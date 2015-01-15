Дворцовый стиль в интерьере

Поклонникам пышной мебели и динамичного, сложного декора непросто живется в типовых малометражных квартирах. Если вы мечтаете в небольшой квартире чувствовать себя как во дворцах эпохи Ренессанса, почему бы просто не добавить в интерьер комнаты несколько предметов декора, характерных для барокко, как это сделал хозяин квартиры, представленной на фото. Огромные настенные часы или зеркала в резных фактурных рамах можно заменить на современное зеркало-солнце, создатели которого наверняка были вдохновлены декором времен барокко.

Если вам достался современный пол из ламината, опытным мастерам не составит труда искусственно состарить его. Вместо тяжеловесной настенной росписи, мало совместимой с пространством небольшой комнаты, можно использовать декоративные обои с роскошными узорами и интересной фактурой.