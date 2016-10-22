5 вдохновляющих проектов с планировкой

Идеи представленных домов интересны своим подходом к организации пространства. Благодаря большим открытым фасадам интерьеры комнат получились светлыми и просторными, что хорошо видно на фотографиях. А планировочные решения по размещению тех или иных функциональных предметов можно подробно изучить на поэтажных чертежах.
В архитектуре этого проекта переплелись современные формы и материалы и традиционная для мексиканской культуры теплая цветовая гамма, сочность оттенков и открытость природе. Светло-оранжевый цвет камней на фасаде, терракотовая древесина дверей и окон, черепичная крыша придают неповторимый колорит зданию.
Передняя часть фасада практически полностью выполнена из стекла. Широкие панорамные окна от пола до потолка и на первом этаже, и на верхних балконах. Обратите внимание – боковые части стен также оформлены панорамными стеклами
На чертеже мы видим размещение помещений первого этажа, в основном здесь представлены комнаты для совместного общения.
Наверху пространство более закрытое и здесь расположились три спальни с гардеробной и ванной комнатой и мини-гостиная.
Прямые линии этого масштабного строения подчеркнуты геометрией арки у входа. Прямоугольная высокая арка над деревянной входной дверью ярко выделяется на фоне белого минимализма фасада и придает дому торжественный вид.
Внутреннее пространства дома столь же впечатляющее, как и входной фасад. Большое пространство комнаты разворачивается ввысь, на уровень второго этажа. Стеклянные перила лестницы растворяются в объеме комнаты, не утяжеляя визуальный обзор.
На этом этаже находится гараж, входной холл, гостиная, столовая, кабинет с ванной комнатой, кухня и летняя терраса.
Наверху расположены три спальни, каждая со своей ванной комнатой. Здесь пространство организовано более компактно и очень функционально.
Если размер участка позволяет, то территорию перед домом можно использовать практично, расширив возможности внутренних помещений. В данном проекте перед фасадом дома развернулись два больших навеса.
Полностью оформление интерьеров этого впечатляющего пространства можно посмотреть здесь: Дом на полуострове Юкатан.
План нижнего этажа позволяет увидеть различные уровни, которые есть в пространстве дома, включая дерево на центральной площадке и бассейн.
Помещения на верхнем этаже дома традиционно более уединенные – здесь распложены спальни.
Интересный подход к архитектуре дома представлен в этом проекте. Идеально ровные поверхности стен, вход в дом находится в углублении ниши, белый фасад и четкая геометрия.
В доме один этаж, но помещения просторные и открытые.
Изюминкой этого дома стало комбинирование на фасаде отделки из деревянных панелей и массивных серых каменных глыб, что создает очень эффектный вид.
На первом этаже нашлось место для просторного гаража на две машины, в жилой части дома расположены гостиная, столовая с кухней и терраса.
Все, что нужно для отдыха – три спальни с ванными комнатами и собственными выходами на балкончики.