Идеи по обустройству балконов

Балкон – прекрасный дар, которым может обладать хозяин городской квартиры. Только представьте: в погожий летний денек вы принимаете солнечные ванны, не выходя из дома. Здесь вы можете уединиться и в то же время продолжать оставаться в центре бурлящей жизни – наблюдать за неспящим городом, прислушиваться к ритму его дыхания. Вы – его сердце, и никто не посмеет вас беспокоить.
Специалисты Homify уверены, что любой балкон может стать оазисом и местом для прекрасного отдыха в одиночестве или в окружении друзей.
Обустройство этого великолепного балкона – дело рук студии Keir Townsend. Дизайнеры приложили максимум стараний, чтобы сделать это пространство одновременно и стильным, и удобным. Идея создания живой изгороди воплощена благодаря растениям в горшках. При желании, в цветочных кадках могут произрастать настоящие кусты с ягодами. На балконе есть два удобных кресла и журнальный столик. Полагаем, это отличное место, чтобы насладиться утренним кофе или вечерним бокалом вина.
Выбор мебели для балконов весьма разнообразен, а их обустройство может ограничиваться только площадью или фантазией хозяев. Такая «палуба» с невероятным видом была спроектирована дизайнерами сразу двух студий: Lakes by Yoo и Future Light Design. Итак, мы видим три функциональных пространства, где расположены джакузи, обеденная зона и полукруглое кресло. Согласитесь, для присутствия на таком балконе подойдет практически любой вид деятельности.
Гостиная под открытым небом – вот такую функцию может выполнять как обычный балкон, так и крыша вашего дома. Дизайнеры из Paul Newman Landscapes украсили этот балкон цветочными кадками с самыми простыми растениями. Скамьи, расставленные по всему периметру, могут быть использованы в качестве ящиков для хранения шерстяных пледов и подушек. Оказавшись на таком балконе нельзя не отметить его простоту, комфорт и функциональность.
Если вы любите растения, а малое пространство не позволяет окружить себя различной горшочной зеленью, такой вариант дизайнерских стульев, придуманный Себастьяном Берном, создан именно для вас! Сиденье-трансформер на балконе с легкостью решает проблему! Фотография не отображает еще одну полезную функцию данного предмета мебели, а именно – иллюминацию. Все верно, сиденье оснащено приятной подсветкой, которая будет служить еще и украшением вашего балкона после захода солнца.
Такой вариант оформления границ балкона подойдет тем, кто не желает видеть стеклянные или железные перегородки. К сожалению, он не подойдет тем, кто живет на высоких этажах. Согласитесь, на таком балконе дышится свободнее, а растения создают атмосферу загородного уюта.