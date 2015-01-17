До & После: реконструкция трехугольного шале

Сегодня на homify мы поговорим об удивительном проекте реконструкции старой постройки в городе Брага, что на севере Португалии. Главным архитектором выступил молодой зодчий, который не так давно основал собственное архитектурное бюро Tiago Do Vale Arquitectos. Когда-то Брага был частью Римской Империи, а дом, который вы видите перед собой, служил небольшой приставкой к городскому дворцу. С тех пор он несколько раз приходил в упадок и несколько раз реставрировался. Свое последнее и крайне удачное обновление дом получил в конце прошлого года. Благодаря стараниям талантливых архитекторов, здание сохранило исторический облик снаружи и обрело ультрасовременный интерьер внутри.
Как было упомянуто ранее, дом выполнял роль пристройки к небольшому средневековому дворцу. Последний раз он реставрировался 120 лет назад, соответственно, в руки маэстро Тьягу до Вале строение попало в совершенно заброшенном состоянии. Архитекторам пришлось снять с него немало слоев пыли, чтобы вернуть дому былое изящество.
На этом фото отчетливо видно, в каком забвении находились трехугольное шале и средневековый замок. Когда-то здесь был живописный сад, в котором росли пышные апельсиновые деревья и много ярких цветов.
Шаг за шагом шале восстановил свой привычный вид. Его покрасили в бирюзовый цвет, заменили оконные рамы и украсили фронтоны. На фоне все еще заброшенного дворца шале выглядит как гость из счастливого будущего, ни за что не желающий разрывать связь с очарованием старого мира.
Интерьер дома находился в таком же запущенном состоянии как и экстерьер. Отсутствие ухода принесло свои негативные плоды, стены обветшали, на них появились трещины, и мастерам пришлось проводить комплексный ремонт всех внутренних помещений.
Одним из наиболее важных этапов реконструкции шале была лестница. Лестница является незаменимым элементом многоэтажных зданий, и чем лучше она выглядит, тем больше посетителям дома хочется забраться на этаж выше. Жуткий санузел, разумеется, также в срочном порядке требовал вмешательства мастеров.
Вот так выглядит лестница после капитального ремонта. Все ее составные части были заменены, но форму дизайнеры решили оставить прежней. Белая мебель и белые стены совершили настоящее чудо, оживив некогда неуютное, сырое и мрачное пространство заброшенного шале.
Композиция дома казалась бы не завершенной, если бы дизайнеры не уделили особое внимание мансарде. Деревянные балки, перила и балясины лестницы были покрашены в белый цвет, в качестве напольного покрытия были использованы белые доски из соснового дерева, купающиеся в естественном освещении, которое поступает из широкого мансардного окна.
Чтобы избежать однообразия, архитекторы постарались придать свое
лицо каждой комнате. Например, рабочий кабинет хозяина дома, расположенный в передней части дома, был оборудован элегантной мебелью черного цвета, создающей выразительный контраст с белыми стенами и мраморным напольным покрытием.
Этот проект видится нам удивительно эклектичным. Минималистичная мебель, мансарда, кровать с балдахином – эти, казалось бы, не совсем совместимые части интерьера вполне органично смотрятся в пространстве шале. Ничто в оформлении дома не напоминает о его уже крайне почтенном возрасте.
Деревянные полы и белые стены составляют основу интерьера этого дома. В пространстве кухни их дополняют серая мраморная стенка, огромная железная вытяжка и многочисленные светильники. На этой просторной и современной кухне хочется вкушать кулинарные изыски в стиле фьюжн и неторопливо потягивать легкие коктейли.
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