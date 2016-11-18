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Загородный дом как из каталога

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Ein Haus für die ganze Familie, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в классическом стиле
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На страницах нашего журнала мы не раз размышляли о преимуществах и недостатках домов, построенных по готовому проекту, а не по индивидуальному. Готовые проекты можно приобрести на месте, экономя время и деньги. Тем не менее, существует опасность того, что таким образом вы не сможете удовлетворить все свои потребности. Итак, давайте посмотрим на дом из готового проекта, представленный в нескольких реализациях.

Крыша и фасад

Ein Haus für die ganze Familie, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Для проектирования односемейного пригородного дома были наняты немецкие специалисты. Это огромное, двухэтажное здание с мансардой, которое останется идеальным даже в течение нескольких поколений. Дом имеет покатую крышу и немалую высоту первого этажа.

Остроконечная крыша

Ein Haus für die ganze Familie, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Эта реализация выглядит совершенно иначе, не так ли? Теперь вы можете поиграть в игру Найди 10 отличий… Дело в том, что такое решение полностью изменило ориентацию здания. Впечатляющий вид выходит здесь не в сторону сада, а на улицу.

Главный вход

Ein Haus für die ganze Familie, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Здесь представлен главный вход. Мы видим проложенную дорожку, ведущую вдоль скамейки в сад. Отметим два вертикальных проема, окна и дверь здесь разделены полосой на стене, как в первом варианте осуществления. Оконные жалюзи используются, чтобы защитить частную жизнь семьи.

Фасад

Ein Haus für die ganze Familie, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Фасад на другой стороне здания, где бы оно ни было, выглядит следующим образом. Центральная часть также распространяется на фронт. Крыша здесь черепичная, а цвета хорошо гармонируют с окружающим видом.

Яркие интерьеры

Ein Haus für die ganze Familie, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Столовая комната в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Одна вещь не меняется! Это просторные, полные естественного света интерьеры. Сейчас мы находимся в доме, благодаря остеклению которого открывается вид на сад. Мы видим красивую столовую с длинным деревянным столом. Дальше ждет стильная гостиная зона. Контрасты белого с черным и серым напоминают нам о том, что мы видели на улице.

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