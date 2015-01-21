Идеи по обустройству балконов

Балкон – прекрасный дар, которым может обладать хозяин городской квартиры. Только представьте: в погожий летний денек вы принимаете солнечные ванны, не выходя из дома. Здесь вы можете уединиться и в то же время продолжать оставаться в центре бурлящей жизни – наблюдать за неспящим городом, прислушиваться к ритму его дыхания. Вы – его сердце, и никто не посмеет вас беспокоить.

Специалисты Homify уверены, что любой балкон может стать оазисом и местом для прекрасного отдыха в одиночестве или в окружении друзей.