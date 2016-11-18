15 шикарных идей для яркой прихожей

Если в прихожей – чистота и порядок, царит атмосфера, любимая всеми членами семьи или как минимум вами, у вас явно будет более комфортабельная жизнь, чем в ином случае. Прихожая обычно становится местом «показной практичности», но вы можете и на самом деле оформить ее практично, комфортабельно и стильно, даже с площадью в 3-5 кв. метров.
Самые распространенные ошибки в дизайне прихожей – выбор нарочито темной мебели, либо рыжей, либо слишком яркой и эффектной, заметной. Идеальным решением по стилю были бы модерн, минимализм, неоклассика для любителей элегантности, может быть, ар-деко. Легкая эклектика на основе модерна также смотрелась бы отлично. В этой Книге Идей мы рассмотрим интересные идеи по планировке и декору, которые помогут вам красиво оформить вашу собственную прихожую.
Акцентная стена
Наиболее простым решением для дизайна маленькой прихожей является акцентная стена. На основе двух оттенков можно расположить нейтральные по цвету мебель и аксессуары, что получится очень стильно. Как правило, подобрать два правильных оттенка может лишь профессионал или человек с ярко выраженным чувством стиля. Тем не менее, использованный для основы бледно-серый цвет поможет вам легко выбрать акцент – сиреневый, чирок, жемчужно-розовый, темно-синий, преппи блю, бежевый, белый.
Skandi Klubb
Очень красивым вариантом декора станет консольный столик, который позволяет украсить стену коридора при перепланировке. Как правило, в самой прихожей места ему не находится, но в длинном коридоре он является настоящим спасением. Для такой идеи идеально подойдут стили неоклассика и ар-деко.
Glamour
Если в вашем длинном коридоре найдется место для ниши глубиной от 29 см, вы можете рассчитывать на американский формат мебели, очень вместительной и комфортабельной. Здесь можно начать с прихожей, дополнить ее комодом, затем – библиотекой, даже камином, который при правильной планировке будет виден из дверей гостиной.
Для многих прихожих главной проблемой была и остается нехватка места. Правда, купив правильный, «умный» гарнитур в стиле модерн или от ведущего бренда, вы сможете использовать все имеющееся у вас пространство на 100%.
Шикарный акцент в виде стены в шкафу-купе малинового цвета стоит взять на заметку!
Декоративный камень идеальным образом дополнит прихожую или коридор в нужном стиле.
Шикарные огромные постеры с нужной вам атмосферой (пляж, горы) идеально впишутся в стиль модерн.
В прихожей прямоугольного размера по углам мы советуем разместить три предмета – шкаф, консольный столик и пуфик.
Слева вы видите полочку для обуви (на 24 пары балеток или 12 пар балеток и 6 пар высокой обуви), а справа идет полноформатный шкаф для верхней одежды.
Похожий вариант в стиле мини (да еще и с зеркалом в пол) отлично подойдет для совсем маленькой прихожей.
Яркий цвет добавит в вашу прихожую геометрии и современности!
За любой полочкой или комодом, полочкой для обуви или консольным столиком можно реализовать идею акцентной стены-ниши с помощью декоративных панелей.
Стеклянные двери-слайдеры (на кухню, в гостиную или коридор) из прихожей позволяют сделать ее более солнечной.
Еще один шикарный вариант – зеркальная отделка стен в стиле ар-деко, это визуально увеличит маленькую прихожую.
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