Кухонные столешницы

Итак, если вы любите минимализм в интерьере, то такой дизайн кухни непременно придется вам по вкусу. Обратите внимание на свечение, мягко отражаемое напольной плиткой. Вся комната окутана глянцевым блеском, которая придает интерьеру образ «кристальной чистоты» . Приятной особенностью является возможность менять цвет подсветки под стать своему настроению.

Как и в примере выше, столешница служит не только обеденной стойкой, но и барной. Вечером прекрасная семейная кухня может с легкостью трансформироваться в уютный домашний бар.