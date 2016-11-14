5 современных домов и их ванные комнаты

Это настоящий спа-уголок и оазис умиротворения! Вы только взгляните на дизайн ванной, который продуман до мелочей. Нейтральные и только спокойные цвета отделки, натуральные материалы и максимум удобств – вот все, что нужно для настоящего релакса! Но основным элементом здесь является панорамное окно и стеклянная дверь, ведущая во двор. Благодаря такому подходу можно не только наслаждаться прекрасным видом во двор, но и нежится в теплых лучах солнца.