Маленький интерьер с правильным настроением

Автор проекта не только стремился к продуманности планировочного решения, но и хотел зрительно увеличить пространство, для чего прибегнул к классическому приему и подчеркнул геометрию помещения. Обратите внимание на полки, которые держатся на потолочных креплениях. Такой прием не является новым в дизайне интерьера, однако, он идеально подходит тем, кто нуждается в дополнительном пространстве для хранения, но при этом не располагает достойной площадью.