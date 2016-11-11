Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Семейный дом на зависть всем

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Dieses Haus mit 149 m2 macht einfach richtig gute Laune!! Unser Entwurf LK&935, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Совершите путешествие в будущее с этим удивительным футуристичным домом!  Он заметно выделяется в своем районе, выигрышно отличаясь от всех остальных. На 150 м2  архитекторам из LK & Projekt GmbH удалось реализовать проект семейного дома, который покорит каждого с первого взгляда! А интерьер добавит нотки восторга к вашему восприятию. Смотрите и вдохновляйтесь. 

Фасад

Dieses Haus mit 149 m2 macht einfach richtig gute Laune!! Unser Entwurf LK&935, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Этот стильный фасад выглядит очень надежно и убедительно. Разработанный в классическом белом цвете, он дополнен эффектной кладкой при входе и на балконе.  Гараж также отделан кирпичем.

Открытая структура дома предлагает своим жителям много возможностей, чтобы вдоволь насладиться свежим воздухом. С террасы, на крыше, на балконе, через большие окна – выбирайте свое излюбленное место в доме!

Терраса

Dieses Haus mit 149 m2 macht einfach richtig gute Laune!! Unser Entwurf LK&935, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

С боковой стороны дома вы можете увидеть много различных террас и балконов. В то время, как терраса с деревянным покрытием на первом этаже выглядит как гостиная, терраса с каменным полом, которая расположена в саду, больше подходит для пикников и приготовления любимых блюд на гриле.

План первого этажа

Dieses Haus mit 149 m2 macht einfach richtig gute Laune!! Unser Entwurf LK&935, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Гараж в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

На первом этаже вы можете наблюдать, как удачно спроектирован дом. Его изюминкой можно назвать просторную и открытую террасу, кухню, а также столовую зону и гостиную.

Планировка 2 этажа

Dieses Haus mit 149 m2 macht einfach richtig gute Laune!! Unser Entwurf LK&935, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

На втором этаже есть спальни – вполне достаточно места для родителей и двух детей. Детские комнаты имеют одинаковый метраж, что примечательно. Небольшой коридор ведет на террасу, которая расположена непосредственно над гаражом. 

Белая кухня

Dieses Haus mit 149 m2 macht einfach richtig gute Laune!! Unser Entwurf LK&935, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Столовая комната в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Создавая эту кухню, дизайнеры сделали ставку на единый стиль и не ошиблись!  Все поверхности имеют белый цвет и приятный глянцевый блеск. Несколько элементов из стекла служат некими акцентами и придают кухне легкости. Благодаря большим окнам и такому выбору цвета, кухня не только хорошо освещена, но и просто сияет!

Просторная гостиная

Dieses Haus mit 149 m2 macht einfach richtig gute Laune!! Unser Entwurf LK&935, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Гостиная в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Гостиная этого семейного дома выглядит очень тепло и уютно. Достигнуть этого удалось с помощью сочетания белого, коричневого и бежевого цветов. Интересная ленейная подсветка перекликается с лучами дневного света и минималистичных ламп. Собравшись вечером у камина, можно бесконечно наслаждаться приятными беседами и теплом в кругу семьи. 

До и После: Косметический ремонт квартиры в старом доме

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо