Топ 5: лучшие проекты недели

Эта статья будет интересна всем, кто любит интерьер в стиле лофт и представителям свободных профессий, которых время от времени посещает мысль о том, чтобы на себе испытать все прелести работы в коворкинг-офисе. Как нижегородские дизайнеры в поте лица работали над преобразованием помещения в старом доме в современный офис, читаем здесь.