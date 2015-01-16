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Мебель и украшения в стиле винтаж

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd Гостиная в стиле лофт
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Винтажная мебель и украшения представляют особую ценность, поскольку несут в себе историю поколений.  Это немые свидетели встреч и расставаний, веселых семейных праздников и долгих задушевных бесед. Истинная красота винтажных изделий кроется в их уникальности, ведь они были созданы в эпоху, когда массовое производство еще не было столь популярно. Если вы являетесь поклонником интерьеров под старину, вам наверняка будет интересно взглянуть на эту подборку украшений и мебели в стиле винтаж.

Коллекция воспоминаний

Винтажные изделия являются неотъемлемой частью домов и квартир, в интерьере которых доминируют стили кантри, рустика и прованс. Для всех, кто ностальгирует по беззаботному детству в бабушкином доме, Susie Watson Designs предлагают огромную коллекцию винтажного фарфора и старинной мебели.

Ретро кухня одной из московских квартир

Очарование старой Москвы, Порядок вещей - дизайн-бюро Порядок вещей - дизайн-бюро Кухня в рустикальном стиле
Порядок вещей – дизайн-бюро

Очарование старой Москвы

Порядок вещей - дизайн-бюро
Порядок вещей – дизайн-бюро
Порядок вещей - дизайн-бюро

На кухне одной из московских квартир дизайнер Екатерина Иванова мастерски воссоздала стиль прованс с элементами советской эстетики. Интерьер кухни в стиле винтаж характеризуется слегка громоздкой, но вместительной мебелью с длинными ручками и множеством трогательных деталей, таких как шторы из тюля, старинная посуда, текстильные мешочки, статуэтки и настенные украшения ушедшей эпохи.

Риск стать коллекционером

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd Гостиная в стиле лофт
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

Если вы из любопытства решили купить небольшой антикварный шкаф, будьте осторожны, поскольку приобретение антикварной мебели может превратиться в настоящую зависимость. Предметы антикварной мебели обладают особенной энергетикой, они хранят память эпох и связывают прошлое с настоящим.

Сила материалов

Old School Hallway Stand Loop the Loop ГостинаяХранение
Loop the Loop

Old School Hallway Stand

Loop the Loop
Loop the Loop
Loop the Loop

Винтажной мебели не знакомы синтетические материалы.  Дерево, сталь и стелко – вот, из какой материи состоят старинные комоды, шкафы и серванты. Однако, давайте попробуем заглянуть в будущее. Скорее всего лет через 50-100 винтажными будут считаться мебель и аксессуары из пластика и все, что имеет отношение к стилям минимализм и хай-тек.

Ода ушедшей эпохе

Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Гостиная в стиле кантри
Orkun Indere Interiors

Provence Villa in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

На этом фото представлен винтажный интерьер, созданный турецким дизайнером Orkum Indere. Старинное зеркало, маленький камин из железа и громоздкий сервант – все это возвращает нас в эпоху кованых изделий, тяжелой деревянной мебели и воздушных скатертей из нежного хлопка с печатными рисунками полевых цветов.

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