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13 идей для незабываемых вечерних встреч в саду

Shunny_Star Shunny_Star
Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Сад в стиле модерн
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Когда летние месяцы подходят к концу, мы начинаем думать о том, как можно все еще продолжать наслаждаться нашим садом. И нам кажется, что у нас есть ответ на этот вопрос.

Вечерние тусовки за пределами дома или квартиры всегда более веселые и интересные. На террасе или балконе можно прекрасно проводить время, согреваясь радостью общения, беседуя при звездах и наслаждаясь природой и свежим воздухом – с пользой и с удовольствием.

Именно об этом нужно подумать, если у вас есть место для такого времяпрепровождения. Взгляните на самые красивые райские сады, представленные в этой подборке, которые делают вечерние развлечения легкими и приятными.

Создать приятную атмосферу можно при правильном оборудовании наружного освещения, выбора соответствующей мебели и аксессуаров.

Как только вы прочитаете эту статью, вы получите большой стимул для того, чтобы взяться за дело и освежить свой сад таким образом, чтобы в нем можно было приятно и с наслаждением проводить время с хорошей компанией!

1.Барбекю

Morsø Forno, Heritage Morso Heritage Morso Сад Грильницы
Heritage Morso

Morsø Forno

Heritage Morso
Heritage Morso
Heritage Morso

По мере того как погода становится холоднее, в саду хочется найти приятный и теплый уголок, который станет местом для комфортного общения. Великолепная идея: установка фантастического барбекю – это именно то, что повар прописал! Благодаря наличию такого устройства можно не только приятно проводить время в общении с семьей и друзьями, но и готовить шикарные блюда с использованием открытого огня. Мобильность такого устройства позволяет устанавливать его в любом уголке сада, при этом аромат приготовленных блюд с помощью барбекю и их вкус никого не оставит равнодушным!

2. Зона для релакса

Moroccan style garden Gullaksen Architects Сад в средиземноморском стиле
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Не обязательно быть великим дизайнером, чтобы создать уют в своем доме! 

В вашем саду может найтись место для длинного удобного дивана с мягкими сидениями и подушками в окружении ухоженной растительности. Здесь можно собирать большие компании на различных вечеринках и весело проводить время в беседах, общении и веселье.

3. Уютный очаг

Ayrshire outdoor living, Lithic Fire Lithic Fire Сад в стиле модерн Песчаник
Lithic Fire

Ayrshire outdoor living

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

Вы не представляете себе, насколько приятным может быть общение у такого восхитительного очага. Натуральное дерево, из которого сделаны эти удобные скамейки и их расположение у открытого огня – это прекрасная возможность для очень откровенных и приятных вечерних бесед.

4. Сад мечты

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

В этом саду есть все! Зона для приготовления различных блюд оборудована самыми современными кухонными приспособлениями и техникой. Здесь также есть обеденный стол, за которым может встречаться вся семья. В этом саду предусмотрено даже место для тех, кто желает уединиться с бокалом ароматного вина – возле очага с открытым огнем, в котором потрескивают поленья и насыщают пространство вокруг себя теплом и уютом. Это место притягивает к себе, манит и завораживает!

5. Самодостаточный уголок

Slim & Subtle Rear Garden homify Сад в стиле модерн
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Этот красивый сад не нуждается ни в каких дополнениях – здесь достаточно зелени, просторные скамейки, и максимум уединения. Все, что нам нужно сюда добавить – парочка огромных свечей в специальных колбах из стекла, защищающих пламя от порывов ветра. В таком саду можно надолго уединяться, наслаждаться созерцанием ночного звездного неба и отдыхать от повседневной суеты.

6. Романтическое освещение

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

По мере того как подходит к концу день и угасают последние лучи уходящего солнца, сад погружается в сумерки и темноту, поэтому нужно позаботиться о его освещении. Искусственный свет способен творить чудеса! Он насыщает пространство загадочным свечением и наполняет уютом и особой атмосферой. Этот пример тому подтверждение. Благодаря интересной подсветке создана праздничная и невероятно фантастическая обстановка, в которой общение становится еще более приятным и комфортным.

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7. Оригинальная простота

Contemporary Garden Design Balham homify Сад в стиле модерн
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

В этом саду все сделано просто и спокойно. Удобные сидения скамейки, ровные формы, четкие контуры, ограничивающие зеленые насаждения и приятный, не слепящий свет – все это создает совершенные условия для того, чтобы проводить здесь вечера в приятной компании. Отлично подобранное сочетание дерева в отделке скамеек и стен, ограничивающих сад, а также светлый фон каменного пола выглядит идеально и в то же время просто.

8. Воплощение мечты

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Сад в стиле модерн
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Эта терраса выглядит празднично и эффектно за счет использования мягкого света, поступающего из дома, и такой же приятной и спокойной подсветки, освещающей террасу в обеденной зоне и зоне отдыха. Великолепный способ наполнить внутреннее пространство дворика теплом и уютом – создать соответствующее настроение с помощью света. В такой обстановке можно проводить долгие часы в мечтах или в приятном общении.

9. Единое пространство

Gretel House, Simon Gill Architects Simon Gill Architects Сад в рустикальном стиле
Simon Gill Architects

Gretel House

Simon Gill Architects
Simon Gill Architects
Simon Gill Architects

Оригинально соединяются две зоны – комната и терраса. Их разъединяет только стеклянные раздвижные двери, открывая которые вы создаете единое целостное пространство, в котором все гармонично и практично. Здесь предусмотрено все, что нужно для отдыха и развлечений – удобные диваны, зона для приготовления горячих блюд и свободное место для активного общения. Шикарный способ оформления дома, в котором терраса плавно переходит во внутреннее помещение, являясь его неотъемлемой частью.

10. Простота и шик

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Эта терраса является прекрасным местом для встреч с друзьями в большой компании. Места здесь достаточно для того чтобы обедать на свежем воздухе в окружении природы, ароматов свежескошенной травы и легкого дуновения ветерка. Благодаря наличию крыши здесь можно укрыться от непогоды, наблюдая за капризами природы.

11. Городской сад

homify Балкон и терраса в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

В сером и унылом городе можно создать яркий уголок для получения приятных эмоций, оборудовав его на собственном балконе. Можно придумать множество вариантов, как сделать сад на балконе более оптимистичным. Этот способ – один из многих. Яркие подушки, коврики и растения – все это для того, чтобы всем, кто сюда попадает, стало весело, радостно и комфортно проводить часы отдыха с близкими людьми.

12. Романтика

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Этот уголок был, без сомнения, создан специально для романтических вечеров. Прекрасный вид, открывающийся из этой террасы никого не оставит равнодушным и настроит на романтическую волну. Невероятное освещение пола и прозрачная, как бы воздушная мебель, создает впечатление легкости и полета. Идеальная романтическая обстановка!

13. Домашний уют

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот сад многофункциональный. Он обустроен уединенно и закрыт со всех сторон от взглядов любопытных соседей. Мы уверены, что это место будет самым подходящим для прекрасных, наполненных эмоциями вечеров. Зажгите несколько свечей и наслаждайтесь чудесным вечером среди благоухающей зелени в приятной компании или наедине с собой.

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