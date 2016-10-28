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11 красивых каменных и кирпичных стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира в историческом доме на Неглинной, ARK BURO ARK BURO Гостиная в стиле лофт Кирпичи Коричневый
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Декоративный камень уже давно считается одним из фаворитов для отделки стен у дизайнеров интерьера и  экстерьера. А разнообразие фактур и современные оттенки позволяют использовать его почти в любом стиле оформления пространства.

Акцентная стена в гостиной

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Гостиная в стиле модерн
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Эта интересная стена в гостиной расположена за зоной бара. Если ваша гостиная обладает достаточной площадью, такую идею не трудно скопировать. Если же вы владелец более скромной главной комнаты, то реализовать ее можно на стене с диваном или TV. Такой уникальный вариант отделки стены с окном создает ностальгичную перспективу для вида из окна (будто из каменного замка), а стоит такой вариант в разы дешевле.

Ванная комната

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Ванная комната в стиле модерн
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

В ванной комнате декоративный камень нужно выбирать с помощью профессионала. Он должен быть не подвержен влаге и образованию плесени. И это действительно очень важно! Лучше выбирать искусственный камень, в данном случае он более надежен.

Светлые тона камня подойдут под стили рустик, средиземноморский, кантри, эко-стиль, стиль Прерий. Темные и шоколадные тона – под стили шале и итальянский. Серые оттенки идеально вписываются в интерьер в стиле современного шале, лофта, минимализма.

На летней кухне

Proyecto Remodelación "Casa NR13", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Очень просто добавить атмосферу в стиле рустик с помощью каменной отделки для летней кухни. Просто выберите стену и украсьте ее искусственным камнем.

На балконе

Oficina , Spazio3Design Spazio3Design Конференц-центры в стиле модерн Офисы и магазины
Spazio3Design

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

Часто на балконе есть колонны, которые сильно выделяются из общего вида интерьера. Их тоже можно украсить камнем, будто они являются реальной «исторической» основой здания.

Декоративный кирпич

Гостиная, совмещенная со столовой и кухней ARK BURO Гостиная в стиле лофт Кирпичи Коричневый лофт,кирпичи,светлый диван,ковры в лофте,дерево в лофте,хрустальные люстры
ARK BURO

Гостиная, совмещенная со столовой и кухней

ARK BURO
ARK BURO
ARK BURO

Нашим вниманием мы не смогли обойти и использование оригинального или декоративного кирпича в дизайне квартир и домов. Как и камень, он добавляет образу жилья основательности и брутальности и открывает возможности для использования таких стилей, как лофт, индастриал, американский винтаж, нью-йорский богемный, богемный шик и других.

В стиле шале

Дизан-проект шикарного дома в стиле шале, GM-interior GM-interior Ванная комната в стиле кантри
GM-interior

Дизан-проект шикарного дома в стиле шале

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Современное шале до сих пор использует натуральный и декоративный камень для отделки. Но сегодня данный стиль импонирует и современному керамограниту, который имитирует различные породы камня (например, мрамор в черном цвете и другие).

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Декоративное зонирование

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Гостиная в стиле модерн
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Отделка перегородки камнем позволяет сделать интерьер более эффектным как для гостей, так и для домашних. Создавая атмосферу старого добротного каменного дома, такая перегородка еще и выполняет роль зонирующего элемента между гостиной и столовой, кухней и столовой, гостиной и каминной, гостиной и офисом, гостиной и коридором.

Керамический паркет

Cocina , Spazio3Design Spazio3Design Кухня в стиле модерн
Spazio3Design

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

Очень современный вариант использования керамического паркета «под камень» может быть красиво интегрирован в интерьер практически в любом стиле. Главное – подобрать правильную цветовую гамму.

Его можно использовать для отделки пола, стен, перегородок, кухонного фартука, в ванной комнате, на балконе и лоджии, на террасе для пола и стен, в прихожей.

Акцентный блок для электро-камина

homify Гостиные в эклектичном стиле Дерево Коричневый
homify

homify
homify
homify

Современные небольшие электро-камины (и даже биокамины) требуют добавления нужного антуража в интерьер, иначе они смотрятся дома слишком одиноко. Так, акцентная каменная стена будет лучшим решением.

Барная стойка

Reforma de apartamento en el Barrio Estadio, ALSE Taller de Arquitectura y Diseño ALSE Taller de Arquitectura y Diseño Кухня в стиле модерн
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

Декор барной кухонной стойки камнем или обоями под камень может стать отличным акцентным элементом для гостиной или столовой.

В стиле итальянской деревни

Прихожая Вид 7 Рязанова Галина Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Рязанова Галина

Прихожая Вид 7

Рязанова Галина
Рязанова Галина
Рязанова Галина

Этот эскиз выполненный дизайнером Галиной Дружининой, показывает возможности любого типового коридора или прихожей! Добавив сюда декоративный камень в комбинированной манере, панно или обои с декором, можно создать атмосферу итальянской деревни, стилей прованс или шале в любом пространстве!

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