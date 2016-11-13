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12 стильных идей для вашего забора

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Deluxe Betonzäune, Morganland Morganland Сад Забор и ворота
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Забор – это вовсе не мелочь, как может показаться на первый взгляд тем, кто рассматривает возможность постройки дома. Иногда при переезде забор уже оказывается чрезвычайно нужен для приватности, а для него еще даже не выделены средства и не найден подходящий стиль.

Мы советуем к каждому проекту дома заранее найти подходящий забор на местном рынке, что позволит вам сразу знать облик вашего коттеджа. Если вы решите отказаться от большого сплошного забора, лучшими вариантами будут немецкие или американские варианты белых или серых, шоколадных штакетников в пасторально-провинциальном стиле.

Бамбуковый забор

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Забор и ворота
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Экзотический «бамбуковый» забор можно плести из любых подходящих по типу веток. Они должны крепиться на столбы, которые в свою очередь закреплены на земле с помощью фундамента.

Железный забор

Murs de séparation, SO GARDEN SO GARDEN Сад Забор и ворота
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Удивительный вариант железного забора может пригодиться тем дачникам, которые в достатке и очень дешево (если не бесплатно) уже имеют данный материал. Железо покрывается ржавчиной, но и этот эффект можно использовать, если сделать работу аккуратно. Люксовый вариант – «ржавая» кортеновская сталь с легирующими добавками хрома, меди и фосфора, которая на самом деле совсем не ржавеет.

Балясины

Гостиничный комплекс, г. Геленджик, Вечные ценности Вечные ценности Сад в средиземноморском стиле сад,гостиница,озеленение,растения,проект,геленджик,участок,деревья,водоем,газон,полив,посадка,садовник,ландшафт,природа,дизайнер
Вечные ценности

Гостиничный комплекс, г. Геленджик

Вечные ценности
Вечные ценности
Вечные ценности

Шикарный забор в классическом греческом стиле можно сделать с помощью балясин. Обычно высота такого забора не превышает 80-90 см, но иногда есть варианты и повыше, за счет постамента высотой около 1,3 метра (как на фотографии выше, слева, на цоколе).

Такие заборы очень популярны на юге РФ, в Турции, Греции, в проектах шикарных французских или американских вилл в классическом стиле.

Зеленый забор

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Еще один хороший вариант для забора – живая стриженая изгородь, позволяющая создать не только приватный вид, но и обеспечить шумоизоляцию. Есть десятки подходящих кустарников и растений, а также различные форматы посадок – легким зигзагом, в линию или в две параллельные линии с проходом между ними. Последний вариант обеспечивает шикарную шумоизоляцию и позволяет детям играть там, как в лабиринте

Бетонный забор

Deluxe Betonzäune, Morganland Morganland Сад Забор и ворота
Morganland

Morganland
Morganland
Morganland

Этот вариант забора из бетона или блоков идеален для простой стройки. Оформить его можно декоративным камнем, сайдингом, вагонкой или просто оштукатурить и покрасить.

Стальной забор

Edelstahltore Bergtor in der Schweiz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Интересный стальной забор с эксклюзивной картиной можно заказать в специализированных фирмах. Вам предложат на выбор десятки или даже сотни вариантов.

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Современный забор

Ogrodzenia realizacje, Nive Nive Сад Забор и ворота Алюминий / Цинк Зеленый
Nive

Nive
Nive
Nive

Этот современный железный забор идеален для проекта в стиле модерн или минимализм!

Кантри-забор

Sylter Gartentore, Friesentore, Sichtschutztore blickdicht und Gartenpforten aus Sipo Mahagoni.- Accoya.- und Bongossiholz in Weiß und allen RAL Farben auf Maß lieferbar., Holzwerkstatt Mazur Holzwerkstatt Mazur Сад в стиле модерн
Holzwerkstatt Mazur

Holzwerkstatt Mazur
Holzwerkstatt Mazur
Holzwerkstatt Mazur

Подобный стильный заборчик (и похожие на него) можно встретить в проектах американских коттеджей, на голландских и немецких фермах.

Кованый забор

Realizacja ogrodzenia 16, Armet Armet Сад Забор и ворота
Armet

Armet
Armet
Armet

Кованые заборы очень популярны в Восточной Европе, правда, не всегда обеспечивают достаточную приватность.

Кованый геометричный

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кроме классических узоров на ковке можно встретить и геометричные узоры, которые более современны.

Стальной

Ogrodzenia nierdzewne, Armet Armet Сад Забор и ворота
Armet

Armet
Armet
Armet

Этот интересный забор из нержавеющей стали имеет бетонное основание, которое в свою очередь оформлено декоративным черным камнем. Отлично подойдет под современный стиль шале или под мини-замок в готичном стиле!

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