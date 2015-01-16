Мебель и украшения в стиле винтаж

Винтажная мебель и украшения представляют особую ценность, поскольку несут в себе историю поколений. Это немые свидетели встреч и расставаний, веселых семейных праздников и долгих задушевных бесед. Истинная красота винтажных изделий кроется в их уникальности, ведь они были созданы в эпоху, когда массовое производство еще не было столь популярно. Если вы являетесь поклонником интерьеров
под старину, вам наверняка будет интересно взглянуть на эту подборку украшений и мебели в стиле винтаж.
Винтажные изделия являются неотъемлемой частью домов и квартир, в интерьере которых доминируют стили кантри, рустика и прованс. Для всех, кто ностальгирует по беззаботному детству в бабушкином доме, Susie Watson Designs предлагают огромную коллекцию винтажного фарфора и старинной мебели.
На кухне одной из московских квартир дизайнер Екатерина Иванова мастерски воссоздала стиль прованс с элементами советской эстетики. Интерьер кухни в стиле винтаж характеризуется слегка громоздкой, но вместительной мебелью с длинными ручками и множеством трогательных деталей, таких как шторы из тюля, старинная посуда, текстильные мешочки, статуэтки и настенные украшения ушедшей эпохи.
Если вы из любопытства решили купить небольшой антикварный шкаф, будьте осторожны, поскольку приобретение антикварной мебели может превратиться в настоящую зависимость. Предметы антикварной мебели обладают особенной энергетикой, они хранят память эпох и связывают прошлое с настоящим.
Винтажной мебели не знакомы синтетические материалы. Дерево, сталь и стелко – вот, из какой материи состоят старинные комоды, шкафы и серванты. Однако, давайте попробуем заглянуть в будущее. Скорее всего лет через 50-100 винтажными будут считаться мебель и аксессуары из пластика и все, что имеет отношение к стилям минимализм и
хай-тек.
На этом фото представлен винтажный интерьер, созданный турецким дизайнером Orkum Indere. Старинное зеркало, маленький камин из железа и громоздкий сервант – все это возвращает нас в эпоху кованых изделий, тяжелой деревянной мебели и воздушных скатертей из нежного хлопка с печатными рисунками полевых цветов.