Дом мечты для всей семьи

Если вы планируете построить дом в пригороде, то, конечно, вы мечтаете о семейном доме с садом, где можно отдохнуть после рабочего дня и в выходные дни. Этот дом является местом, где каждый в вашей семье будет иметь достаточно места. Давайте посмотрим этот проект подробнее.
Достаточно одного взгляда, чтобы увидеть, какое здесь большое пространство. Все сделано специалистами в современном стиле, но с вкраплениями классики. Из материалов использовано дерево, камень и стекло. Кроме того, была использована декоративная штукатурка, которая подчеркивает очарование этого дома.
Нет никаких сомнений, что этот интерьер не только просторный, но и полный света! Большие окна пропускают много освещения. Хорошо гармонируют темное напольное покрытие и мебель белого цвета. Все выполнено в духе современности.
С этой точки зрения мы видим не только выход на террасу, но и расположение гостиной и ее декор. Прямо рядом с телевизором сделан очень интересный камин, а с другой стороны там есть дополнительный источник света в виде стильной лампы.
Открытые пространства никогда не бывают скучными! Здесь есть комбинированная столовая с гостиной, но символически они отделены друг от друга использованием различных материалов и цветов.
Кухня очень стильная – интерьер современный, но в то же время исключительно прост. Здесь применены высококачественные материалы и оборудование! Кроме того, поступает большое количество естественного света через большие окна.