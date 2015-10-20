Безграничность панорамного остекления

Благодаря современным технологиях конструкций окон и остекления, нет пределов для организации панорамного остекления, что позволяет придать и двухэтажным пространствам бесконечную легкость полета и безграничную наполненность светом со всех сторон. Особенностью использования многоэтажного панорамного остекления в помещении является раскрытие вертикального обзора, делающего акцент на вещах, о которых мы часто забываем в суете нашей обыденной жизни – высокое небо над головой, облака бегущие вдаль, звездная глубина ночной темноты.

Удивительную квартиру-студию с панорамным остеклением можно рассмотреть во всех деталях в статье Двухэтажный рай.