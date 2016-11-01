13 идей для незабываемых вечерних встреч в саду

Когда летние месяцы подходят к концу, мы начинаем думать о том, как можно все еще продолжать наслаждаться нашим садом. И нам кажется, что у нас есть ответ на этот вопрос.
Вечерние тусовки за пределами дома или квартиры всегда более веселые и интересные. На террасе или балконе можно прекрасно проводить время, согреваясь радостью общения, беседуя при звездах и наслаждаясь природой и свежим воздухом – с пользой и с удовольствием.
Именно об этом нужно подумать, если у вас есть место для такого времяпрепровождения. Взгляните на самые красивые райские сады, представленные в этой подборке, которые делают вечерние развлечения легкими и приятными.
Создать приятную атмосферу можно при правильном оборудовании наружного освещения, выбора соответствующей мебели и аксессуаров.
Как только вы прочитаете эту статью, вы получите большой стимул для того, чтобы взяться за дело и освежить свой сад таким образом, чтобы в нем можно было приятно и с наслаждением проводить время с хорошей компанией!
По мере того как погода становится холоднее, в саду хочется найти приятный и теплый уголок, который станет местом для комфортного общения. Великолепная идея: установка фантастического барбекю – это именно то, что повар прописал! Благодаря наличию такого устройства можно не только приятно проводить время в общении с семьей и друзьями, но и готовить шикарные блюда с использованием открытого огня. Мобильность такого устройства позволяет устанавливать его в любом уголке сада, при этом аромат приготовленных блюд с помощью барбекю и их вкус никого не оставит равнодушным!
Не обязательно быть великим дизайнером, чтобы создать уют в своем доме!
В вашем саду может найтись место для длинного удобного дивана с мягкими сидениями и подушками в окружении ухоженной растительности. Здесь можно собирать большие компании на различных вечеринках и весело проводить время в беседах, общении и веселье.
Вы не представляете себе, насколько приятным может быть общение у такого восхитительного очага. Натуральное дерево, из которого сделаны эти удобные скамейки и их расположение у открытого огня – это прекрасная возможность для очень откровенных и приятных вечерних бесед.
В этом саду есть все! Зона для приготовления различных блюд оборудована самыми современными кухонными приспособлениями и техникой. Здесь также есть обеденный стол, за которым может встречаться вся семья. В этом саду предусмотрено даже место для тех, кто желает уединиться с бокалом ароматного вина – возле очага с открытым огнем, в котором потрескивают поленья и насыщают пространство вокруг себя теплом и уютом. Это место притягивает к себе, манит и завораживает!
Этот красивый сад не нуждается ни в каких дополнениях – здесь достаточно зелени, просторные скамейки, и максимум уединения. Все, что нам нужно сюда добавить – парочка огромных свечей в специальных колбах из стекла, защищающих пламя от порывов ветра. В таком саду можно надолго уединяться, наслаждаться созерцанием ночного звездного неба и отдыхать от повседневной суеты.
По мере того как подходит к концу день и угасают последние лучи уходящего солнца, сад погружается в сумерки и темноту, поэтому нужно позаботиться о его освещении. Искусственный свет способен творить чудеса! Он насыщает пространство загадочным свечением и наполняет уютом и особой атмосферой. Этот пример тому подтверждение. Благодаря интересной подсветке создана праздничная и невероятно фантастическая обстановка, в которой общение становится еще более приятным и комфортным.
В этом саду все сделано просто и спокойно. Удобные сидения скамейки, ровные формы, четкие контуры, ограничивающие зеленые насаждения и приятный, не слепящий свет – все это создает совершенные условия для того, чтобы проводить здесь вечера в приятной компании. Отлично подобранное сочетание дерева в отделке скамеек и стен, ограничивающих сад, а также светлый фон каменного пола выглядит идеально и в то же время просто.
Эта терраса выглядит празднично и эффектно за счет использования мягкого света, поступающего из дома, и такой же приятной и спокойной подсветки, освещающей террасу в обеденной зоне и зоне отдыха. Великолепный способ наполнить внутреннее пространство дворика теплом и уютом – создать соответствующее настроение с помощью света. В такой обстановке можно проводить долгие часы в мечтах или в приятном общении.
Оригинально соединяются две зоны – комната и терраса. Их разъединяет только стеклянные раздвижные двери, открывая которые вы создаете единое целостное пространство, в котором все гармонично и практично. Здесь предусмотрено все, что нужно для отдыха и развлечений – удобные диваны, зона для приготовления горячих блюд и свободное место для активного общения. Шикарный способ оформления дома, в котором терраса плавно переходит во внутреннее помещение, являясь его неотъемлемой частью.
Эта терраса является прекрасным местом для встреч с друзьями в большой компании. Места здесь достаточно для того чтобы обедать на свежем воздухе в окружении природы, ароматов свежескошенной травы и легкого дуновения ветерка. Благодаря наличию крыши здесь можно укрыться от непогоды, наблюдая за капризами природы.
В сером и унылом городе можно создать яркий уголок для получения приятных эмоций, оборудовав его на собственном балконе. Можно придумать множество вариантов, как сделать сад на балконе более оптимистичным. Этот способ – один из многих. Яркие подушки, коврики и растения – все это для того, чтобы всем, кто сюда попадает, стало весело, радостно и комфортно проводить часы отдыха с близкими людьми.
Этот уголок был, без сомнения, создан специально для романтических вечеров. Прекрасный вид, открывающийся из этой террасы никого не оставит равнодушным и настроит на романтическую волну. Невероятное освещение пола и прозрачная, как бы воздушная мебель, создает впечатление легкости и полета. Идеальная романтическая обстановка!
Этот сад многофункциональный. Он обустроен уединенно и закрыт со всех сторон от взглядов любопытных соседей. Мы уверены, что это место будет самым подходящим для прекрасных, наполненных эмоциями вечеров. Зажгите несколько свечей и наслаждайтесь чудесным вечером среди благоухающей зелени в приятной компании или наедине с собой.