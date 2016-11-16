До и После: Потрясающая терраса из ничего!

Самая современная и красивая терраса из тех, что мы видели – это
стильный модерн от студии PHU Bortnowski, который был создан архитектором специально под проект данного дома и был собран на участке всего за пару дней.
Потрясающая терраса из ничего – это верх технологичности обустройства обычного участка. Конечно же, все мы любим грили и бассейны, но терраса – это основа того, что мы называем «отдых на свежем воздухе».
Многие фирмы предлагают сейчас услуги по проектированию и созданию террас. И мы советуем вам всегда обращаться к профессионалам, если вы хотите получить идеальную террасу. А работы данной студии можно рассматривать в качестве эталона.
Этот красивый и современный дом вызывает гордость у хозяев и, несомненно, является прекрасным местом для жизни молодой семьи. Слева мы можем видеть блок дверей-слайдеров в спальню, справа – в гостиную. Обе эти комнаты и еще плюс кухня справа (на другом фасаде) получат прямой доступ к террасе.
Заливка бетоном, хорошая и аккуратная бетонная отмостка, профессиональная гидроизоляция и, что очень важно, качественные стыки между террасой и домом, дверьми-слайдерами и отделкой фасада, выглядят здесь практически совершенно!
В центре была реализована еще и идея интегрированной клумбы, чтобы добавить террасе экзотичности. Террасная доска и доска для отделки фасада идентичны по оттенку.
После проведения множества работ мы получаем шикарный и, без сомнения, очень вдохновляющий результат. Так как дом стоит на вершине небольшого холма и имеет вид на лес и городок, эта терраса еще и становится отчасти бельведером.
А клумба расположена таким образом, чтобы ее было видно при подходе к окну и в спальне, и в гостиной. Справа у гостиной будет стоять группа для патио, слева – пара кресел с кофейным столиком, а возле кухни на другой стороне террасы – столовая группа. Кроме того еще остается много места для игр детей прямо на полу
Смотрите, как красиво грани газонной травы подходят к самой террасе и ее отмостке. А очень элегантный вариант бело-галечной засыпки идеально подходит под современный формат террасы в стиле модерн с легким налетом азиатского минимализма.
Общий вид террасы выглядит вот так. Места для столовой группы на 8-10 персон справа еще предостаточно. Кроме того, угол остается почти пустым, а выхода из гостиной на террасу сразу два – из этого блока и из блока справа. Слева вы видите то же самое окно-дверь спальни возле клумбы.
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