природой. За городом и при наличии достаточных средств это реализовать невероятно просто. Стеклянная стена с видом на сад – идеальное решение. А в условиях города вы можете передвинуть кровать поближе к окну, поставить ее на подиум, сделать более широким оконный проем или даже присоединить лоджию и сделать максимально возможное по габаритам остекление.

Фактурное разнообразие

Apartamento R|C, Now Arquitetura e Interiores Now Arquitetura e Interiores Спальня в стиле модерн
Now Arquitetura e Interiores

Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores

Воспринимая жизнь во всех ее проявлениях, со временем мы научаемся понимать ценность каждого мгновения. И не важно, слезы радости ли у нас на глазах или этот момент омрачен тяжелой утратой. Глубину наших эмоций, многообразие чувств можно рассмотреть и в формате интерьера. Мы же не захотим жить в пространстве, полностью накрытом однотонной тканью нейтральной фактуры. Мы любим и атлас, и бархат, разные орнаменты, оттенки и цветовые акценты.

Реальный простор

Casa³, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Спальня в стиле модерн
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Осознавая, что не все в мире зависит от наших действий и даже мыслей, мы становимся свободными. Свободными дышать полной грудью, творить и следовать за своей Мечтой.

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