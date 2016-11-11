Семейный дом на зависть всем

Этот стильный фасад выглядит очень надежно и убедительно. Разработанный в классическом белом цвете, он дополнен эффектной кладкой при входе и на балконе. Гараж также отделан кирпичем.

Открытая структура дома предлагает своим жителям много возможностей, чтобы вдоволь насладиться свежим воздухом. С террасы, на крыше, на балконе, через большие окна – выбирайте свое излюбленное место в доме!