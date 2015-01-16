homify 360°: современный дом из бетона

Из-за толстых бетонных стен проходы между комнатами кажутся узкими, как в настоящем лабиринте. Кажется, что все комнаты похожи друг на друга и в них было бы легко заблудиться, если бы не яркие предметы мебели и декора, которые служат ориентиром в бетонном интерьере.