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15 шикарных идей для яркой прихожей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Elfa und Lumi Ausstellung im Möbelgeschäft "Möbel Inhofer", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
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Если в прихожей – чистота и порядок, царит атмосфера, любимая всеми членами семьи или как минимум вами, у вас явно будет более комфортабельная жизнь, чем в ином случае. Прихожая обычно становится местом «показной практичности», но вы можете и на самом деле оформить ее практично, комфортабельно и стильно, даже с площадью в 3-5 кв. метров.

Самые распространенные ошибки в дизайне прихожей – выбор нарочито темной мебели, либо рыжей, либо слишком яркой и эффектной, заметной. Идеальным решением по стилю были бы модерн, минимализм, неоклассика для любителей элегантности, может быть, ар-деко. Легкая эклектика на основе модерна также смотрелась бы отлично. В этой Книге Идей мы рассмотрим интересные идеи по планировке и декору, которые помогут вам красиво оформить вашу собственную прихожую.

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

Акцентная стена

Наиболее простым решением для дизайна маленькой прихожей является акцентная стена. На основе двух оттенков можно расположить нейтральные по цвету мебель и аксессуары, что получится очень стильно. Как правило, подобрать два правильных оттенка может лишь профессионал или человек с ярко выраженным чувством стиля. Тем не менее, использованный для основы бледно-серый цвет поможет вам легко выбрать акцент – сиреневый, чирок, жемчужно-розовый, темно-синий, преппи блю, бежевый, белый.

Консольный декор

Квартира в ЖК "Skandi Klubb", Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Гостиная в классическом стиле
Архитектура Интерьера

Квартира в ЖК Skandi Klubb

Архитектура Интерьера
Архитектура Интерьера
Архитектура Интерьера

Очень красивым вариантом декора станет консольный столик, который позволяет украсить стену коридора при перепланировке. Как правило, в самой прихожей места ему не находится, но в длинном коридоре он является настоящим спасением. Для такой идеи идеально подойдут стили неоклассика и ар-деко.

Библиотека

Кабинет "Glamour" Студия дизайна Дарьи Одарюк Рабочий кабинет в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Кабинет Glamour

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Если в вашем длинном коридоре найдется место для ниши глубиной от 29 см, вы можете рассчитывать на американский формат мебели, очень вместительной и комфортабельной. Здесь можно начать с прихожей, дополнить ее комодом, затем – библиотекой, даже камином, который при правильной планировке будет виден из дверей гостиной.

Угловой модуль

wardrobe, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Дмитрий Каючкин

wardrobe

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

Для многих прихожих главной проблемой была и остается нехватка места. Правда, купив правильный, «умный» гарнитур в стиле модерн или от ведущего бренда, вы сможете использовать все имеющееся у вас пространство на 100%.

Яркая стенка

Elfa und Lumi Ausstellung im Möbelgeschäft "Möbel Inhofer", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Шикарный акцент в виде стены в шкафу-купе малинового цвета стоит взять на заметку!

Декоративная стена

Reforma integral de vivienda, Indire Reformas S.L. Indire Reformas S.L. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Indire Reformas S.L.

Indire Reformas S.L.
Indire Reformas S.L.
Indire Reformas S.L.

Декоративный камень идеальным образом дополнит прихожую или коридор в нужном стиле.

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Постеры

Una villa con vistas al mediterráneo, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Шикарные огромные постеры с нужной вам атмосферой (пляж, горы) идеально впишутся в стиль модерн.

По углам

Холл "Gloria" Студия дизайна Дарьи Одарюк Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Холл Gloria

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

В прихожей прямоугольного размера по углам мы советуем разместить три предмета – шкаф, консольный столик и пуфик.

Комфортабельный формат​

Четырехкомнатная квартира-студия в г.Новосибирске для семьи из четырех человек Гурьянова Наталья Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Стекло Белый
Гурьянова Наталья

Четырехкомнатная квартира-студия в г.Новосибирске для семьи из четырех человек

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Слева вы видите полочку для обуви (на 24 пары балеток или 12 пар балеток и 6 пар высокой обуви), а справа идет полноформатный шкаф для верхней одежды.

Мини-вариант

Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры ЖК Фили Град , GM-interior GM-interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
GM-interior

Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры ЖК Фили Град

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Похожий вариант в стиле мини (да еще и с зеркалом в пол) отлично подойдет для совсем маленькой прихожей.

Акцентная стена

КОРАЛЛОВЫЙ РИФ GraniStudio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
GraniStudio

КОРАЛЛОВЫЙ РИФ

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

Яркий цвет добавит в вашу прихожую геометрии и современности!

Декоративные панели

homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

За любой полочкой или комодом, полочкой для обуви или консольным столиком можно реализовать идею акцентной стены-ниши с помощью декоративных панелей.

Стеклянные двери

Интерьер Loft Dunayskaya, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Интерьер Loft Dunayskaya

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

Стеклянные двери-слайдеры (на кухню, в гостиную или коридор) из прихожей позволяют сделать ее более солнечной.

Зеркальная отделка

Шаболовка Студия Марии Боровской Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Студия Марии Боровской

Шаболовка

Студия Марии Боровской
Студия Марии Боровской
Студия Марии Боровской

Еще один шикарный вариант – зеркальная отделка стен в стиле ар-деко, это визуально увеличит маленькую прихожую.

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