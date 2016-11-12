До и После: Из бетонного офиса в лофт!

Хотите увидеть, как самое простое бетонное здание офиса в центре города превращается в стильный лофт? Профессионалы homify спроектировали реконструкцию так, что этот дюплекс достался молодой паре без детей по цене трешки в новостройке. Давайте посмотрим, как и почему они выбрали именно такой вариант жизни и какие в нем плюсы.
Конечно же, офисные здания далеко не всегда подходят для семейной жизни, особенно с детьми. Очень важна близость супермаркета, парка, школы и детского сада, поликлиники, но все-таки большинство из них все-таки удовлетворяют всем критериям, если находятся в центре города. Другое дело, что в спальных районах лучше развита инфраструктура в виде дорожек, аллей и парков, которые очень важны для мам с детьми. Правда, найти подходящий вариант все-таки вполне возможно.
Особенно удобна такая покупка для тех, кто хочет иметь офис под своей квартирой. Тогда вы покупаете и офис, и квартиру по цене офиса и остаетесь очень довольны. Именно так сделали владельцы данной квартиры, которые на первом этаже устроили себе два кабинета с отдельной кухней и лаунж-зоной, а на втором – квартиру-студию с кухней и балконом.
Офисы в новых районах бизнес-центра стоят дороже, чем квартиры. А вот офисы в районах средних, слегка отдаленных от «самой сердцевины», где размещаются офисы не адвокатов и архитекторов, могут стоить и дешевле, чем квартира в новостройке. Таким образом, вы получаете 200 кв. метров по цене 100 кв. метров или 100 по цене 50.
Чаще всего дому не нужен капитальный ремонт, но вот косметический при переходе в жилой фонд просто обязателен, вместе с частичной перепланировкой и новыми коммуникациями. Также в доме может отсутствовать хорошее утепление, санузел на втором этаже, отопление. Все свои расчеты стоит оценивать трезво.
Так теперь выглядит старый офис на втором этаже, он оформлен в стиле мастер-сьюта в отеле с отдельной столовой группой у окна, встроенными шкафами, стильной зоной для ТВ с затемнением фона и дорогим качественным текстилем при более дешевой отделке.
Так выглядел второй этаж до ремонта, в нем была комната и кладовая. И всё. После перепланировки получилось разместить здесь ванную комнату и кухню плюс к жилой комнате.
Дверь справа уходит на лестничный холл, арка слева ведет в кухню со стиральной машиной. Далее по коридору вы найдете гардеробную и ванную комнату. Слева вы видите на полу электрический обогреватель. Для более холодного климата рекомендуется поставить систему «теплый пол» + тепловой насос.
Так выглядел санузел в доме до ремонта.
А такой красивой и стильной ванная комната стала после ремонта.
А здесь вы видите шикарный коридор на первом этаже, который является частью офиса, где находятся два кабинета – приемная и массажная комната. Пара, живущая наверху, может работать в таком бизнесе на разных позициях – секретаря и массажиста, например.
Маленькая кухня окупается возможностью иметь почти бесплатную квартиру при покупке такого импровизированного офиса!
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