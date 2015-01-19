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Кухонные столешницы

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KIM & DANNY'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens
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Столешница несет особые функциональные нагрузки, выполняя эстетическую и практическую роли одновременно. При выборе материала изготовления и цвета столешницы, стоит помнить, что она должна быть прочной и долговечной. Не забывайте, что это завершающий штрих в отделке кухни, где наверняка будут проводиться многочисленные кулинарные эксперименты и дегустации. В помощь тем, кто еще не определился с выбором кухонной столешницы, специалисты Homify подготовили несколько удачных примеров.

Монохромная кухня

Extension to an Edwardian house in Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Кухня в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Extension to an Edwardian house in Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Белая монохромная мебель, черные рабочие поверхности и объединяющий их серый стеклянный фартук – выглядит современно, опрятно и гармонично. В этом проекте использовано точечное освещение, которое так часто используется в последнее время. Такой свет приятно ложится на прямые поверхности и отражается в черном глянце. Безусловно, каким бы ни был цвет мебели, черная столешница смотрится идеально в этом интерьере – дизайнеры DHV Architects сумели добиться превосходного результата и сделали правильный выбор!

Кухня для вечеринок

Warehouse Conversion London, Quirke McNamara Quirke McNamara Лофт
Quirke McNamara

Warehouse Conversion London

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

Кажется, что эта роскошная кухня сошла с экрана телевизора, по которому крутились фильмы о Джеймсе Бонде. Она идеально подходит для мальчишников, карточных игр и прочих радостей холостой жизни. Дизайн этой кухни сложен и современен, а её центр – прекрасная столешница, которая также выполняет функцию бара. Этот шедевр демонстрирует изобретательность дизайна, а также переворачивает наше привычное восприятие классической кухни и обеденной зоны с ног на голову.

Футуристическая кухня

Sophisticated Italian Kitchen cu_cucine Кухня в стиле модерн
cu_cucine

Sophisticated Italian Kitchen

cu_cucine
cu_cucine
cu_cucine

Итак, если вы любите минимализм в интерьере, то такой дизайн кухни непременно придется вам по вкусу. Обратите внимание на свечение, мягко отражаемое напольной плиткой. Вся комната окутана глянцевым блеском, которая придает интерьеру образ «кристальной чистоты» . Приятной особенностью является возможность менять цвет подсветки под стать своему настроению. 

Как и в примере выше, столешница служит не только обеденной стойкой, но и барной. Вечером прекрасная семейная кухня может с легкостью трансформироваться в уютный домашний бар.

Белоснежные поверхности

Kitchen ABN7 Architects Кухня в стиле модерн
ABN7 Architects

Kitchen

ABN7 Architects
ABN7 Architects
ABN7 Architects

Большой ошибкой является стереотип о том, что белый цвет плохо чистится или отмывается. В любом другом контексте – возможно, но со столешницами этот номер не пройдет! Каждая кухонная поверхность имеет особое покрытие – дополнительный слой, который придает блеск и защищает материал от впитывания влаги. Когда дело доходит до уборки после масштабных кулинарных экспериментов, очищение столешницы не требует особых усилий. Используйте приглушенные пастельные цвета или серые оттенки – ваша кухня будет согревать вас в любое время года. В её интерьере прекрасно смотрятся яркие кухонные аксессуары, такие как солонка с перечницей, различные баночки для круп и скляночки с маслами и соусами.

Мраморные столешницы

KIM & DANNY'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

KIM & DANNY'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Эти мраморные столешницы прекрасно дополняются напольной плиткой холодного тона, а также высокими стульями с сиденьями похожего цвета. Темно-серые столешницы придают кухне индивидуальный внешний вид, хотя остальной декор можно считать достаточно традиционным. Если вы располагаете большим пространством и не любите буйство красок, а также использование мелких элементов в интерьере, то такой вариант кухонногодизайна создан именно для вас.

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Какую столешницу вы хотели бы видеть на своей кухне? Поделитесь с нами вашими пожеланиями и идеями.

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