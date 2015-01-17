До & После: реконструкция трехугольного шале

Деревянные полы и белые стены составляют основу интерьера этого дома. В пространстве кухни их дополняют серая мраморная стенка, огромная железная вытяжка и многочисленные светильники. На этой просторной и современной кухне хочется вкушать кулинарные изыски в стиле фьюжн и неторопливо потягивать легкие коктейли.

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