Семейный дом на зависть всем

Совершите путешествие в будущее с этим удивительным футуристичным домом! Он заметно выделяется в своем районе, выигрышно отличаясь от всех остальных. На 150 м2 архитекторам из LK & Projekt GmbH удалось реализовать проект семейного дома, который покорит каждого с первого взгляда! А интерьер добавит нотки восторга к вашему восприятию. Смотрите и вдохновляйтесь.
Этот стильный фасад выглядит очень надежно и убедительно. Разработанный в классическом белом цвете, он дополнен эффектной кладкой при входе и на балконе. Гараж также отделан кирпичем.
Открытая структура дома предлагает своим жителям много возможностей, чтобы вдоволь насладиться свежим воздухом. С террасы, на крыше, на балконе, через большие окна – выбирайте свое излюбленное место в доме!
С боковой стороны дома вы можете увидеть много различных террас и балконов. В то время, как терраса с деревянным покрытием на первом этаже выглядит как гостиная, терраса с каменным полом, которая расположена в саду, больше подходит для пикников и приготовления любимых блюд на гриле.
На первом этаже вы можете наблюдать, как удачно спроектирован дом. Его изюминкой можно назвать просторную и открытую террасу, кухню, а также столовую зону и гостиную.
На втором этаже есть спальни – вполне достаточно места для родителей и двух детей. Детские комнаты имеют одинаковый метраж, что примечательно. Небольшой коридор ведет на террасу, которая расположена непосредственно над гаражом.
Создавая эту кухню, дизайнеры сделали ставку на единый стиль и не ошиблись! Все поверхности имеют белый цвет и приятный глянцевый блеск. Несколько элементов из стекла служат некими акцентами и придают кухне легкости. Благодаря большим окнам и такому выбору цвета, кухня не только хорошо освещена, но и просто сияет!
Гостиная этого семейного дома выглядит очень тепло и уютно. Достигнуть этого удалось с помощью сочетания белого, коричневого и бежевого цветов. Интересная ленейная подсветка перекликается с лучами дневного света и минималистичных ламп. Собравшись вечером у камина, можно бесконечно наслаждаться приятными беседами и теплом в кругу семьи.