12 идей дизайна стен камнем

Шикарный камин из кирпича на патио может быть тоже оформлен декоративным камнем, что придаст любому дому в любом стиле более брутальный оттенок.

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