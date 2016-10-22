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5 вдохновляющих проектов с планировкой

Перла Вереника Перла Вереника
Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura Дома в стиле модерн Дерево
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Идеи представленных домов интересны своим подходом к организации пространства. Благодаря большим открытым фасадам интерьеры комнат получились светлыми и просторными, что хорошо видно на фотографиях. А планировочные решения по размещению тех или иных функциональных предметов можно подробно изучить на поэтажных чертежах. 

1. Два этажа современной сказки

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

В архитектуре этого проекта переплелись современные формы и материалы и традиционная для мексиканской культуры теплая цветовая гамма, сочность оттенков и открытость природе. Светло-оранжевый цвет камней на фасаде, терракотовая древесина дверей и окон, черепичная крыша придают неповторимый колорит зданию. 

Открытый фасад с панорамой окон

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Передняя часть фасада практически полностью выполнена из стекла. Широкие панорамные окна от пола до потолка и на первом этаже, и на верхних балконах. Обратите внимание – боковые части стен также оформлены панорамными стеклами 

Планировка первого этажа

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

На чертеже мы видим размещение помещений первого этажа, в основном здесь представлены комнаты для совместного общения. 

Планировка второго этажа

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Наверху пространство более закрытое и здесь расположились три спальни с гардеробной и ванной комнатой и мини-гостиная. 

2. Современный дом с презентабельным входом

Perspectiva noturna Santos Arquitetura Дома в стиле минимализм
Santos Arquitetura

Perspectiva noturna

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Прямые линии этого масштабного строения подчеркнуты геометрией арки у входа. Прямоугольная высокая арка над деревянной входной дверью ярко выделяется на фоне белого минимализма фасада и придает дому торжественный вид. 

Двухярусный открытый интерьер

Living room Santos Arquitetura Гостиная в стиле минимализм
Santos Arquitetura

Living room

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Внутреннее пространства дома столь же впечатляющее, как и входной фасад. Большое пространство комнаты разворачивается ввысь, на уровень второго этажа. Стеклянные перила лестницы растворяются в объеме комнаты, не утяжеляя визуальный обзор.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Первый этаж

Planta pavimento térreo Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta pavimento térreo

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

На этом этаже находится гараж, входной холл, гостиная, столовая, кабинет с ванной комнатой, кухня и летняя терраса.

Верхний этаж

Planta do pavimento superior Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta do pavimento superior

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Наверху расположены три спальни, каждая со своей ванной комнатой. Здесь пространство организовано более компактно и очень функционально. 

3. Дом с широким использованием местности

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design Дома в стиле минимализм
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Если размер участка позволяет, то территорию перед домом можно использовать практично, расширив возможности внутренних помещений. В данном проекте перед фасадом дома развернулись два больших навеса.

Яркий интерьер

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design Кухня в стиле минимализм
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Полностью оформление интерьеров этого впечатляющего пространства можно посмотреть здесь: Дом на полуострове Юкатан.

Первый этаж

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

План нижнего этажа позволяет увидеть различные уровни, которые есть в пространстве дома, включая дерево на центральной площадке и бассейн.

Верхний этаж

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Помещения на верхнем этаже дома традиционно более уединенные – здесь распложены спальни. 

4. Дом прямоугольной формы – удивительно простой и стильный

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Интересный подход к архитектуре дома представлен в этом проекте. Идеально ровные поверхности стен, вход в дом находится в углублении ниши, белый фасад и четкая геометрия. 

Задний фасад дома

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Интерьер

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Гостиная в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Планировка помещений

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

В доме один этаж, но помещения просторные и открытые.

5. Два этажа в камне и дереве

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura Дома в стиле модерн Дерево
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Изюминкой этого дома стало комбинирование на фасаде отделки из деревянных панелей и массивных серых каменных глыб, что создает очень эффектный вид. 

Первый этаж

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

На первом этаже нашлось место для просторного гаража на две машины, в жилой части дома расположены гостиная, столовая с кухней и терраса. 

Второй этаж

First Floor Plan (Planta do pavimento superior) Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

First Floor Plan (Planta do pavimento superior)

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Все, что нужно для отдыха – три спальни с ванными комнатами и собственными выходами на балкончики. 

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