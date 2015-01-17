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До & После: реконструкция трехугольного шале

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Рабочий кабинет в эклектичном стиле
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Сегодня на homify мы поговорим об удивительном проекте реконструкции старой постройки в городе Брага, что на севере Португалии. Главным архитектором выступил  молодой зодчий, который не так давно основал собственное архитектурное бюро Tiago Do Vale Arquitectos. Когда-то Брага был частью Римской Империи, а дом, который вы видите перед собой, служил небольшой приставкой к городскому дворцу. С тех пор он несколько раз приходил в упадок и несколько раз реставрировался. Свое последнее и крайне удачное обновление дом получил в конце прошлого года. Благодаря стараниям талантливых архитекторов, здание сохранило исторический облик снаружи и обрело ультрасовременный интерьер внутри.

До…

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Как было упомянуто ранее, дом выполнял роль пристройки к небольшому средневековому дворцу. Последний раз он реставрировался 120 лет назад, соответственно, в руки маэстро Тьягу до Вале строение попало в совершенно заброшенном состоянии. Архитекторам пришлось снять с него немало слоев пыли, чтобы вернуть дому былое изящество.

Фасад сзади

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Дома в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

На этом фото отчетливо видно, в каком забвении находились трехугольное шале и средневековый замок. Когда-то здесь был живописный сад, в котором росли пышные апельсиновые  деревья и много ярких цветов.

… после

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Дома в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Шаг за шагом шале восстановил свой привычный вид. Его покрасили в бирюзовый цвет, заменили оконные рамы и украсили фронтоны. На фоне все еще заброшенного дворца шале выглядит как гость из счастливого будущего, ни за что не желающий разрывать связь с очарованием старого мира.

Преображение пространства

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Интерьер дома находился в таком же запущенном состоянии как и экстерьер. Отсутствие ухода принесло свои негативные плоды, стены обветшали, на них появились трещины, и мастерам пришлось проводить комплексный ремонт всех внутренних помещений.

Остатки былой роскоши

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Одним из наиболее важных этапов реконструкции шале была лестница. Лестница является незаменимым элементом многоэтажных зданий, и чем лучше она выглядит, тем больше посетителям дома хочется забраться на этаж выше. Жуткий санузел, разумеется, также в срочном порядке требовал вмешательства мастеров.

Открытый диалог

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Вот так выглядит лестница после капитального ремонта. Все ее составные части были заменены, но форму дизайнеры решили оставить прежней. Белая мебель и белые стены совершили настоящее чудо, оживив некогда неуютное, сырое и мрачное пространство заброшенного шале.

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Лучи света

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Спальня в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Композиция дома казалась бы не завершенной, если бы дизайнеры не уделили особое внимание мансарде. Деревянные балки, перила и балясины лестницы были покрашены в белый цвет, в качестве напольного покрытия были использованы белые доски из соснового дерева,  купающиеся в естественном освещении, которое поступает из широкого мансардного окна.

Рабочий кабинет

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Чтобы избежать однообразия, архитекторы постарались придать свое лицо каждой комнате. Например, рабочий кабинет хозяина дома, расположенный в передней части дома, был оборудован элегантной мебелью черного цвета, создающей выразительный контраст с белыми стенами и мраморным напольным покрытием.

Концепция проекта

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Спальня в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Этот проект видится нам удивительно эклектичным. Минималистичная мебель, мансарда, кровать с балдахином – эти, казалось бы, не совсем совместимые части интерьера вполне органично смотрятся в пространстве шале. Ничто в оформлении дома не напоминает о его уже крайне почтенном возрасте.

Кушать подано!

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Кухни в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Деревянные полы и белые стены составляют основу интерьера этого дома. В пространстве кухни их дополняют серая мраморная стенка, огромная железная вытяжка и многочисленные светильники. На этой просторной и современной кухне хочется вкушать кулинарные изыски в стиле фьюжн и неторопливо потягивать легкие коктейли.

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