15 идей для дизайна стен деревом

Дерево – не просто модный и экологичный материал, важно, что он имеет свою собственную энергетику. Несмотря на то, что тропический палисандр или местная сосна выглядят совершенно по-разному, в интерьер они одинаково приносят некоторую тяжеловесность, основательность и ощущение традиционного уюта.

В современном дизайне на замену традиционной сосне, ольхе, березе, буку или дубу приходят имитации ценных пород дерева. Данный тренд оказался настолько живуч, что даже стал частью эконом-ремонта. В этом случае ламинат или декоративные панели имеют верхний слой с имитацией другой породы дерева, например, палисандра, розового дерева, зебрано. Такая идея позволяет нам иметь потрясающие интерьеры по обычной цене