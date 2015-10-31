10 удивительных ванных комнат

Скажем честно, подобные обзоры всегда даются крайне сложно… И проблема здесь не в сложности вопроса, а в чрезвычайном разнообразии интересных проектов и идей оформления интерьеров, представленных дизайнерами в коллекцию homily.
Объективно выбрать десятку самых удивительных проектов просто невозможно, поэтому, отбросив сразу эти попытки, мы просто решили показать вам несколько примеров творческого труда дизайнеров, не ограничивающих себя стандартными представлениями о ванной комнате и попытавшихся сделать это пространство чем то большим, чем просто красивый интерьер.
Проект этой ванной комнаты в совершенстве воплотил идею экологичности интерьера, обращения в элементах отделки, в формах и характере предметов к природным истокам. Овальная форма ванны, похожей на отполированный водами ручья гладкий камушек, вертикальные потоки воды, окружающие ванну вместо стен, широкое окно с видом на реку – все это проводит в интерьере главную тему вечного движения речных вод, омывающих и очищающих, снимающих усталость и тревоги дня.
Этот проект – безупречно воплотил в себе просто нереальное количество различных дизайнерских находок, сочетающих креативность и функциональность. Каждый элемент интерьера этой удивительной ванной комнаты представляет собой некий оригинальный прорыв сквозь обыденность: встроенные стеклянный кубы оранжерей, оформляющие боковые стены ванной комнаты, сложная многофункциональность просторной ванны, закрытой деревянным подиумом, ТВ-система на фронтальной стене комнаты напротив ванны. Но, что самое главное, такой насыщенный идеями интерьер, совершенно не смотрится сложным и тяжелым. Все элементы объединяет стиль элегантного минимализма, основная задача каждого – придать интерьеру настроение расслабленной комфортной невесомости.
Рустикальный стиль в его традиционном русском прочтении бревенчатой избы – удивляет и притягивает своей теплотой и открытостью. В чем загадка этой магии русских срубов – то ли округлые формы бревенчатых стен, то ли огромное количество теплых древесных материалов со всех сторон, но бесспорным фактом является гарантированная насыщенность такого интерьера буквально пронизывающим настроением умиротворенности. Интерьер ванной комнаты, выполненный в такой стилистике – простой по форме, но проникновенно уютный.
Весь этот проект, конечно, полон удивительных находок и сочетаний, достойных того, чтобы подробнее изучить в статье Русский минимализм.
Основную роль в этом проекте играет простор помещения ванной комнаты, всемерно подчеркнутый и обостренный использованием широких панорамных окон вдоль всей длины стены и предельным минимализмом даже того ограниченного количества предметов, которые используются интерьере. В каждой линии – прямой и четкой, в каждой форме – легкой и лаконичной, читается и в совершенстве обыгрывается базовый принцип минимализма - чем меньше, тем больше.
Интерьер ванной комнаты под названием Батискаф – навевает воспоминания о книгах Жуль Верна и его таинственной подлодке Наутилус. Для реализации таких идей дизайнеры выбрали наиболее подходящие по настроениям стиль стимпанк, с его теплыми медными оттенками отделки и насыщенность предметами и аксессуарами в виде старинных механизмов. В каждой такой грубоватой детали из шестеренок живет своя загадка и скрытая энергия, кажется – одно прикосновение, и все задвигается, оживет, границы обыденного мира дрогнут и откроют окно в параллельный мир, загадочный и романтичный, как подводные приключения героев Жуль Верна.
Основное преимущество эклектики в интерьере – это возможность гармоничного сочетания противоположностей. И в этой ванной комнате такое понимание эклектичности позволило создать действительно удивительный интерьер, сочетающий в себе и противостояние стихий огня и воды, и сочетание роскоши ванны в стиле барокко с футуристическими шарами стального цвета, парящими в потолке над ней. Черное и белое, нежное и брутальное, хрупкое и монументальное – сочетаются в интерьере этой ванной комнаты, находясь в вечном диалоге двух энергий, придавая своими всплесками эмоциональную насыщенность всему пространству.
Безусловно, восточная культура имеет глубочайшую философскую осознанность каждого самого простого элемента, и всякое, даже незначительное использование этой богатой традиции в интерьере насыщает его настроения смыслами и ощущениями совершенно далекими от обыденности и тривиальности. Так, легкие отсылки к восточному минимализму и экологичности, наполняют интерьер ванной комнаты чувством полной расслабленности и умиротворенности, словно переступив через порог ванной попадаешь в своеобразный спа-салон – зону отдыха души и тела.
Авангардный рисунок мраморных плит пола и стены преобразует помещение ванной комнаты в удивительный арт-объект стилистики кубизма в интерьере. Белые цвет остальных элементов выступает идеальным холстом этой картины, подчеркивает каждый штрих графичных линий рисунка.
Сочетание черного и белого, квадратных и круглых форм – безупречное украшение интерьера ванной комнаты в этом проекте. Дизайнерское решение об использовании ванны круглой формы идеально обыгрывается в помещении черно-белым декором этого массивного элемента и шахматной клеткой пола. Яркий, артистично-насыщенный и в то же время аскетично черно-белый интерьер завораживает и своей активной роскошью, и четкой геометрией композиции.
Травянистый оттенок зеленого цвета прекрасно дополнен в интерьере этой ванной комнаты деревянными деталями и отделкой. Романтично-спокойная, уютно-природная атмосфера лаконичного дизайна ванной комнаты достаточно теплая для расслабленности и комфорта, так необходимого помещению и достаточно стильно раскрывает все эти идеи. Без излишних деталей, взяв за основу именно впечатления и ощущения от натуральности зеленого цвета, дизайнеры построили на этой базе интерьер сочетающие холодный минимализм и активность, бурлящую жажду жизни и роста.
Надеемся, что эти замечательные проекты вдохновили вас своей удивительной креативностью и творческой смелостью.