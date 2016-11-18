15 шикарных идей для яркой прихожей

Если в прихожей – чистота и порядок, царит атмосфера, любимая всеми членами семьи или как минимум вами, у вас явно будет более комфортабельная жизнь, чем в ином случае. Прихожая обычно становится местом «показной практичности», но вы можете и на самом деле оформить ее практично, комфортабельно и стильно, даже с площадью в 3-5 кв. метров.

Самые распространенные ошибки в дизайне прихожей – выбор нарочито темной мебели, либо рыжей, либо слишком яркой и эффектной, заметной. Идеальным решением по стилю были бы модерн, минимализм, неоклассика для любителей элегантности, может быть, ар-деко. Легкая эклектика на основе модерна также смотрелась бы отлично. В этой Книге Идей мы рассмотрим интересные идеи по планировке и декору, которые помогут вам красиво оформить вашу собственную прихожую.