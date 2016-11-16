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Дом мечты для всей семьи

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Гостиная в стиле модерн
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Если вы планируете построить дом в пригороде, то, конечно, вы мечтаете о семейном доме с садом, где можно отдохнуть после рабочего дня и в выходные дни. Этот дом является местом, где каждый в вашей семье будет иметь достаточно места. Давайте посмотрим этот проект подробнее.

Современная высота

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Достаточно одного взгляда, чтобы увидеть, какое здесь большое пространство. Все сделано специалистами в современном стиле, но с вкраплениями классики. Из материалов использовано дерево, камень и стекло. Кроме того, была использована декоративная штукатурка, которая подчеркивает очарование этого дома.

Просторная гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Нет никаких сомнений, что этот интерьер не только просторный, но и полный света! Большие окна пропускают много освещения. Хорошо гармонируют темное напольное покрытие и мебель белого цвета. Все выполнено в духе современности.

Другой вид гостиной

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С этой точки зрения мы видим не только выход на террасу, но и расположение гостиной и ее декор. Прямо рядом с телевизором сделан очень интересный камин, а с другой стороны там есть дополнительный источник света в виде стильной лампы.

Столовая с видом на гостиную

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Открытые пространства никогда не бывают скучными! Здесь есть комбинированная столовая с гостиной, но символически они отделены друг от друга использованием различных материалов и цветов.

Простая, но функциональная кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухня очень стильная – интерьер современный, но в то же время исключительно прост. Здесь применены высококачественные материалы и оборудование! Кроме того, поступает большое количество естественного света через большие окна.

Сад

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сад эстетичен, как весь дом! Зеленый газон простирается вокруг дома, мы также видим красивые кусты и деревья. Это простое, но впечатляющее расположение. Кроме того, можно использовать террасу, как хотите, например, для барбекю или пассивного отдыха.

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