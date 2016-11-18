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15 идей для дизайна стен деревом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спальня в классическом стиле
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Дерево – не просто модный и экологичный материал, важно, что он имеет свою собственную энергетику. Несмотря на то, что тропический палисандр или местная сосна выглядят совершенно по-разному, в интерьер они одинаково приносят некоторую тяжеловесность, основательность и ощущение традиционного уюта.

В современном дизайне на замену традиционной сосне, ольхе, березе, буку или дубу приходят имитации ценных пород дерева. Данный тренд оказался настолько живуч, что даже стал частью эконом-ремонта. В этом случае ламинат или декоративные панели имеют верхний слой с имитацией другой породы дерева, например, палисандра, розового дерева, зебрано. Такая идея позволяет нам иметь потрясающие интерьеры по обычной цене

Декоративные панели

Projeto VR 01, HAUS HAUS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
HAUS

HAUS
HAUS
HAUS

Декоративные панели для стен тоже бывают нескольких видов. Есть натуральные, из дерева, очень дорогие. Есть вагонка, натуральная, но подходящая лишь для дачи или стиля кантри. Есть панели в элегантном американском кантри, а есть – вот такие, люксовые, клееные, но очень эффектные.

Декоративные балки

Квартира в стиле Современное шале, Дизайн Мира Дизайн Мира Гостиная в рустикальном стиле
Дизайн Мира

Квартира в стиле Современное шале

Дизайн Мира
Дизайн Мира
Дизайн Мира

Кроме керамического паркета обратите внимание на возможность воссоздания декоративных мансардных балок.

Дом из бруса

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Красивый дом из бруса не нуждается в деревянных декоративных панелях. Правда, покраска самого дерева в нужный для интерьера тон – настоящее искусство. Чтобы подобрать требуемый оттенок для неоклассического, современного или классического интерьера, нужно от 30 до 60 проб на месте, в разную погоду и при разном освещении.

Оформление террасы

Жилой дом в стиле Фрэнка Ллойда Райта, АРХИФАБРИКА АРХИФАБРИКА Балкон и терраса в стиле модерн
АРХИФАБРИКА

Жилой дом в стиле Фрэнка Ллойда Райта

АРХИФАБРИКА
АРХИФАБРИКА
АРХИФАБРИКА

Как правило, терраса чаще всего имеет деревянные полы, потолки и стены. Для стен мы настоятельно советуем современные виды сайдинга из пластика, ДПК или дерева, что позволяет сделать фасад максимально практичным.

Керамический паркет

Туалет Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Ванная комната в эклектичном стиле Коричневый
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Туалет

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Керамический паркет – это составная плитка, самая обычная, но выполненная в стиле древесины и очень практичная!

Декоративный акцент

Шоколадный торт9 Студия дизайна интерьера 'Градиз' Спальня в стиле минимализм
Студия дизайна интерьера <q>Градиз</q>

Шоколадный торт9

Студия дизайна интерьера "Градиз"
Студия дизайна интерьера <q>Градиз</q>
Студия дизайна интерьера "Градиз"

В формате изголовья (либо стены за TV) пара декоративных панелей играют роль акцента.

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Классические панели

Пентхаус на Ломоносовском проспекте, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Гостиная в классическом стиле
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Пентхаус на Ломоносовском проспекте

Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Панели из темного дерева в английском классическом стиле идеально подходят для особняка, оформленного в идентичном стиле либо в барокко или ар-нуво! Наиболее популярны они в дизайне кабинета, бильярдной, «мужской» гостиной.

Составные панели

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Некоторые панели специально созданы таким образом, чтобы их стыки составляли орнаменты, рисунок или просто были видимы, для эффекта. Такие часто используются в нью-йоркском (для пентхаусов), яхтенном (для люксовых яхт и имитаций) и в классическом английском стилях.

Деревянные окна

Дерево в помещение позволяет ощущать непосредственную связь с природой Дизайн студия Алёны Чекалиной Спальня в стиле лофт
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дерево в помещение позволяет ощущать непосредственную связь с природой

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Еще одна возможность сделать интерьер в стиле кантри или шале более целостным – добавление к нему деревянных окон.

Кухонный гарнитур

Varios, Talium madera y metal Talium madera y metal Кухня в классическом стиле
Talium madera y metal

Talium madera y metal
Talium madera y metal
Talium madera y metal

Стены на кухне чаще всего закрыты фасадами самого гарнитура, который тоже может быть деревянным. Натуральное дерево предлагается в люксовых вариантах, а мы советуем посмотреть на фасады в стиле палисандра или зебрано для кухонь турецкого производства – они дешевые и предельно стильные.

Горизонтальные панели

Дизан-проект шикарного дома в стиле шале, GM-interior GM-interior Спальня в стиле кантри
GM-interior

Дизан-проект шикарного дома в стиле шале

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Очень красивый вариант для летнего домика или коттеджа в стиле коастал – декоративный «сайдинг» или отделка деревом в горизонтальном формате. Чаще всего древесина красится в белый либо оставляет свои натуральные оттенки.

Люксовая палитра

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Стены и полЛаки и краски
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Многие люксовые варианты декоративных панелей пропитаны специальными маслами, покрашены или покрыты морилкой, чтобы рисунок древесины был ярче и эффектней. Популярны медовые, шоколадные, кофейные цвета, а также серые и черные оттенки, прожилки. Такое дерево становится подходящим и для стилей минимализм и модерн.

Сосновые панели

Wenge Oak Silk Quick-Step Стены и полПол и стены
Quick-Step

Wenge Oak Silk

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

Сосновые панели популярны в эко-проектах, они дешевы и пришли на замену простой вагонке.

Модульная мебель

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Гостиная в стиле модерн
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Эксклюзивная модульная мебель может комбинировать декоративные панели на ваш вкус или вкус вашего дизайнера.

Ширмы

​nolastar®- individuell und multifunktional, Royal Family _ design labor Royal Family _ design labor Офисные помещения и магазины
Royal Family _ design labor

Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor

Красивые ширмы из дерева (подвесные, напольные) предлагают многие итальянские производители высшего ранга.

Керамический паркет в гостиной

Загородный таунхаус "Мои териоки", Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Гостиная в классическом стиле
Архитектура Интерьера

Загородный таунхаус Мои териоки

Архитектура Интерьера
Архитектура Интерьера
Архитектура Интерьера

Даже для гостиной керамический паркет подходит практически идеально. В стиле ар-деко, неоклассика и американском используются пепельные оттенки, в кантри и скандинавском – бледные древесные, в минимализме и модерне – обычно приглушенные, бледные.

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