Убедитесь, что в вашем интерьере нет ни одной из 8 ошибок декора

Никто не идеален – даже самый опытный дизайнер интерьера может иногда не совсем удачно обыграть кирпичную стену или обнаружить, что его решение о цвете о цвете штор и жалюзи может не быть лучшим выбором. Разница, однако, между профессионалами и нами, простыми смертными, в том что они обладают знаниями и навыками, чтобы осознать свои промахи и исправить их вовремя.

Но всегда есть возможность учиться на чужих ошибках и осваивать азы декора помещений на лучших примерах. Специально для этого мы решили уделить внимание основным просчетам в интерьерах и возможностях их коррекции малыми силами. Ведь бывает достаточно лишь немного сместить акценты в декоре, и ваш интерьер заиграет новыми красками!