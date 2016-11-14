5 современных домов и их ванные комнаты

Зачастую, совершая прогулку, нам интересно – что же скрывается за фасадами различных домов? Какой интерьер выбрали хозяева и соответствует ли его стилистика экстерьеру? А в этой статье мы решили пойти еще дальше и показать вам обустройство ванных комнат в 5 современных домах. Смотрите и анализируйте, возможно, какие-то из представленных идей вас вдохновят на обновление ванной в своем доме?
Дизайн этого строения вдохновлен стилем типичного американского семейного дома, который встречает жителей и гостей позитивным экстерьером. Элементы из натурального дерева, эффектная крыша и привлекательные углы – все это свойственно этому дому. А какая же ванная находится внутри?
Такая ванная комната определенно имеет свой шарм и неповторимый стиль. Приятный мятный цвет в сочетании с холодным серым создают удивительную гармонию и единство стиля. Обратите внимание на современную мебель и сантехнику – это также имеет огромное значение.
Первый дом в нашем списке – это современная вилла на окраине города Бад-Брюккенау в Германии. Его фасад сочетает в себе классическую элегантность с современным дизайном, скрывая просторную жилую площадь за своими большими окнами. Давайте теперь посмотрим, как устроена ванная комната в этом особняке…
Здесь мы видим одну из ванных комнат виллы. Она имеет простой, но современный стиль с большим количеством удобных элементов. Лаконичные линии выполнены из высококачественных материалов приятных для глаза оттенков. Здесь каждый сможет расслабиться и восстановить силы.
Это строение наглядно демонстрирует, насколько практичным и привлекательным может быть дом с обилием панорамных окон и минимумом скучных пеноблоков. Архитекторам удалось создать стильное семейное гнездышко с обилием естественного освещения. Давайте взглянем на ванную комнату этого дома.
Это настоящий спа-уголок и оазис умиротворения! Вы только взгляните на дизайн ванной, который продуман до мелочей. Нейтральные и только спокойные цвета отделки, натуральные материалы и максимум удобств – вот все, что нужно для настоящего релакса! Но основным элементом здесь является панорамное окно и стеклянная дверь, ведущая во двор. Благодаря такому подходу можно не только наслаждаться прекрасным видом во двор, но и нежится в теплых лучах солнца.
Этот дом впечатляет своим внушительным размером и сочетанием современной архитектуры и живописной местности. Из его окон открывается прекрасный вид, который способствуют комфорту проживания. Давайте посмотрим на ванную комнату в нем.
Хозяева дома не пожалели средств, чтобы создать уникальную атмосферу в ванной. Использование серого и коричневого камня образует интересный контраст с ослепительно белыми стенами. Обилие пространства, просторный одноместный душ, спа-ванная и красивая концепция освещения. Что вы думаете?!
Наконец, представляем вашему вниманию необычное кубическое здание. Дизайн этого серого дома с плоской крышей определяется строгими линиями и четкой структурой. Давайте посмотрим – в ванной комнате все так же современно?!
В этой ванной комнате комфорт и современный дизайн идут рука об руку. Светлое и просторное помещение окутано небесно-воздушными оттенками, которые способствуют расслаблению и очищению.