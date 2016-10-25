Убедитесь, что в вашем интерьере нет ни одной из 8 ошибок декора

Никто не идеален – даже самый опытный дизайнер интерьера может иногда не совсем удачно обыграть кирпичную стену или обнаружить, что его решение о цвете о цвете штор и жалюзи может не быть лучшим выбором. Разница, однако, между профессионалами и нами, простыми смертными, в том что они обладают знаниями и навыками, чтобы осознать свои промахи и исправить их вовремя.
Но всегда есть возможность учиться на чужих ошибках и осваивать азы декора помещений на лучших примерах. Специально для этого мы решили уделить внимание основным просчетам в интерьерах и возможностях их коррекции малыми силами. Ведь бывает достаточно лишь немного сместить акценты в декоре, и ваш интерьер заиграет новыми красками!
Проблема: почему ваши гости не смогли оценить по достоинству всю красоту настенного панно? Возможно оно размещено слишком высоко и выпадает из зоны обзора.
Решение: хотя бывают и исключения (например, лепнина под потолком), но ваши настенные украшения в идеале должны быть развешены в центре около 1,4 м от пола. Так арт-объект будет находится на уровне глаз, и обстановка в комнате будет весьма гармоничной и комфортной.
Проблема: большинство из нас при покупке арт-объектов, сосредоточены на форм и цвете, но мы часто упускаем из виду размер и пропорциональность объекта в уже сложившемся интерьере комнаты. К сожалению, даже очень оригинальная скульптура или картина, размером 20-30 сантиметров зачастую просто теряется в комнате.
Решение: выбрать либо больше произведений искусства, или сделать вдоль стены своеобразную галерею арт-объектов, привлекающую внимание.
Проблема: Крупногабаритная мебель может выглядеть сногсшибательно в просторном торговом зале, но в более скромных размерах обычной комнаты масштаб другой и, подбирая обстановку, нужно это всегда учитывать. Слишком крупная мебель покажется громоздкой, а легкая может наоборот, потеряться в пространстве комнаты.
Решение: во всем нужна мера! До покупки нового предмета в интерьер сделайте в комнате примерную разметку на полу, где планируете поставить мебель и оцените объем пространства. А если у вас уже есть крупная мебель в интерьере и вы хотите сделать ее размещение более гармоничным, помните – массивные предметы хороши в центре внимания и если сбалансированы несколькими небольшими деталями вокруг (например, большой камин в центре стены с небольшими растениями, пуфиками вокруг).
Проблема: не стоит думать, что светильники можно добавить попозже, как небольшие штрихи к интерьеру. Свет -есть
все, и плохое освещение может сделать даже самое стильное пространство неуютным.
Решение: в каждом помещении должен быть не один источник света, а сбалансированная система общего освещения и точечных акцентов.
Проблема: цветовая гамма интерьера безусловно, важна, но нельзя забывать о тактильных ощущениях и разнообразии текстур в обстановке комнаты. Иначе даже при ярких сочетаниях цветов комната будет выглядеть излишне статичной и плоской.
Решение: будет ли это деревянный стол, кирпичная стена, или тканый коврик, убедитесь, что в вашем интерьере присутствует хотя два разных вида фактур, чтобы интерьер был достаточно интересным.
Проблема: Вы пытаетесь подобрать всю вашу мебель под единую цветовую гамму – бежевую или синюю, желтую или белую и т.д. Это может привести к тому, что даже при ярком цвете мебели пространство будет выглядеть однообразным.
Решение: не бойтесь разнообразия, миксуйте цвета и стили! Пара винтажных вещиц добавит интерьеру своеобразия, а сочетания нескольких обычных тонов порой смотрятся намного ярче, чем интерьер в одном активно-выраженном цвете.
Проблема: расстановка мебели в комнате выглядит захватывающе стильно, но жить в этом пространстве неудобно, нет возможности спокойно общаться с друзьями рядом со столом, отдохнуть с книгой вечером
Решение: не давайте мебели диктовать вам условия жизни. Лучше перед покупкой сразу продумайте: как вы хотите использовать это пространство и какая мебель для этого подойдет лучше всего.