7 способов сохранить тепло в доме

Самый холодный месяц года февраль – не за горами, а рост цен на коммунальные услуги не думает останавливаться. Сегодня мы решили опубликовать несколько нехитрых способов сохранить тепло в доме в зимние месяцы. Эта информация может быть полезной как тем, кому не свойственна излишняя расточительность, так и тем, кто обеспокоен состоянием окружающей среды и считает, что привычные методы отопления оставляют слишком жирный углеродный след на нашей планете.
Такие занавески надежно защитят комнату не только от яркого света, но и от сквозняков. В зависимости от стиля, в котором оформлен интерьер вашей квартиры, обратите внимание на бархатные, велюровые ткани. В некоторых случаях также подойдет плотный портьерный шелк или атлас.
Жалюзи являются эффективным изолирующим элементом . Поверх жалюзи можно повесить шторы – это станет настоящей лавушкой для холода. Кстати, существуют жалюзи со специальным термоотражающим покрытием, которое помогает сохранить тепло зимой и уменьшить его поступление летом.
Ковры и ковровые покрытия не только добавляют уют в обстановку в квартире, их также можно назвать незаменимыми помощниками в сохранении и удержании тепла в доме. Волшебный эффект ковров особенно ощутим, когда ранним зимним утром, встав с кровати, вместо холодного пола ступаешь на теплую овечью шерсть или мягкий согревающий хлопок.
Как упоминалось ранее, окна являются одним из основных источников теплопотери в доме. Особенно остро это чувствуют жители старых домов, в большинстве из которых оконные рамы рассохлись, имеют неважный внешний вид и практически нулевой уровень тепло- и звукоизоляции. Одним из самых эффективных методов энергосбережения считаются окна с двойным остеклением. В оконный проем устанавливаются окна в два ряда, соединяясь в единую конструкцию. Пространство под панелями тщательно заполняется утеплителем или монтажной пеной.
Зимними вечерами так приятно погреться у камина и послушать звук потрескивающего огня. Производители ежегодно выпускают новые виды каминов, активно экспериментируя с их конструкцией и способами отапливания. Камины-печи, камины на воде или биоэтаноле – вариантов бесчисленное множество. Современные технологии позволяют устанавливать камины в помещениях с планировкой любой сложности. Подробнее о каминах на любой вкус вы можете прочесть в статье ’Камины на любой вкус | Виды каминов’.
Наши далекие предки много веков тому назад начали использовать шкуру животного в качестве напольной подстилки не только для того, чтобы согреться, но и для того, чтобы похвалиться перед соседями, какую добычу им удалось принести в дом. Несмотря на то, что с тех пор человечество прошло через множество этапов развития и достигло стадии высокоразвитой цивилизации, мы до сих пор используюем шкуры животных как элемент декора.
В ковриках из натурального меха есть подшерсток, который позволяет создать воздушную прослойку, прекрасно сохраняющую тепло. С возращением в моду стиля кантри, шкуры снова актуальны. Для тех, кто против бессмысленного убийства животных, всегда есть альтернатива – шкуры из искусственного меха, которые, кстати, народные умельцы научились делать настолько хорошо, что их практически невозможно отличить от настоящих.
Если вы когда-нибудь мечтали научиться печь, зима – это самое подходящее для этого занятия время. Пока изготовленный вами пирог будет румяниться в духовке, воздух в квартире успеет основательно прогреться. К тому же на запах сбегуться благодарные домочадцы, которым не терпится отведать кусочек вашего творения.
Поделитесь своими хитростями сохранения тепла в доме!