Загородный дом как из каталога

На страницах нашего журнала мы не раз размышляли о преимуществах и недостатках домов, построенных по готовому проекту, а не по индивидуальному. Готовые проекты можно приобрести на месте, экономя время и деньги. Тем не менее, существует опасность того, что таким образом вы не сможете удовлетворить все свои потребности. Итак, давайте посмотрим на дом из готового проекта, представленный в нескольких реализациях.
Для проектирования односемейного пригородного дома были наняты немецкие специалисты. Это огромное, двухэтажное здание с мансардой, которое останется идеальным даже в течение нескольких поколений. Дом имеет покатую крышу и немалую высоту первого этажа.
Эта реализация выглядит совершенно иначе, не так ли? Теперь вы можете поиграть в игру Найди 10 отличий… Дело в том, что такое решение полностью изменило ориентацию здания. Впечатляющий вид выходит здесь не в сторону сада, а на улицу.
Здесь представлен главный вход. Мы видим проложенную дорожку, ведущую вдоль скамейки в сад. Отметим два вертикальных проема, окна и дверь здесь разделены полосой на стене, как в первом варианте осуществления. Оконные жалюзи используются, чтобы защитить частную жизнь семьи.
Фасад на другой стороне здания, где бы оно ни было, выглядит следующим образом. Центральная часть также распространяется на фронт. Крыша здесь черепичная, а цвета хорошо гармонируют с окружающим видом.
Одна вещь не меняется! Это просторные, полные естественного света интерьеры. Сейчас мы находимся в доме, благодаря остеклению которого открывается вид на сад. Мы видим красивую столовую с длинным деревянным столом. Дальше ждет стильная гостиная зона. Контрасты белого с черным и серым напоминают нам о том, что мы видели на улице.