До и После: Потрясающая терраса из ничего!

Самая современная и красивая терраса из тех, что мы видели – это

стильный модерн от студии PHU Bortnowski, который был создан архитектором специально под проект данного дома и был собран на участке всего за пару дней.

Потрясающая терраса из ничего – это верх технологичности обустройства обычного участка. Конечно же, все мы любим грили и бассейны, но терраса – это основа того, что мы называем «отдых на свежем воздухе».

Многие фирмы предлагают сейчас услуги по проектированию и созданию террас. И мы советуем вам всегда обращаться к профессионалам, если вы хотите получить идеальную террасу. А работы данной студии можно рассматривать в качестве эталона.