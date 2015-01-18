Топ 5: лучшие проекты недели

На этой неделе на страницах homify впервые начали появляться работы отечественных архитекторов и дизайнеров интерьера. Проекты оказались настолько удачными, что большинство из них незамедлительно попали в пятерку лучших. В ближайшем будущем редакция homify планирует чаще знакомить вас со специалистами высочайшего класса, работающими на территории России и стран СНГ, а пока мы желаем всем чудесного воскресенья и представляем традиционную подборку Топ 5 недели.
Времена, когда раковины ассоциировались с чашеобразным приспособлением для мытья рук и чистки зубов перед сном, давно канули в лету. Попав под пристальное внимание отечественных и западных дизайнеров, раковины стали их излюбленным объектом экспериментов. В этой Книге идей вас ждут раковины самых невероятных форм и размеров. Не верите? Загляните сюда и убедитесь сами.
В этой книге идей мы представляем интерьер квартиры, оформленный краснодарской студией дизайна Светланы Исаевой. Специалисты из этого бюро не боятся эклектики, смело соединяя насыщенные цвета и смешивая стили. Хотите посмотреть на темпераментный интерьер для энергичных людей и высказать свое мнение о проекте? Нет ничего проще, жмите сюда и оставляйте комментарии.
Этот проект является наилучшим подтверждением того, что лофт в современном прочтении этого стиля совсем необязательно должен шокировать жителей открытыми вентиляционными или водопроводными трубами. Его дизайнеры решили избежать традиционной для подобных проектов атмосферы нарочитой грубости, сделав выбор в пользу теплой цветовой гаммы и яркого освещения. Что из этого получилось, вы узнаете из Книги идей ’Уютный лофт в Алматы’.
Эта статья будет интересна всем, кто любит интерьер в стиле лофт и представителям свободных профессий, которых время от времени посещает мысль о том, чтобы на себе испытать все прелести работы в коворкинг-офисе. Как нижегородские дизайнеры в поте лица работали над преобразованием помещения в старом доме в современный офис, читаем здесь.
С вами в доме живет подросток? Значит статья, посвященная оформлению комнаты для вступающих во взрослую жизнь, будет вам интересна. Как создать идеальную атмосферу для того, чтобы успеваемость ребенка в школе повысилась и почему не стоит критиковать вкус подростков, вы узнаете из этой Книги идей.