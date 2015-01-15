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7 способов сохранить тепло в доме

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Living Room Shutters , The New England Shutter Company The New England Shutter Company ГостинаяАксессуары и декорации
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Самый холодный месяц года февраль – не за горами, а рост цен на коммунальные услуги не думает останавливаться. Сегодня мы решили опубликовать несколько нехитрых способов сохранить тепло в доме в зимние месяцы. Эта информация может быть полезной как тем, кому не свойственна излишняя расточительность, так и тем, кто обеспокоен состоянием окружающей среды и считает, что привычные методы отопления оставляют слишком жирный углеродный след на нашей планете.

1. Занавески из плотного материала

Apartment, Knightsbridge, Helen Green Design Helen Green Design
Helen Green Design

Apartment, Knightsbridge

Helen Green Design
Helen Green Design
Helen Green Design

Такие занавески надежно защитят комнату не только от яркого света, но и от сквозняков. В зависимости от стиля, в котором оформлен интерьер вашей квартиры, обратите внимание на бархатные, велюровые ткани. В некоторых случаях также подойдет плотный портьерный шелк или атлас.

2. Термоотражающие жалюзи

Living Room Shutters , The New England Shutter Company The New England Shutter Company ГостинаяАксессуары и декорации
The New England Shutter Company

Living Room Shutters

The New England Shutter Company
The New England Shutter Company
The New England Shutter Company

Жалюзи являются эффективным изолирующим элементом . Поверх жалюзи можно повесить шторы – это станет настоящей лавушкой для холода. Кстати, существуют жалюзи со специальным термоотражающим покрытием, которое помогает сохранить тепло зимой и уменьшить его поступление летом.

3. Ковровое покрытие

homify Стены и полКовры и ковровые покрытия
homify

homify
homify
homify

Ковры и ковровые покрытия не только добавляют уют в обстановку в квартире, их также можно назвать незаменимыми помощниками в сохранении и удержании тепла в доме. Волшебный эффект ковров особенно ощутим, когда ранним зимним утром, встав с кровати, вместо холодного пола ступаешь на теплую овечью шерсть или мягкий согревающий хлопок.

4. Уплотнение стекол

homify Окна и двериОкна
homify

homify
homify
homify

Как упоминалось ранее, окна являются одним из основных источников теплопотери в доме. Особенно остро это чувствуют жители старых домов, в большинстве из которых оконные рамы рассохлись, имеют неважный внешний вид и практически нулевой уровень тепло- и звукоизоляции. Одним из самых эффективных методов энергосбережения считаются окна с двойным остеклением. В оконный проем устанавливаются окна в два ряда, соединяясь в единую конструкцию. Пространство под панелями тщательно заполняется утеплителем или монтажной пеной.

5. Тепло камина

Hunter Herald 8 Multi Fuel Stove Direct Stoves ГостинаяКамины и аксессуары
Direct Stoves

Hunter Herald 8 Multi Fuel Stove

Direct Stoves
Direct Stoves
Direct Stoves

Зимними вечерами так приятно погреться у камина и послушать звук потрескивающего огня. Производители ежегодно выпускают новые виды каминов, активно экспериментируя с их конструкцией и способами отапливания. Камины-печи, камины на воде или биоэтаноле – вариантов бесчисленное множество. Современные технологии позволяют устанавливать камины в помещениях с планировкой любой сложности. Подробнее о каминах на любой вкус вы можете прочесть в статье ’Камины на любой вкус | Виды каминов’.

6. Меховые коврики

private residence, JC Interiors JC Interiors ГостинаяДиваны и кресла
JC Interiors

private residence

JC Interiors
JC Interiors
JC Interiors

Наши далекие предки много веков тому назад начали использовать шкуру животного в качестве напольной подстилки не только для того, чтобы согреться, но и для того, чтобы похвалиться перед соседями, какую добычу им удалось принести в дом.  Несмотря на то, что с тех пор человечество прошло через множество этапов развития и достигло стадии высокоразвитой цивилизации, мы до сих пор используюем шкуры животных как элемент декора. 

В ковриках из натурального меха есть подшерсток, который позволяет создать воздушную прослойку, прекрасно сохраняющую тепло. С возращением в моду стиля кантри, шкуры снова актуальны. Для тех, кто против бессмысленного убийства животных, всегда есть альтернатива – шкуры из искусственного меха, которые, кстати, народные умельцы научились делать настолько хорошо, что их практически невозможно отличить от настоящих.

7. Займитесь выпечкой

Kitchen with range cooker Dittrich Hudson Vasetti Architects Кухня в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Если вы когда-нибудь мечтали научиться печь, зима – это самое подходящее для этого занятия время.  Пока изготовленный вами пирог будет румяниться в духовке, воздух в квартире успеет основательно прогреться. К тому же на запах сбегуться благодарные домочадцы, которым не терпится отведать кусочек вашего творения. 

Поделитесь своими хитростями сохранения тепла в доме!

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