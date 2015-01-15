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Дворцовый стиль в интерьере

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира в Москве, гостиная., Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Гостиная в классическом стиле
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Дворцовый стиль характеризуется помпезностью, вычурностью, величественными формами и обилием роскошных материалов. В нем много асимметрии, беспокойных линий и ярких аксессуаров. История этого стиля берет свое начало в эпоху правления Людовика XIV, который славился эксцентричным нравом, тяготел к торжественности,  парадности и любил пожить на широкую ногу.  Впрочем, ставшая крылатой фраза французского короля После нас хоть потоп не совсем подходит для владельцев квартир, решивших оформить свои апартаменты в дворцовом стиле. Классика барокко никогда не выйдет из моды, а потому дворцовый интерьер сможет прослужить нескольким поколениям семьи.

Дворцовая роскошь

Квартира в Москве, гостиная. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Гостиная в классическом стиле
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Квартира в Москве, гостиная.

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Королевские покои требуют подходящей площади. Мебель и декор барочных интерьеров довольно массивны, поэтому оформлять помещение в дворцовом стиле стоит лишь в том случае, если вы можете позволить себе пространственный размах.  Большая царская люстра, расписные своды с лепниной, позолотой и витражами, а также театральные шторы и изящная мебель, обитая дорогими тканями, шикарно смотрятся в помещениях с высокими потолками и широкими окнами, но совершенно теряются в маленьких комнатушках.

За пределами квартиры

Частный дом г. Невинномысск. гостиная Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Гостиная в классическом стиле
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Частный дом г. Невинномысск. гостиная

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Надо сказать, что барокко слишком ярок и индивидуалистичен, чтобы мирно сосуществовать с другими направлениями в оформлении интерьера. Поэтому в доме, в котором господствует дворцовый стиль, все должно дышать эпохой барокко. Если метраж не позволяет установить массивную парадную лестницу, на помощь придут кованые перила, балясины которых воспроизведут типичные для этого направления завитки в виде ушных хрящиков.

Золотой рай

Золочение в ресторане г,Пятигорск, Абрикос Абрикос Офисные помещения и магазины
Абрикос

Золочение в ресторане г,Пятигорск

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Обилие яркого золота – обязательный элемент дворцового интерьера. Для тех, кто питает особую слабость к этому металлу, подойдет техника золочения – нанесение тонких слоев золота на предметы и детали интерьера . Позолоченные покрытия примерно вдвое повышают твёрдость поверхности и являются хорошим средством защиты от коррозии. Золочение интерьера продемонстрирует богатство и величие хозяина королевских покоев, но главное здесь – вовремя остановиться и не потерять баланс между соблюдением канонов стиля и  безвкусным подражательством.

Украшения

Душа старых вещей, Душа старых вещей Душа старых вещей Произведения искусстваХудожественные изделия
Душа старых вещей

Душа старых вещей

Душа старых вещей
Душа старых вещей
Душа старых вещей

Возможно, попав в королевский интерьер, вам также захочется выглядеть по-королевски. Царские особы никогда не появлялись в обществе без дорогих украшений из драгоценных камней. Дизайнер составила это украшение из скелета морского ежа и металлической бусины, купленной на блошином рынке в юго-восточной Азии. Несмотря на свое не дворцовое происхождение, украшение вполне органично впишется в барочную обстановку.

Современное прочтение барокко

apartment Interior Murat Sabekov
Murat Sabekov

apartment Interior

Murat Sabekov
Murat Sabekov
Murat Sabekov

Поклонникам пышной мебели и динамичного, сложного декора непросто живется в типовых малометражных квартирах. Если вы мечтаете в небольшой квартире чувствовать себя как во дворцах эпохи Ренессанса, почему бы просто не добавить в интерьер комнаты несколько предметов декора, характерных для барокко, как это сделал хозяин квартиры, представленной на фото. Огромные настенные часы или зеркала в резных фактурных рамах можно заменить на современное зеркало-солнце, создатели которого наверняка были вдохновлены декором времен барокко. 

Если вам достался современный пол из ламината, опытным мастерам не составит труда искусственно состарить его. Вместо тяжеловесной настенной росписи, мало совместимой с пространством небольшой комнаты, можно использовать декоративные обои с роскошными узорами и интересной фактурой.

Элементы барокко в викторианском стиле

Гостиная-кухня Студия креативного дизайна
Студия креативного дизайна

Гостиная-кухня

Студия креативного дизайна
Студия креативного дизайна
Студия креативного дизайна

Викторианский стиль родился на много веков позже дворцового но, несмотря на характерную для него строгость и чопорность, охотно перенял некоторые элементы эксцентричного и беспокойного барокко. Диван честерфилд спокойно соседствует с  креслами в стиле барокко. Кстати, центральное место в композиции этого интерьера честер разделил с размашистой хрустальной люстрой со множеством сверкающих подвесок.

Как показывает практика, дворцовый стиль в интерьер или любят, или не принимают. А как относитесь к нему вы?

Современный дизайн коворкинг-офиса в Нижнем Новгороде

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