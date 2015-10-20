Безграничность панорамного остекления

Для ценителей свободных пространств и широты взгляда незаменимым вариантом оформления жилища станет использование панорамный окон. Масштабное остекление от пола до потолка стирает границы, обнажает куб комнаты небу и свету. По разнице ощущений обычное окно отличается от панорамного настолько, что их лучше не стоит воспринимать как просто разные виды одной и той же конструкции. Приемы использования в интерьере, технология установки, особенности эксплуатации и способов декора обычных и панорамных окон совершенно различны, поэтому если вам действительно хочется иметь бескрайнюю широту обзора в комнате, лучше заранее предусмотреть все аспекты, связанные с панорамным остеклением.
Задумавшись об использовании систем панорамного остекления, не стоит идти на поводу у моды, стремясь к креативности помещения. Все-таки панорамные окна – это технологически сложный и совершенно нестандартный элемент, кардинально меняющий все восприятие пространства комнаты. Просто представьте для начала – насколько для вас важно иметь много воздуха и простора в помещении? Вдохновляет ли вас возможность семейных обедов в нескольких шагах от зелени газона, как будто вы устроили пикник на траве? Хотелось бы вам в тихий вечер ощущать близость стены дождя, рисующего вертикальные дорожки капель на прозрачном холсте стекла, а зимой – с кружкой теплого чая наблюдать за размеренным кружением снежинок за стеклянной стеной? Нарисуйте в своем воображении все те картины природы, которые станут неотделимой частью вашей жизни за панорамным окном, и решите – является ли это действительно уютным и вдохновляющим для вас, или вам ближе уединенность за надежной стеной.
Если перед окнами дома открывается вид на ваш ухоженный дворик с клумбами, газонами или зеленым садом, проникающая близость природы, просторный пейзаж за панорамным стеклом – лучшее украшение интерьера комнаты коттеджа. В архитектурном решении коттеджа дизайнеры еще при планировке смогут учесть ваши пожелания использовать панорамные окна, органично вписав эти стеклянные поверхности в общую конструкцию строения и продумав функциональность и интерьер комнат, в которых будет использоваться данный вид остекления. Такая комплексная проработка вопроса размещения панорамных окон дает возможность максимально использовать все неоспоримые достоинства этих конструктивных элементов. Точно выверенные размеры панорамного окна идеально впишутся в интерьер, сочетаясь с каждым элементом обстановки и став настоящей живой картиной во всю стену комнату.
Екатеринодар(Краснодар)
Панорамные окна, расположенные в квартире высотного дома – это, прежде всего, нереальное ощущение полета над городом, невесомая бескрайнего неба. И если для вас это не пустые слова, вызывающие скорее раздражение и страх, то использовать преимущества панорамного остекления можно в любом интерьере. В кабинете квартиры на верхних этажах панорамные окна придадут свободы и динамичности, в гостиной – нетривиальной просторной и воздушной декоративности. Панорамные окна можно вполне использовать и в таких казалось бы уединенных помещениях, как спальни, и засыпая, погружаться в темноту звездного неба и ночных огней города.
Конечно, и само по себе панорамное окно является оригинальным элементов в помещении. Но, смелость дизайнерских экспериментов идет еще дальше, не останавливаясь на простых прямоугольниках панорамы. Изогнутые линии, сочетание вертикальных и сводчатых панорамных окон, динамичность футуристических форм комнаты заставляют даже усомниться в реальности такого интерьера. Совершенство архитектурных и интерьерных решений, изящная функциональность каждой линии делают такие интерьеры лучшим воплощением дизайнерского творчества и отточенной стилистики модерн.
Значительным преимуществом панорамного остекления коттеджа является оригинальность архитектуры такого строения. Ведь панорамное окно преображает не только интерьер комнаты, но и весь внешний вид фасада дома. Прозрачная легкость стены, широкая полоса света в вечернем полумраке поднимают уровень любой самой простой архитектурной формы. Разнообразие форм панорамного остекления позволит вписать этот элемент в любую архитектуру. Для классического дома подойдет панорамное остекление веранды или зимнего сада, в домах стилистики модерн это может быть целый стеклянный куб – от угла до угла дома. В любом случае, такое решение сделает архитектуру дома яркой и легкой, выделяясь из монотонности обычного ряда стандартных оконных проемов.
Специфическое пространство, создаваемое в комнате прозрачной стеной панорамного остекления, требует себе и особого подхода к решению интерьера комнаты. Простые, но оригинальные предметы стилистики минимализма украсят такой интерьер лучше всяких изысков декора и мебели. Если уж начали эксперименты с пространством, продолжайте смело строить нестандартную комнату, руководствуясь внутренним ощущением комфорта и самодостаточности.
Одним из преимуществ панорамного остекления являются потоки света, беспрепятственно наполняющую комнату даже в самый пасмурный день. Продолжите эту яркую тему в интерьере, используя сочетания белых, светлых оттенков и сочных цветов – и нотки летней свежести и позитивного настроения будут присутствовать в вашем интерьере круглый год.
Использование в интерьере панорамного окна совсем не означает принципиального отказа от штор. Наоборот, именно такой вид остекления от пола до потолка, позволит применить и в текстиле ряд интересных решений. Японская лаконичность стиля штор, сдвигающихся подобно дверцам шкафа-купе вдоль остекленной стены, придаст интерьеру динамичную легкость и мобильность разнообразных сочетаний размещения вертикальных полос текстиля.
Благодаря современным технологиях конструкций окон и остекления, нет пределов для организации панорамного остекления, что позволяет придать и двухэтажным пространствам бесконечную легкость полета и безграничную наполненность светом со всех сторон. Особенностью использования многоэтажного панорамного остекления в помещении является раскрытие вертикального обзора, делающего акцент на вещах, о которых мы часто забываем в суете нашей обыденной жизни – высокое небо над головой, облака бегущие вдаль, звездная глубина ночной темноты.
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Наверное один раз испытав незабываемое ощущение невесомости интерьера с панорамным остеклением, хочется и дальше расширять свое пространство, не останавливаясь на достигнутом. Такие идеи простора и легкости толкают дают дизайнерам вдохновение на реализацию оригинальных проектов с применением панорамного остекления не только стен, но и крыши. Стеклянный куб гостиной на фоне летнего пейзажа поражает сочетанием открытости и защищенности, давая возможность обзора на все 360 градусов.