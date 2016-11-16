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До и После: Потрясающая терраса из ничего!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Самая современная и красивая терраса из тех, что мы видели – это
стильный модерн от студии PHU Bortnowski, который был создан архитектором специально под проект данного дома и был собран на участке всего за пару дней.

Потрясающая терраса из ничего – это верх технологичности обустройства обычного участка. Конечно же, все мы любим грили и бассейны, но терраса – это основа того, что мы называем «отдых на свежем воздухе».

Многие фирмы предлагают сейчас услуги по проектированию и созданию террас. И мы советуем вам всегда обращаться к профессионалам, если вы хотите получить идеальную террасу. А работы данной студии можно рассматривать в качестве эталона.

До: участок без террасы

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Этот красивый и современный дом вызывает гордость у хозяев и, несомненно, является прекрасным местом для жизни молодой семьи. Слева мы можем видеть блок дверей-слайдеров в спальню, справа – в гостиную. Обе эти комнаты и еще плюс кухня справа (на другом фасаде) получат прямой доступ к террасе.

После: бетон + дерево

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Заливка бетоном, хорошая и аккуратная бетонная отмостка, профессиональная гидроизоляция и, что очень важно, качественные стыки между террасой и домом, дверьми-слайдерами и отделкой фасада, выглядят здесь практически совершенно!

В центре была реализована еще и идея интегрированной клумбы, чтобы добавить террасе экзотичности. Террасная доска и доска для отделки фасада идентичны по оттенку.

В процессе

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

После проведения множества работ мы получаем шикарный и, без сомнения, очень вдохновляющий результат. Так как дом стоит на вершине небольшого холма и имеет вид на лес и городок, эта терраса еще и становится отчасти бельведером.

А клумба расположена таким образом, чтобы ее было видно при подходе к окну и в спальне, и в гостиной. Справа у гостиной будет стоять группа для патио, слева – пара кресел с кофейным столиком, а возле кухни на другой стороне террасы – столовая группа. Кроме того еще остается много места для игр детей прямо на полу

Идеальное состояние

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Смотрите, как красиво грани газонной травы подходят к самой террасе и ее отмостке. А очень элегантный вариант бело-галечной засыпки идеально подходит под современный формат террасы в стиле модерн с легким налетом азиатского минимализма.

С другой стороны

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Общий вид террасы выглядит вот так. Места для столовой группы на 8-10 персон справа еще предостаточно. Кроме того, угол остается почти пустым, а выхода из гостиной на террасу сразу два – из этого блока и из блока справа. Слева вы видите то же самое окно-дверь спальни возле клумбы.

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