15 идей для дизайна стен деревом

Дерево – не просто модный и экологичный материал, важно, что он имеет свою собственную энергетику. Несмотря на то, что тропический палисандр или местная сосна выглядят совершенно по-разному, в интерьер они одинаково приносят некоторую тяжеловесность, основательность и ощущение традиционного уюта.
В современном дизайне на замену традиционной сосне, ольхе, березе, буку или дубу приходят имитации ценных пород дерева. Данный тренд оказался настолько живуч, что даже стал частью эконом-ремонта. В этом случае ламинат или декоративные панели имеют верхний слой с имитацией другой породы дерева, например, палисандра, розового дерева, зебрано. Такая идея позволяет нам иметь потрясающие интерьеры по обычной цене
Декоративные панели для стен тоже бывают нескольких видов. Есть натуральные, из дерева, очень дорогие. Есть вагонка, натуральная, но подходящая лишь для дачи или стиля кантри. Есть панели в элегантном американском кантри, а есть – вот такие, люксовые, клееные, но очень эффектные.
Кроме керамического паркета обратите внимание на возможность воссоздания декоративных мансардных балок.
Красивый дом из бруса не нуждается в деревянных декоративных панелях. Правда, покраска самого дерева в нужный для интерьера тон – настоящее искусство. Чтобы подобрать требуемый оттенок для неоклассического, современного или классического интерьера, нужно от 30 до 60 проб на месте, в разную погоду и при разном освещении.
Как правило, терраса чаще всего имеет деревянные полы, потолки и стены. Для стен мы настоятельно советуем современные виды сайдинга из пластика, ДПК или дерева, что позволяет сделать фасад максимально практичным.
Керамический паркет – это составная плитка, самая обычная, но выполненная в стиле древесины и очень практичная!
В формате изголовья (либо стены за TV) пара декоративных панелей играют роль акцента.
Панели из темного дерева в английском классическом стиле идеально подходят для особняка, оформленного в идентичном стиле либо в барокко или ар-нуво! Наиболее популярны они в дизайне кабинета, бильярдной, «мужской» гостиной.
Некоторые панели специально созданы таким образом, чтобы их стыки составляли орнаменты, рисунок или просто были видимы, для эффекта. Такие часто используются в нью-йоркском (для пентхаусов), яхтенном (для люксовых яхт и имитаций) и в классическом английском стилях.
Еще одна возможность сделать интерьер в стиле кантри или шале более целостным – добавление к нему деревянных окон.
Стены на кухне чаще всего закрыты фасадами самого гарнитура, который тоже может быть деревянным. Натуральное дерево предлагается в люксовых вариантах, а мы советуем посмотреть на фасады в стиле палисандра или зебрано для кухонь турецкого производства – они дешевые и предельно стильные.
Очень красивый вариант для летнего домика или коттеджа в стиле коастал – декоративный «сайдинг» или отделка деревом в горизонтальном формате. Чаще всего древесина красится в белый либо оставляет свои натуральные оттенки.
Многие люксовые варианты декоративных панелей пропитаны специальными маслами, покрашены или покрыты морилкой, чтобы рисунок древесины был ярче и эффектней. Популярны медовые, шоколадные, кофейные цвета, а также серые и черные оттенки, прожилки. Такое дерево становится подходящим и для стилей минимализм и модерн.
Сосновые панели популярны в эко-проектах, они дешевы и пришли на замену простой вагонке.
Эксклюзивная модульная мебель может комбинировать декоративные панели на ваш вкус или вкус вашего дизайнера.
Красивые ширмы из дерева (подвесные, напольные) предлагают многие итальянские производители высшего ранга.
Мои териоки
Даже для гостиной керамический паркет подходит практически идеально. В стиле ар-деко, неоклассика и американском используются пепельные оттенки, в кантри и скандинавском – бледные древесные, в минимализме и модерне – обычно приглушенные, бледные.
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