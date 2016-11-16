10 современных минималистичных кухонь

Если вы ищите идеи для своего нового минималистичного гарнитура на кухне, мы предлагаем вам подборку из необычных вариантов воплощения такой мечты. В них есть все, о чем может мечтать хозяйка (и даже больше!), эклектичные моменты и интересные акценты для создания разной по типу атмосферы.

Напоминаем вам, что гарнитур для кухни в стиле минимализм вписывается не только в стили интерьера минимализм и модерн. Он может быть удачно использован в неоклассическом стиле, ар-деко, шале, скандинавском, американском кантри (с нужной отделкой).

В этой Книге Идей мы рассмотрим различные варианты планировок и комбинаций модулей. Надеемся, что какая-то из идей вам особенно понравится.