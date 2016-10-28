11 красивых каменных и кирпичных стен

В ванной комнате декоративный камень нужно выбирать с помощью профессионала. Он должен быть не подвержен влаге и образованию плесени. И это действительно очень важно! Лучше выбирать искусственный камень, в данном случае он более надежен.

Светлые тона камня подойдут под стили рустик, средиземноморский, кантри, эко-стиль, стиль Прерий. Темные и шоколадные тона – под стили шале и итальянский. Серые оттенки идеально вписываются в интерьер в стиле современного шале, лофта, минимализма.