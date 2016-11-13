Самый теплый дом для морозов под -40!

Такой дом может быть пределом мечтаний многих! Трехуровневый, очень большой, с приватными зонами для каждого члена семьи! Он покорит вас с первого взгляда!
Студия архитектуры Thoma Holz GMBH отлично справляется со своей работой. Их любовь к традиционному облику дома и современным технологиям играет на руку всем клиентам – проекты получаются инновационные, комфортабельные, но не выглядят, как городские.
Этот дом был построен на самом обычном участке в самом обычном пригороде. Здесь нет ни гор, ни каких-либо ярких достопримечательностей или необычного климата. По сути, условия сравнимы с любым участком в коттеджном поселке в РФ или даже в деревне, где уже есть частные дома
Интересный проект дома включает приватные спальни как на первом, так и на третьем этаже. На втором находятся кухня и гостиная, и по сути средний этаж является связующим звеном между зоной родителей (внизу) и зоной детей (на мансарде). Таким образом, и дети, и родители получают простор и ощущение приватности. Заметим, что проект был реализован в Австрии.
Дом имеет две спальни и кабинет на мансарде, кухню-гостиную – на втором этаже, а на первом, на уровне земли – спальню, гардеробную, ванную комнату и кабинет для родителей. В отдельно стоящем здании есть ванная, душевая, сауна, гостевая спальня, гостевая кухня-гостиная. Также второй дом может быть использован под мастерскую, художественную студию.
Homify всегда публикует планы домов, если они предоставлены архитектором и/или дизайнером. В противном случае, следует всегда обращаться к первоисточникам
Строительные технологии и предпочтения заказчиков очень разнообразны – с системой Thoma Holz100 вы получаете возможность почти полной свободы выбора архитектурного стиля. Мало того, что большинство домов строится за один день, так они еще и имеют низкий уровень энергопотребления.
Длина плит перекрытий строго до 7 м (при плотности 500 кг/м2 и лишь 25 см толщины), круглые или многогранные оконные, дверные и потолочные формы созданы за счет применения ЧПУ-станков. Отделка фасадов и интерьеров производится с помощью дерева, камня, стекла, керамики, металла.
Дом Holz100 на 100% состоит из не обработанной химическими составами древесины без единой капли клея, заготовленной в Австрии, основываясь на древних знаниях о благоприятных, с точки зрения фазы луны, днях для рубки леса. Кроме того, такой дом получается устойчив к землетрясением, а из-за энергосберегающей конструкции его очень дешево отапливать зимой.
Система Thoma Holz100 состоит исключительно из возобновляемого растительного сырья – древесины. Массивная стена таким образом идеальна для того, чтобы строить дома в регионах с большими ветрами, вьюгами. А еще этот дом имеет шикарные шумоизоляционные характеристики. Дом из деревянных панелей больших размеров, что привозятся на фурах, на участке собирается на свайном фундаменте с помощью крана.
Система от фирмы Thoma предполагает строительство в горных районах Австрии и Германии. Здесь бывает пара дней с температурой -40 градусов и постоянные зимы с морозами -20 -30 градусов – вовсе не редкость, а суровая зимняя реальность. Такой дом может стать теплым в -40 за счет всего лишь пары поленьев в печи. Дома такого типа часто называют «пассивными», они не отдают тепло, а только накапливают его всеми возможными способами.
Данная компания предлагает на выбор деревянный сайдинг и деревянные половые доски из массива для оформления дома. Подобная энергосберегающая конструкция создана по современным технологиям и прослужит вам десятки лет.
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