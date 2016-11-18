Загородный дом как из каталога

На страницах нашего журнала мы не раз размышляли о преимуществах и недостатках домов, построенных по готовому проекту, а не по индивидуальному. Готовые проекты можно приобрести на месте, экономя время и деньги. Тем не менее, существует опасность того, что таким образом вы не сможете удовлетворить все свои потребности. Итак, давайте посмотрим на дом из готового проекта, представленный в нескольких реализациях.