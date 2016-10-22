5 вдохновляющих проектов с планировкой

Идеи представленных домов интересны своим подходом к организации пространства. Благодаря большим открытым фасадам интерьеры комнат получились светлыми и просторными, что хорошо видно на фотографиях. А планировочные решения по размещению тех или иных функциональных предметов можно подробно изучить на поэтажных чертежах.