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Убедитесь, что в вашем интерьере нет ни одной из 8 ошибок декора

Перла Вереника Перла Вереника
vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Гостиная в стиле лофт
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Никто не идеален – даже самый опытный дизайнер интерьера может иногда не совсем удачно обыграть кирпичную стену или обнаружить, что его решение о цвете о цвете штор и жалюзи может не быть лучшим выбором. Разница, однако, между профессионалами и нами, простыми смертными, в том что они обладают знаниями и навыками, чтобы осознать свои промахи и исправить их вовремя.

Но всегда есть возможность учиться на чужих ошибках и осваивать азы декора помещений на лучших примерах. Специально для этого мы решили уделить внимание основным просчетам в интерьерах и возможностях их коррекции малыми силами. Ведь бывает достаточно лишь немного сместить акценты в декоре, и ваш интерьер заиграет новыми красками!

1. Слишком высокое размещение настенного декора

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Гостиная в стиле модерн
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Проблема: почему ваши гости не смогли оценить по достоинству всю красоту настенного панно? Возможно оно размещено слишком высоко и выпадает из зоны обзора. 

Решение:  хотя бывают и исключения (например, лепнина под потолком), но ваши настенные украшения в идеале должны быть развешены в центре около 1,4 м от пола. Так арт-объект будет находится на уровне глаз, и обстановка в комнате будет весьма гармоничной и комфортной. 

2. Арт-объект слишком мал для комнаты

English Rose_Purple Haze Knots Rugs Стены и полКовры и ковровые покрытия
Knots Rugs

English Rose_Purple Haze

Knots Rugs
Knots Rugs
Knots Rugs

Проблема: большинство из нас при покупке арт-объектов, сосредоточены на форм и цвете, но мы часто упускаем из виду размер и пропорциональность объекта в уже сложившемся интерьере комнаты. К сожалению, даже очень оригинальная скульптура или картина, размером 20-30 сантиметров зачастую просто теряется в комнате.   

Решение:  выбрать либо больше произведений искусства, или сделать вдоль стены своеобразную галерею арт-объектов, привлекающую внимание. 

3. Размер ковра имеет значение

The Mad Men Collection, louis de poortere louis de poortere Стены и полКовры и ковровые покрытия Хлопок Бежевый
louis de poortere

The Mad Men Collection

louis de poortere
louis de poortere
louis de poortere

Проблема: будь то гостиная или ванная комната, ковер, который слишком мал может выглядеть как незаконченный замысел и наполнит пространство интерьера ощущением недоделанного ремонта. 

Решение:  разместить ковер пропорциональный комнате или сделать композицию из нескольких дополнительных ковриков. 

4. Мебель не того масштаба для вашего пространства

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Спальня в стиле модерн
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Проблема: Крупногабаритная мебель может выглядеть сногсшибательно в просторном торговом зале, но в более скромных размерах обычной комнаты масштаб другой и, подбирая обстановку,  нужно это всегда учитывать. Слишком крупная мебель покажется громоздкой, а легкая может наоборот, потеряться в пространстве комнаты. 

Решение: во всем нужна мера!  До покупки нового предмета в интерьер сделайте в комнате примерную разметку на полу, где планируете поставить мебель и оцените объем пространства. А если у вас уже есть крупная мебель в интерьере и вы хотите сделать ее размещение более гармоничным, помните – массивные предметы хороши в центре внимания и если сбалансированы несколькими небольшими деталями вокруг (например, большой камин в центре стены с небольшими растениями, пуфиками вокруг).

5. Забыв об освещении

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Проблема: не стоит думать, что светильники можно добавить попозже, как небольшие штрихи к интерьеру. Свет -есть все, и плохое освещение может сделать  даже самое стильное пространство неуютным. 

Решение:  в каждом помещении должен быть не один источник света, а сбалансированная система общего освещения и точечных акцентов. 

6. Активный цвет, но не текстура

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Гостиная в стиле лофт
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Проблема: цветовая гамма интерьера безусловно, важна, но нельзя забывать о тактильных ощущениях и разнообразии текстур в обстановке комнаты. Иначе даже при ярких сочетаниях цветов комната будет выглядеть излишне статичной и плоской. 

Решение: будет ли это деревянный стол, кирпичная стена, или тканый коврик, убедитесь, что в вашем интерьере присутствует хотя два разных вида фактур, чтобы интерьер был достаточно интересным. 

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7. Попытка идеального составления композиции в каждой детали

Traumhafte Schlafzimmer, 'zoeppritz since 1828' 'zoeppritz since 1828' Спальня в стиле модерн
&#39;zoeppritz since 1828&#39;

'zoeppritz since 1828'
&#39;zoeppritz since 1828&#39;
'zoeppritz since 1828'

Проблема: Вы пытаетесь подобрать всю вашу мебель под единую цветовую гамму – бежевую или синюю, желтую или белую и т.д. Это может привести к тому, что даже при ярком цвете мебели пространство будет выглядеть однообразным. 

Решение: не бойтесь разнообразия, миксуйте цвета и стили! Пара винтажных вещиц добавит интерьеру своеобразия, а сочетания нескольких обычных тонов порой смотрятся намного ярче, чем интерьер в одном активно-выраженном цвете. 

8. Не забывайте: мебель для людей, а не наоборот.

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Гостиная в стиле модерн
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Проблема: расстановка мебели в комнате выглядит захватывающе стильно, но жить в этом пространстве неудобно, нет возможности спокойно общаться с друзьями  рядом со столом, отдохнуть с книгой вечером 

Решение: не давайте мебели диктовать вам условия жизни. Лучше перед покупкой сразу продумайте: как вы хотите использовать это пространство и какая мебель для этого подойдет лучше всего. 

Экологичный пассивный дом
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