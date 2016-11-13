12 стильных идей для вашего забора

Забор – это вовсе не мелочь, как может показаться на первый взгляд тем, кто рассматривает возможность постройки дома. Иногда при переезде забор уже оказывается чрезвычайно нужен для приватности, а для него еще даже не выделены средства и не найден подходящий стиль.

Мы советуем к каждому проекту дома заранее найти подходящий забор на местном рынке, что позволит вам сразу знать облик вашего коттеджа. Если вы решите отказаться от большого сплошного забора, лучшими вариантами будут немецкие или американские варианты белых или серых, шоколадных штакетников в пасторально-провинциальном стиле.