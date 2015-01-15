Дворцовый стиль в интерьере

Дворцовый стиль характеризуется помпезностью, вычурностью, величественными формами и обилием роскошных материалов. В нем много асимметрии, беспокойных линий и ярких аксессуаров. История этого стиля берет свое начало в эпоху правления Людовика XIV, который славился эксцентричным нравом, тяготел к торжественности, парадности и любил пожить
на широкую ногу. Впрочем, ставшая крылатой фраза французского короля
После нас хоть потоп не совсем подходит для владельцев квартир, решивших оформить свои апартаменты в дворцовом стиле. Классика барокко никогда не выйдет из моды, а потому дворцовый интерьер сможет прослужить нескольким поколениям семьи.
Королевские покои требуют подходящей площади. Мебель и декор барочных интерьеров довольно массивны, поэтому оформлять помещение в дворцовом стиле стоит лишь в том случае, если вы можете позволить себе
пространственный размах. Большая царская люстра, расписные своды с лепниной, позолотой и витражами, а также театральные шторы и изящная мебель, обитая дорогими тканями, шикарно смотрятся в помещениях с высокими потолками и широкими окнами, но совершенно теряются в маленьких комнатушках.
Надо сказать, что барокко слишком ярок и индивидуалистичен, чтобы мирно сосуществовать с другими направлениями в оформлении интерьера. Поэтому в доме, в котором господствует дворцовый стиль, все должно дышать эпохой барокко. Если метраж не позволяет установить массивную парадную лестницу, на помощь придут кованые перила, балясины которых воспроизведут типичные для этого направления завитки в виде ушных хрящиков.
Обилие яркого золота – обязательный элемент дворцового интерьера. Для тех, кто питает особую слабость к этому металлу, подойдет техника золочения – нанесение тонких слоев золота на предметы и детали интерьера . Позолоченные покрытия примерно вдвое повышают твёрдость поверхности и являются хорошим средством защиты от коррозии. Золочение интерьера продемонстрирует богатство и величие хозяина королевских покоев, но главное здесь – вовремя остановиться и не потерять баланс между соблюдением канонов стиля и безвкусным подражательством.
Возможно, попав в королевский интерьер, вам также захочется выглядеть по-королевски. Царские особы никогда не появлялись в обществе без дорогих украшений из драгоценных камней. Дизайнер составила это украшение из скелета морского ежа и металлической бусины, купленной на блошином рынке в юго-восточной Азии. Несмотря на свое
не дворцовое происхождение, украшение вполне органично впишется в барочную обстановку.
Поклонникам пышной мебели и динамичного, сложного декора непросто живется в типовых малометражных квартирах. Если вы мечтаете в небольшой квартире чувствовать себя как во дворцах эпохи Ренессанса, почему бы просто не добавить в интерьер комнаты несколько предметов декора, характерных для барокко, как это сделал хозяин квартиры, представленной на фото. Огромные настенные часы или зеркала в резных фактурных рамах можно заменить на современное зеркало-солнце, создатели которого наверняка были вдохновлены декором времен барокко.
Если вам достался современный пол из ламината, опытным мастерам не составит труда искусственно состарить его. Вместо тяжеловесной настенной росписи, мало совместимой с пространством небольшой комнаты, можно использовать декоративные обои с роскошными узорами и интересной фактурой.
Викторианский стиль родился на много веков позже дворцового но, несмотря на характерную для него строгость и чопорность, охотно перенял некоторые элементы эксцентричного и беспокойного барокко. Диван
честерфилд спокойно соседствует с креслами в стиле барокко. Кстати, центральное место в композиции этого интерьера
честер разделил с размашистой хрустальной люстрой со множеством сверкающих подвесок.
Как показывает практика, дворцовый стиль в интерьер или любят, или не принимают. А как относитесь к нему вы?