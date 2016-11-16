10 современных минималистичных кухонь

Если вы ищите идеи для своего нового минималистичного гарнитура на кухне, мы предлагаем вам подборку из необычных вариантов воплощения такой мечты. В них есть все, о чем может мечтать хозяйка (и даже больше!), эклектичные моменты и интересные акценты для создания разной по типу атмосферы.
Напоминаем вам, что гарнитур для кухни в стиле минимализм вписывается не только в стили интерьера минимализм и модерн. Он может быть удачно использован в неоклассическом стиле, ар-деко, шале, скандинавском, американском кантри (с нужной отделкой).
В этой Книге Идей мы рассмотрим различные варианты планировок и комбинаций модулей. Надеемся, что какая-то из идей вам особенно понравится.
Такая кухня обычно имеет низкий модуль и высокий. В низком размещается раковина с плитой, посудомоечная машина, в высоком – духовка, микроволновка, холодильник и стеллажи. Низкий модуль может не иметь верхних ящиков, высокий – быть встроен в стену
Более простая кухня имеет один модуль. В центре мы найдем пространство для раковины и плиты, справа или слева – для холодильника и встроенной духовки. Высокие модули могут быть как с одной стороны, так и с двух
Эта шикарная современная кухня имеет остров и два основных модуля для гарнитура. Таким образом, высокий модуль мы видим на визуализации выше с островом с плитой, а низкий находится на противоположной от него стене.
Формат «американо» популярен во многих странах мира благодаря своей особенной практичности в студийной планировке. Здесь гарнитур буквой «П» дополнен барной стойкой с внешней стороны, а высокий модуль находится в дальнем от барной стойки конце «змейки»
Еще один вариант позволяет разбить двухмодульную кухню на три зоны – низкий модуль у окна, высокий в коридоре, а столовая – напротив низкого модуля в произвольной форме.
Г-образная форма наиболее популярна в РФ и на Украине благодаря типовым планировкам квартир. Здесь высокий модуль находится обычно у стены с дверью, низкий – вдоль основной стены возле окна. Иногда кухня становится П-образной, имея модуль и вдоль окна
Другие интересные варианты обычно рассчитаны на большие по площади кухни. Например, присоединение лоджии и перепланировка для кухни в 13 метров могут сделать ее 20-метровой кухней-столовой!
Чаще всего перепланировка кухни и гостиной в типовой квартире сводятся к тому, что перегородка между этими двумя пространствами демонтируется, прошлая дверь на кухню закладывается, а часть коридора, что за ней, становится либо гардеробной/прихожей, либо ванной комнатой.
Таким образом, доступ на кухню лежит только через гостиную, а столовая располагается где-то между двумя комнатами.
Низкий модуль вдоль основной стены, высокий – слева или справа (остался за кадром) и огромный функциональный остров с барной стойкой и встроенной техникой делают кухню уже трехмодульной.
На фотографии выше вы можете видеть потрясающую реализацию трехмодульной кухни в стиле шале. Современная цветовая палитра позволяют добавить нотки минимализма в очарование альпийского образа жизни.
Кухня в стиле американо в свою очередь идеально подходит для маленьких квартир после перепланировки и объединения пространства кухни и гостиной.
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