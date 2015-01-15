7 способов сохранить тепло в доме

Наши далекие предки много веков тому назад начали использовать шкуру животного в качестве напольной подстилки не только для того, чтобы согреться, но и для того, чтобы похвалиться перед соседями, какую добычу им удалось принести в дом. Несмотря на то, что с тех пор человечество прошло через множество этапов развития и достигло стадии высокоразвитой цивилизации, мы до сих пор используюем шкуры животных как элемент декора.

В ковриках из натурального меха есть подшерсток, который позволяет создать воздушную прослойку, прекрасно сохраняющую тепло. С возращением в моду стиля кантри, шкуры снова актуальны. Для тех, кто против бессмысленного убийства животных, всегда есть альтернатива – шкуры из искусственного меха, которые, кстати, народные умельцы научились делать настолько хорошо, что их практически невозможно отличить от настоящих.