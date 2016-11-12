До и После: Из бетонного офиса в лофт!

Хотите увидеть, как самое простое бетонное здание офиса в центре города превращается в стильный лофт? Профессионалы homify спроектировали реконструкцию так, что этот дюплекс достался молодой паре без детей по цене трешки в новостройке. Давайте посмотрим, как и почему они выбрали именно такой вариант жизни и какие в нем плюсы.

Конечно же, офисные здания далеко не всегда подходят для семейной жизни, особенно с детьми. Очень важна близость супермаркета, парка, школы и детского сада, поликлиники, но все-таки большинство из них все-таки удовлетворяют всем критериям, если находятся в центре города. Другое дело, что в спальных районах лучше развита инфраструктура в виде дорожек, аллей и парков, которые очень важны для мам с детьми. Правда, найти подходящий вариант все-таки вполне возможно.