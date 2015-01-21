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Идеи по обустройству балконов

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Regent's Park garden, MyLandscapes Garden Design MyLandscapes Garden Design Сад в стиле модерн
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Балкон – прекрасный дар, которым может обладать хозяин городской квартиры. Только представьте:  в погожий летний денек вы принимаете солнечные ванны, не выходя из дома. Здесь вы можете уединиться и в то же время продолжать оставаться в центре бурлящей жизни – наблюдать за неспящим городом, прислушиваться к ритму его дыхания. Вы – его сердце, и никто не посмеет вас беспокоить. 

Специалисты Homify уверены, что любой балкон может стать оазисом и местом для прекрасного отдыха в одиночестве или в окружении друзей.

Современный оазис

homify Балкон, веранда и терраса
homify

homify
homify
homify

Обустройство этого великолепного балкона – дело рук студии Keir Townsend. Дизайнеры приложили максимум стараний, чтобы сделать это пространство одновременно и стильным, и удобным. Идея создания живой изгороди воплощена благодаря растениям в горшках. При желании, в цветочных кадках могут произрастать настоящие кусты с ягодами. На балконе есть два удобных кресла и журнальный столик. Полагаем, это отличное место, чтобы насладиться утренним кофе или вечерним бокалом вина.

Бескрайние горизонты

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design Балкон, веранда и терраса
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Выбор мебели для балконов весьма разнообразен, а их обустройство может ограничиваться только площадью или фантазией хозяев. Такая «палуба» с невероятным видом была спроектирована дизайнерами сразу двух студий: Lakes by Yoo и Future Light Design. Итак, мы видим три функциональных пространства, где расположены джакузи, обеденная зона и полукруглое кресло. Согласитесь, для присутствия на таком балконе подойдет практически любой вид деятельности.

Деревянные скамейки

Roof terrace 1, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Балкон, веранда и терраса
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 1

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Гостиная под открытым небом – вот такую функцию может выполнять как обычный балкон, так и крыша вашего дома. Дизайнеры из Paul Newman Landscapes украсили этот балкон цветочными кадками с самыми простыми растениями. Скамьи, расставленные по всему периметру, могут быть использованы в качестве ящиков для хранения шерстяных пледов и подушек. Оказавшись на таком балконе нельзя не отметить его простоту, комфорт и функциональность.

Озеленение

Collection , Sebastian Bergne Sebastian Bergne Балкон, веранда и террасаМебель
Sebastian Bergne

Collection

Sebastian Bergne
Sebastian Bergne
Sebastian Bergne

Если вы любите растения, а малое пространство не позволяет окружить себя различной горшочной зеленью, такой вариант дизайнерских стульев, придуманный Себастьяном Берном, создан именно для вас! Сиденье-трансформер на балконе с легкостью решает проблему! Фотография не отображает еще одну полезную функцию данного предмета мебели, а именно – иллюминацию. Все верно, сиденье оснащено приятной подсветкой, которая будет служить еще и украшением вашего балкона после захода солнца.

Без барьеров

Roof terrace bespoke planters MyLandscapes Garden Design Сад в стиле модерн rooftop,terrace,modern,planters
MyLandscapes Garden Design

Roof terrace bespoke planters

MyLandscapes Garden Design
MyLandscapes Garden Design
MyLandscapes Garden Design

Такой вариант оформления границ балкона подойдет тем, кто не желает видеть стеклянные или железные перегородки. К сожалению, он не подойдет тем, кто живет на высоких этажах. Согласитесь, на таком балконе дышится свободнее, а растения создают атмосферу загородного уюта.

До & После: квартира в Лондоне

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