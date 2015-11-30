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Маленький интерьер с правильным настроением

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In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik
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Многие читатели homify интересуются проектами, в которых удалось создать все необходимые для жизни условия на сравнительно маленьких площадях. Конечно, квадратные метры для жителей городов – это то, что диктует определенные правила в создании интерьеров. Мобильность современных конструкций и технологий позволяет расположить огромное количество вещей в малом пространстве при этом не лишившись комфортности. Множество вариаций освещения позволяют создать разнообразную атмосферу, что очень важно на маленькой площади. Проект дизайнера интерьера V NIK является хорошим примером современного дизайна в небольшой квартире.

Ничего лишнего

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

In the box

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

О масштабах проблемы судите сами. Заказчик – обладатель жилья, которое едва ли можно обустроить без предварительного планирования. Сегодня мы имеем дело с гостиной, выполняющей роль кухни, спальни и кабинета одновременно, совмещенным санузлом и очень узкой прихожей-коридором…

В мечтах о Скандинавии

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Vashantsev Nik

In the box

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

Чудесная маленькая квартирка не похожа на типичные «однушки». Представленное жилье – отличный вариант для парня или девушки, которые не нуждаются в чрезмерной роскоши и предпочитают иметь все под рукой. Декор получился лаконичным и спокойным. Тема скандинавского стиля интерьера поддержана белым цветом стен и мебели, а также присутствием натурального дерева в декоре.

Комфорт и рациональность

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Гостиные в эклектичном стиле
Vashantsev Nik

In the box

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

Вся мебель в квартире невероятно компактна. Шкафчики имеют простую форму, на дверцах отсутствуют ручки, поэтому ничто не отвлекает от любования красивыми узорами текстуры дерева. Барная стойка, расположившаяся вдоль стены, выполняет одновременно функцию и обеденного стола, и поверхности для приготовления пищи, и стола для учебы. Система хранения также продумана и в пространстве прихожей, где удалось повесить полку-антресоль.

Просто добавь натурального цвета

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Гостиные в эклектичном стиле
Vashantsev Nik

In the box

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

Такой лаконичный декор и светлая цветовая гамма делают помещение уютным, спокойным и сдержанным. Чтобы обогатить прохладную светлую палитру, напольное покрытие и некоторая мебель были выбраны насыщенных оттенков с ярко выраженной фактурой дерева.

Торжество форм и линий

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Кухни в эклектичном стиле
Vashantsev Nik

In the box

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

Автор проекта не только стремился к продуманности планировочного решения, но и хотел зрительно увеличить пространство, для чего прибегнул к классическому приему и подчеркнул геометрию помещения. Обратите внимание на полки, которые держатся на потолочных креплениях. Такой прием не является новым в дизайне интерьера, однако, он идеально подходит тем, кто нуждается в дополнительном пространстве для хранения, но при этом не располагает достойной площадью. 

Компактный санузел

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Ванная комната в эклектичном стиле
Vashantsev Nik

In the box

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

Совмещенный санузел – это необходимость. Результат получился приятным, так как комната не перегружена бытовой техникой и лишним декором. Пространство для водных процедур облицовано мозаичной плиткой, для отделки по периметру остальной части подошла классическая – кабанчик. Свисающая группа светильников подчеркивает высоту потолков.

Свет решает

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Кухни в эклектичном стиле
Vashantsev Nik

In the box

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

Изюминкой этого интерьера, пожалуй, можно считать продуманный дизайнером световой сценарий. Для таких небольших пространств важно создать именно правильное освещение, которое бы в вечернее время могло преобразить помещение до неузнаваемости.

Уютное очарование дома хонка
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