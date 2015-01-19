Кухонные столешницы

Столешница несет особые функциональные нагрузки, выполняя эстетическую и практическую роли одновременно. При выборе материала изготовления и цвета столешницы, стоит помнить, что она должна быть прочной и долговечной. Не забывайте, что это завершающий штрих в отделке кухни, где наверняка будут проводиться многочисленные кулинарные эксперименты и дегустации. В помощь тем, кто еще не определился с выбором кухонной столешницы, специалисты Homify подготовили несколько удачных примеров.
Белая монохромная мебель, черные рабочие поверхности и объединяющий их серый стеклянный фартук – выглядит современно, опрятно и гармонично. В этом проекте использовано точечное освещение, которое так часто используется в последнее время. Такой свет приятно ложится на прямые поверхности и отражается в черном глянце. Безусловно, каким бы ни был цвет мебели, черная столешница смотрится идеально в этом интерьере – дизайнеры DHV Architects сумели добиться превосходного результата и сделали правильный выбор!
Кажется, что эта роскошная кухня сошла с экрана телевизора, по которому крутились фильмы о Джеймсе Бонде. Она идеально подходит для мальчишников, карточных игр и прочих радостей холостой жизни. Дизайн этой кухни сложен и современен, а её центр – прекрасная столешница, которая также выполняет функцию бара. Этот шедевр демонстрирует изобретательность дизайна, а также переворачивает наше привычное восприятие классической кухни и обеденной зоны с ног на голову.
Итак, если вы любите минимализм в интерьере, то такой дизайн кухни непременно придется вам по вкусу. Обратите внимание на свечение, мягко отражаемое напольной плиткой. Вся комната окутана глянцевым блеском, которая придает интерьеру образ «кристальной чистоты» . Приятной особенностью является возможность менять цвет подсветки под стать своему настроению.
Как и в примере выше, столешница служит не только обеденной стойкой, но и барной. Вечером прекрасная семейная кухня может с легкостью трансформироваться в уютный домашний бар.
Большой ошибкой является стереотип о том, что белый цвет плохо чистится или отмывается. В любом другом контексте – возможно, но со столешницами этот номер не пройдет! Каждая кухонная поверхность имеет особое покрытие – дополнительный слой, который придает блеск и защищает материал от впитывания влаги. Когда дело доходит до уборки после масштабных кулинарных экспериментов, очищение столешницы не требует особых усилий. Используйте приглушенные пастельные цвета или серые оттенки – ваша кухня будет согревать вас в любое время года. В её интерьере прекрасно смотрятся яркие кухонные аксессуары, такие как солонка с перечницей, различные баночки для круп и скляночки с маслами и соусами.
Эти мраморные столешницы прекрасно дополняются напольной плиткой холодного тона, а также высокими стульями с сиденьями похожего цвета. Темно-серые столешницы придают кухне индивидуальный внешний вид, хотя остальной декор можно считать достаточно традиционным. Если вы располагаете большим пространством и не любите буйство красок, а также использование мелких элементов в интерьере, то такой вариант кухонногодизайна создан именно для вас.