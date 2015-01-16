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homify 360°: современный дом из бетона

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig Гостиная в стиле минимализм
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При проектировании этого необычного дома в швейцарском городке Edlibach архитекторы из бюро Amreinherzig использовали в качестве источника вдохновения шотландскую башню, построенную в XV веке. Тем не менее, дизайн дома выглядит очень современно и необычно, как настоящий маленький дворец 21-го столетия.

Вид со стороны сада

Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig
amreinherzig

amreinherzig
amreinherzig
amreinherzig

Эту нестандартную постройку хочется рассмотреть со всех сторон. Практически квадратная форма здания, крупные и холодные бетонные плиты и встроенные в них, словно мониторы плоских телевизоров, большие окна с широкими черными рамами Дом со столь нестандартным фасадом наверняка здорово выделяется среди типовых загородных домов небольшого провинциального городка.

День и ночь

Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig
amreinherzig

amreinherzig
amreinherzig
amreinherzig

С наступлением сумерек необычный дом выглядит еще более сказочно. Из окон светит яркий и теплый свет, тонкие кусты отражаются на бетонных стенах, создавая легкую игру света и тени. На большом расстоянии боковой фасад можно легко спутать с фигуркой конструктора лего, настолько безупречно ровными кажутся его контуры.

Терраса на крыше

Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig
amreinherzig

amreinherzig
amreinherzig
amreinherzig

Из-за близкого расположения соседних домов дизайнеры намеренно отказались от балконов, сделав выбор в пользу террасы на крыше дома. Здесь жители дома и его гости смогут наслаждаться утренним кофе или бокалом шампанского, не опасаясь любопытных глаз соседей.

100% бетон

Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig Гостиная в стиле минимализм
amreinherzig

amreinherzig
amreinherzig
amreinherzig

Настоящим сюрпризом стал для нас интерьер дома, стены и пол которого на 100% состоят из бетона. Немного света в холодную серую атмосферу привносят яркий бордовый диван и голубые стены соседней комнаты.

Дом-лабиринт

Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig
amreinherzig

amreinherzig
amreinherzig
amreinherzig

Из-за толстых бетонных стен проходы между комнатами кажутся узкими, как в настоящем лабиринте.  Кажется, что все комнаты похожи друг на друга и в них было бы легко заблудиться, если бы не яркие предметы мебели и декора, которые служат ориентиром в бетонном интерьере.

Кухня

Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig
amreinherzig

amreinherzig
amreinherzig
amreinherzig

Обстановка на кухне выглядит чуть менее однообразно. Мебель из пластика и бетона, несколько стен покрашены в белый цвет. По форме кухня скорее напоминает длинный коридор, который щедро освещается солнечными лучами, проникающими в помещение из огромного окна.

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Ванная комната

Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig Ванная комната в стиле минимализм
amreinherzig

amreinherzig
amreinherzig
amreinherzig

Голубые стены, которые мы видели на одной из предыдущих фотографий, принадлежат ванной комнате. Холодный по своей природе цвет морской волны кажется теплым и согревающим после обилия аскетичного серого бетона. Маленькие мозаичные плитки, покрывающие стены и потолок ванной, выглядят игриво и непринужденно, но даже в этой комнате архитекторы не отступили от минималистичной концепции дизайна помещений.

Рисунок на фасаде

Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig
amreinherzig

amreinherzig
amreinherzig
amreinherzig

В конце путешествия мы еще раз взглянули на причудливый рисунок, выполненный природой на фасаде здания. Теплый насыщенный свет окружающих дом фонарей отражается на поверхности бетонных стен, которые под его воздействием также приобретают согревающий оранжевый оттенок.

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