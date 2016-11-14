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5 современных домов и их ванные комнаты

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Многоквартирные дома
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Зачастую, совершая прогулку, нам интересно – что же скрывается за фасадами различных домов? Какой интерьер выбрали хозяева и соответствует ли его стилистика экстерьеру? А в этой статье мы решили пойти еще дальше и показать вам обустройство ванных комнат в 5 современных домах. Смотрите и анализируйте, возможно, какие-то из представленных идей вас вдохновят на обновление ванной в своем доме?

1. Семейный дом в американском стиле

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel Дома в колониальном стиле Изделия из древесины Синий
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

Дизайн этого строения вдохновлен стилем типичного американского семейного дома, который встречает жителей и гостей позитивным экстерьером. Элементы из натурального дерева, эффектная крыша и привлекательные углы – все это свойственно этому дому. А какая же ванная находится внутри? 

Ванная мятных оттенков

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel Ванная комната в эклектичном стиле Зеленый
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

Такая ванная комната определенно имеет свой шарм и неповторимый стиль. Приятный мятный цвет в сочетании с холодным серым создают удивительную гармонию и единство стиля. Обратите внимание на современную мебель и сантехнику – это также имеет огромное значение. 

2. Эксклюзивная вилла в приморском городке

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Первый дом в нашем списке – это современная вилла на окраине города Бад-Брюккенау в Германии. Его фасад сочетает в себе классическую элегантность с современным дизайном, скрывая просторную жилую площадь за своими большими окнами. Давайте теперь посмотрим, как устроена ванная комната в этом особняке…  

Современный комфорт

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Здесь мы видим одну из ванных комнат виллы. Она имеет простой, но современный стиль с большим количеством удобных элементов. Лаконичные линии выполнены из высококачественных материалов приятных для глаза оттенков. Здесь каждый сможет расслабиться и восстановить силы. 

3. Современное здание…

homify Многоквартирные дома
homify

homify
homify
homify

Это строение наглядно демонстрирует, насколько практичным и привлекательным может быть дом с обилием панорамных окон и минимумом скучных пеноблоков.  Архитекторам удалось создать стильное семейное гнездышко  с обилием естественного освещения. Давайте взглянем на ванную комнату этого дома. 

С ванной в стиле дзен

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Это настоящий спа-уголок и оазис умиротворения! Вы только взгляните на дизайн ванной, который продуман до мелочей. Нейтральные и только спокойные цвета отделки, натуральные материалы и максимум удобств – вот все, что нужно для настоящего релакса! Но основным элементом здесь является панорамное окно и стеклянная дверь, ведущая во двор. Благодаря такому подходу можно не только наслаждаться прекрасным видом во двор, но и нежится в теплых лучах солнца. 

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4. Впечатляющий дом в сельской местности

Z House, Single Family home in Seeheim, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Дома в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Z House, Single Family home in Seeheim, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Этот дом впечатляет своим внушительным размером и сочетанием современной архитектуры и живописной местности. Из его окон открывается прекрасный вид, который способствуют комфорту проживания. Давайте посмотрим на ванную комнату в нем. 

Стильная ванная

Z House, Single Family home in Seeheim, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Ванная комната в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Z House, Single Family home in Seeheim, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Хозяева дома не пожалели средств, чтобы создать уникальную атмосферу в ванной. Использование серого и коричневого камня образует интересный контраст с ослепительно белыми стенами. Обилие пространства, просторный одноместный душ, спа-ванная и красивая концепция освещения. Что вы думаете?!

5. Куб с плоской крышей

Haus M, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Дома в стиле модерн
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

Наконец, представляем вашему вниманию необычное кубическое здание. Дизайн этого серого дома с плоской крышей определяется строгими линиями и четкой структурой. Давайте посмотрим – в ванной комнате все так же современно?!

Небесная ванная

Haus M, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Ванная комната в стиле модерн
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

В этой ванной комнате комфорт и современный дизайн идут рука об руку. Светлое и просторное помещение окутано небесно-воздушными оттенками, которые способствуют расслаблению и очищению.

Перевоплощение квартиры в старом доме

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