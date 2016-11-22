15 красивых заборов и ограждений

Эта Книга Идей призвана показать вам возможности современных вариантов дизайна различных заборов и ограждений. Мы настоятельно советуем подбирать забор к вашей даче или дому, опираясь на определенный стиль в дизайне, чтобы точно не ошибиться.

Так, сайдинговые дома отлично смотрятся на фоне белого американского штакетника высотой около 85 см. Кованые черные заборы подходят под кирпичные особняки, кованые белые – под классические (с рустом) или французские. Железные заборы подходят лишь под минимализм, модерн и стиль лофт, как и геометричные, составленные из простых структур (фото 9 в статье)