12 идей дизайна стен камнем

Декоративный и натуральный камень, плитка под камень, керамический паркет под камень и многие другие варианты позволят вам сделать ваш интерьер более эффектным и выразительным.
Посмотрим, какие варианты есть у специалистов homify?
В прихожей, гостиной, на террасе декоративная перегородка с отделкой камнем поможет вам зонировать пространство.
В ванной комнате камень может добавить брутальности горного озера или природного источника.
Этот интересный вариант является бюджетным способом отделки стены в коридоре камнем. Здесь используется либо керамическая плитка под камень, либо керамогранит под мрамор или другой камень.
Данный вариант очень популярен в стилях шале, рустик, иногда в стиле кантри и отлично смотрится на фоне кофейной или шоколадной цветовой гаммы.
Столь эффектную идею реализовать будет не сложно, но достаточно затратно. Стоимость декоративного камня начинается от 800 рублей за кв. м. А такого, как на фотографии выше, около 3000 рублей за кв. метр.
Акцентная стена в этой гостевой ванной комнате создана из натурального камня, подпиленного и выложенного узором.
Такой эффект реальных стен старого каменного дома может создать профессионал, если вы выберете точную тематику – тосканский замок, английское аббатство, французское шато и т.п.
Этот вариант декора камнем выглядит очень современно благодаря отделке интерьера в стиле модерн, стеклянным экранам для лестницы и эклектичному декору.
В этом лестничном холле с потрясающими деревянными полами и лестницей был использован плоский декоративный камень, идеально подходящий для современного интерьера. Его легко поддерживать в чистоте.
Эта интересная идея достаточно популярна в южных странах. Здесь декоративная каменная стена начинается еще в палисаднике, держит козырек для крыльца и продолжается потом в самом доме, коридоре, ведя в гостиную.
Внутри дома в зоне летнего отдыха каменная стена позволит добавить нужный колорит современной постройке.
Шикарный камин из кирпича на патио может быть тоже оформлен декоративным камнем, что придаст любому дому в любом стиле более брутальный оттенок.
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