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12 идей дизайна стен камнем

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Окна и двери в стиле модерн Дерево Коричневый
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Декоративный и натуральный камень, плитка под камень, керамический паркет под камень и многие другие варианты позволят вам сделать ваш интерьер более эффектным и выразительным.

Посмотрим, какие варианты есть у специалистов homify?

Декоративная перегородка

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

В прихожей, гостиной, на террасе декоративная перегородка с отделкой камнем поможет вам зонировать пространство.

Ванная-лагуна

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO Ванная комната в стиле модерн
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

В ванной комнате камень может добавить брутальности горного озера или природного источника.

Декор плиткой в коридоре

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO Медиа комната в стиле модерн
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

Этот интересный вариант является бюджетным способом отделки стены в коридоре камнем. Здесь используется либо керамическая плитка под камень, либо керамогранит под мрамор или другой камень.

Декор камнем стены в гостиной

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos Гостиные в эклектичном стиле
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Данный вариант очень популярен в стилях шале, рустик, иногда в стиле кантри и отлично смотрится на фоне кофейной или шоколадной цветовой гаммы.

Декоративный камень в коридоре

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Окна и двери в стиле модерн Дерево Коричневый
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

Столь эффектную идею реализовать будет не сложно, но достаточно затратно. Стоимость декоративного камня начинается от 800 рублей за кв. м. А такого, как на фотографии выше, около 3000 рублей за кв. метр.

Натуральный камень

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Ванная комната в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Акцентная стена в этой гостевой ванной комнате создана из натурального камня, подпиленного и выложенного узором.

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«А-ля» каменный дом

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Окна и двери в рустикальном стиле Дерево Коричневый
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

Такой эффект реальных стен старого каменного дома может создать профессионал, если вы выберете точную тематику – тосканский замок, английское аббатство, французское шато и т.п.

Слева и справа от двери

MOLDURAS EN MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Окна и двери в стиле модерн Дерево Коричневый
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

Этот вариант декора камнем выглядит очень современно благодаря отделке интерьера в стиле модерн, стеклянным экранам для лестницы и эклектичному декору.

Плоский декоративный камень

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

В этом лестничном холле с потрясающими деревянными полами и лестницей был использован плоский декоративный камень, идеально подходящий для современного интерьера. Его легко поддерживать в чистоте.

Одна стена вдоль от палисадника до гостиной

Let The Light In, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

Эта интересная идея достаточно популярна в южных странах. Здесь декоративная каменная стена начинается еще в палисаднике, держит козырек для крыльца и продолжается потом в самом доме, коридоре, ведя в гостиную.

Балкон, терраса, веранда

Majestic Contemporary | BUNGALOW , Design Spirits Design Spirits Балкон и терраса в стиле минимализм
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

Внутри дома в зоне летнего отдыха каменная стена позволит добавить нужный колорит современной постройке.

Камин на патио

Дом на Сиреневом бульваре Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри Дерево Многоцветный Архитектура,загородный дом
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на Сиреневом бульваре

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Шикарный камин из кирпича на патио может быть тоже оформлен декоративным камнем, что придаст любому дому в любом стиле более брутальный оттенок.

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