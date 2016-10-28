11 красивых каменных и кирпичных стен

Декоративный камень уже давно считается одним из фаворитов для отделки стен у дизайнеров интерьера и экстерьера. А разнообразие фактур и современные оттенки позволяют использовать его почти в любом стиле оформления пространства.
Эта интересная стена в гостиной расположена за зоной бара. Если ваша гостиная обладает достаточной площадью, такую идею не трудно скопировать. Если же вы владелец более скромной главной комнаты, то реализовать ее можно на стене с диваном или TV. Такой уникальный вариант отделки стены с окном создает ностальгичную перспективу для вида из окна (будто из каменного замка), а стоит такой вариант в разы дешевле.
В ванной комнате декоративный камень нужно выбирать с помощью профессионала. Он должен быть не подвержен влаге и образованию плесени. И это действительно очень важно! Лучше выбирать искусственный камень, в данном случае он более надежен.
Светлые тона камня подойдут под стили рустик, средиземноморский, кантри, эко-стиль, стиль Прерий. Темные и шоколадные тона – под стили шале и итальянский. Серые оттенки идеально вписываются в интерьер в стиле современного шале, лофта, минимализма.
Очень просто добавить атмосферу в стиле рустик с помощью каменной отделки для летней кухни. Просто выберите стену и украсьте ее искусственным камнем.
Часто на балконе есть колонны, которые сильно выделяются из общего вида интерьера. Их тоже можно украсить камнем, будто они являются реальной «исторической» основой здания.
Нашим вниманием мы не смогли обойти и использование оригинального или декоративного кирпича в дизайне квартир и домов. Как и камень, он добавляет образу жилья основательности и брутальности и открывает возможности для использования таких стилей, как лофт, индастриал, американский винтаж, нью-йорский богемный, богемный шик и других.
Современное шале до сих пор использует натуральный и декоративный камень для отделки. Но сегодня данный стиль импонирует и современному керамограниту, который имитирует различные породы камня (например, мрамор в черном цвете и другие).
Отделка перегородки камнем позволяет сделать интерьер более эффектным как для гостей, так и для домашних. Создавая атмосферу старого добротного каменного дома, такая перегородка еще и выполняет роль зонирующего элемента между гостиной и столовой, кухней и столовой, гостиной и каминной, гостиной и офисом, гостиной и коридором.
Очень современный вариант использования керамического паркета «под камень» может быть красиво интегрирован в интерьер практически в любом стиле. Главное – подобрать правильную цветовую гамму.
Его можно использовать для отделки пола, стен, перегородок, кухонного фартука, в ванной комнате, на балконе и лоджии, на террасе для пола и стен, в прихожей.
Современные небольшие электро-камины (и даже биокамины) требуют добавления нужного антуража в интерьер, иначе они смотрятся дома слишком одиноко. Так, акцентная каменная стена будет лучшим решением.
Декор барной кухонной стойки камнем или обоями под камень может стать отличным акцентным элементом для гостиной или столовой.
Этот эскиз выполненный дизайнером Галиной Дружининой, показывает возможности любого типового коридора или прихожей! Добавив сюда декоративный камень в комбинированной манере, панно или обои с декором, можно создать атмосферу итальянской деревни, стилей прованс или шале в любом пространстве!
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