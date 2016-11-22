Идеи дизайна спальни в романтичном стиле

Стоит признать, что не все подвластно нашему контролю и вовсе не за все, что происходит вокруг нас, в ответе именно мы. (Ну, может быть только за тех, кого мы приручили. То есть намеренно забрали свободу.) Понимание того, что хотя нам и кажется, что мир вращается вокруг нас, крутим колесо все же не мы. Это освобождает от груза ответственности и неизбежного чувства вины при виде некоторых несовершенств окружающего мира. Но для ощущения стабильности нам нужно место, где мы уверены, что все находится под нашим контролем. Легче всего это сделать в спальне, создав ее в стиле минимализм или похожих, чтобы какие-либо мелочи не разрушали образ.