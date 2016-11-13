12 стильных идей для вашего забора

Забор – это вовсе не мелочь, как может показаться на первый взгляд тем, кто рассматривает возможность постройки дома. Иногда при переезде забор уже оказывается чрезвычайно нужен для приватности, а для него еще даже не выделены средства и не найден подходящий стиль.
Мы советуем к каждому проекту дома заранее найти подходящий забор на местном рынке, что позволит вам сразу знать облик вашего коттеджа. Если вы решите отказаться от большого сплошного забора, лучшими вариантами будут немецкие или американские варианты белых или серых, шоколадных штакетников в пасторально-провинциальном стиле.
Экзотический «бамбуковый» забор можно плести из любых подходящих по типу веток. Они должны крепиться на столбы, которые в свою очередь закреплены на земле с помощью фундамента.
Удивительный вариант железного забора может пригодиться тем дачникам, которые в достатке и очень дешево (если не бесплатно) уже имеют данный материал. Железо покрывается ржавчиной, но и этот эффект можно использовать, если сделать работу аккуратно. Люксовый вариант – «ржавая» кортеновская сталь с легирующими добавками хрома, меди и фосфора, которая на самом деле совсем не ржавеет.
Шикарный забор в классическом греческом стиле можно сделать с помощью балясин. Обычно высота такого забора не превышает 80-90 см, но иногда есть варианты и повыше, за счет постамента высотой около 1,3 метра (как на фотографии выше, слева, на цоколе).
Такие заборы очень популярны на юге РФ, в Турции, Греции, в проектах шикарных французских или американских вилл в классическом стиле.
Еще один хороший вариант для забора – живая стриженая изгородь, позволяющая создать не только приватный вид, но и обеспечить шумоизоляцию. Есть десятки подходящих кустарников и растений, а также различные форматы посадок – легким зигзагом, в линию или в две параллельные линии с проходом между ними. Последний вариант обеспечивает шикарную шумоизоляцию и позволяет детям играть там, как в лабиринте
Этот вариант забора из бетона или блоков идеален для простой стройки. Оформить его можно декоративным камнем, сайдингом, вагонкой или просто оштукатурить и покрасить.
Интересный стальной забор с эксклюзивной картиной можно заказать в специализированных фирмах. Вам предложат на выбор десятки или даже сотни вариантов.
Этот современный железный забор идеален для проекта в стиле модерн или минимализм!
Подобный стильный заборчик (и похожие на него) можно встретить в проектах американских коттеджей, на голландских и немецких фермах.
Кованые заборы очень популярны в Восточной Европе, правда, не всегда обеспечивают достаточную приватность.
Кроме классических узоров на ковке можно встретить и геометричные узоры, которые более современны.
Этот интересный забор из нержавеющей стали имеет бетонное основание, которое в свою очередь оформлено декоративным черным камнем. Отлично подойдет под современный стиль шале или под мини-замок в готичном стиле!
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