Самый теплый дом для морозов под -40!

Такой дом может быть пределом мечтаний многих! Трехуровневый, очень большой, с приватными зонами для каждого члена семьи! Он покорит вас с первого взгляда!

Студия архитектуры Thoma Holz GMBH отлично справляется со своей работой. Их любовь к традиционному облику дома и современным технологиям играет на руку всем клиентам – проекты получаются инновационные, комфортабельные, но не выглядят, как городские.

Этот дом был построен на самом обычном участке в самом обычном пригороде. Здесь нет ни гор, ни каких-либо ярких достопримечательностей или необычного климата. По сути, условия сравнимы с любым участком в коттеджном поселке в РФ или даже в деревне, где уже есть частные дома