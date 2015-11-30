Маленький интерьер с правильным настроением

Многие читатели homify интересуются проектами, в которых удалось создать все необходимые для жизни условия на сравнительно маленьких площадях. Конечно, квадратные метры для жителей городов – это то, что диктует определенные правила в создании интерьеров. Мобильность современных конструкций и технологий позволяет расположить огромное количество вещей в малом пространстве при этом не лишившись комфортности. Множество вариаций освещения позволяют создать разнообразную атмосферу, что очень важно на маленькой площади. Проект дизайнера интерьера V NIK является хорошим примером современного дизайна в небольшой квартире.
О масштабах проблемы судите сами. Заказчик – обладатель жилья, которое едва ли можно обустроить без предварительного планирования. Сегодня мы имеем дело с гостиной, выполняющей роль кухни, спальни и кабинета одновременно, совмещенным санузлом и очень узкой прихожей-коридором…
Чудесная маленькая квартирка не похожа на типичные «однушки». Представленное жилье – отличный вариант для парня или девушки, которые не нуждаются в чрезмерной роскоши и предпочитают иметь все под рукой. Декор получился лаконичным и спокойным. Тема скандинавского стиля интерьера поддержана белым цветом стен и мебели, а также присутствием натурального дерева в декоре.
Вся мебель в квартире невероятно компактна. Шкафчики имеют простую форму, на дверцах отсутствуют ручки, поэтому ничто не отвлекает от любования красивыми узорами текстуры дерева. Барная стойка, расположившаяся вдоль стены, выполняет одновременно функцию и обеденного стола, и поверхности для приготовления пищи, и стола для учебы. Система хранения также продумана и в пространстве прихожей, где удалось повесить полку-антресоль.
Такой лаконичный декор и светлая цветовая гамма делают помещение уютным, спокойным и сдержанным. Чтобы обогатить прохладную светлую палитру, напольное покрытие и некоторая мебель были выбраны насыщенных оттенков с ярко выраженной фактурой дерева.
Автор проекта не только стремился к продуманности планировочного решения, но и хотел зрительно увеличить пространство, для чего прибегнул к классическому приему и подчеркнул геометрию помещения. Обратите внимание на полки, которые держатся на потолочных креплениях. Такой прием не является новым в дизайне интерьера, однако, он идеально подходит тем, кто нуждается в дополнительном пространстве для хранения, но при этом не располагает достойной площадью.
Совмещенный санузел – это необходимость. Результат получился приятным, так как комната не перегружена бытовой техникой и лишним декором. Пространство для водных процедур облицовано мозаичной плиткой, для отделки по периметру остальной части подошла классическая – кабанчик. Свисающая группа светильников подчеркивает высоту потолков.
Изюминкой этого интерьера, пожалуй, можно считать продуманный дизайнером световой сценарий. Для таких небольших пространств важно создать именно правильное освещение, которое бы в вечернее время могло преобразить помещение до неузнаваемости.