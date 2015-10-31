10 удивительных ванных комнат

Скажем честно, подобные обзоры всегда даются крайне сложно… И проблема здесь не в сложности вопроса, а в чрезвычайном разнообразии интересных проектов и идей оформления интерьеров, представленных дизайнерами в коллекцию homily.

Объективно выбрать десятку самых удивительных проектов просто невозможно, поэтому, отбросив сразу эти попытки, мы просто решили показать вам несколько примеров творческого труда дизайнеров, не ограничивающих себя стандартными представлениями о ванной комнате и попытавшихся сделать это пространство чем то большим, чем просто красивый интерьер.