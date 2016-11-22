15 красивых заборов и ограждений

Эта Книга Идей призвана показать вам возможности современных вариантов дизайна различных заборов и ограждений. Мы настоятельно советуем подбирать забор к вашей даче или дому, опираясь на определенный стиль в дизайне, чтобы точно не ошибиться.
Так, сайдинговые дома отлично смотрятся на фоне белого американского штакетника высотой около 85 см. Кованые черные заборы подходят под кирпичные особняки, кованые белые – под классические (с рустом) или французские. Железные заборы подходят лишь под минимализм, модерн и стиль лофт, как и геометричные, составленные из простых структур (фото 9 в статье)
Данный вариант ковки отлично подходит под коттеджи в стиле кантри, под кирпичные дома с рыжеватой, бежевой и шоколадной цветовой гаммой. Тем не менее, ковка с медовым отливом плохо смотрится на белом, синем, голубом или розовом фоне.
Ковка с серым отливом современная и очень красивая, в данном случае она более тонкая и легкая по сравнению с другими вариантами, потому идеально подходит под стиль шале, французский особняк, шато, под дом в серых, бежевых, бледно-коричневых тонах.
Данный вариант ковки обычно предусматривает и сложные кованые украшения. Лучше всего он смотрится в проектах с подобными цветовыми сочетаниями: шоколад + бледно-желтый кирпич, черный + золотой, темно-синий + черный и т.п. Подходит под имитацию замков и домов в викторианских стилях или для кирпичных домов в темном цвете, но не для обычных красных или желтых.
Сложная рельефная ковка – не только дорогое удовольствие, но еще и схема оформления, подходящая далеко не каждому дому. Более эффектно она смотрится на узких участках с небольшой шириной фронтального забора, и лучше всего, если такой забор расположен лишь на переднем фасаде здания.
Такая ковка идеально подходит под стиль Тюдор, итальянский тосканский, любую имитацию замка, особенно в кирпиче и с башней.
Такой забор в паре с кирпичом отлично подойдет к кирпичной, простой оштукатуренной светлой или слегка рыжеватой постройке. Оттенок забора мы советуем повторить в дизайне кровли, парадного крыльца, окон, ставень.
Такой вариант заборов идеален для современных стилей модерн и минимализм, часто и для ар-деко, и даже в некоторых случаях – для классики.
Современный простой геометричный орнамент отлично зарекомендовал себя в проектах в стиле польского и немецкого модерна с серыми фасадами.
Элегантная, «женственная», тонкая ковка отлично подойдет для особняков во французском стиле или даже их маленьких копий в 150 квадратов.
Некоторые заборы объединяют сразу несколько конструкций в один ансамбль – забор, стены, ограждения, клумбы, навес, колонны и т.п. Такой вариант уместен для современных стилей.
Тонкая железная ковка с простыми плавными линиям отлично подойдет для проектов в стиле ар-деко, во французском, голландском или английском стилях
Заборы и ворота с изображениями сказочного леса идеально смотрятся рядом с кирпичным домом, в стиле кантри или английском.
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