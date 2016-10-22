20 вариаций фасадов на любой вкус

Небольшой дом простой архитектуры тоже можно сделать интересным и выделить среди других построек вокруг. Декораторы предлагают множество стилей и приемов для оформления, которые придадут вашему дому уютную атмосферу и колорит. Фасад дома играет значимую роль в восприятии жилища, служит своеобразной визитной карточкой вашего стиля жизни и семейного уклада. Чтобы показать разные подходы к оформлению фронтальной части строения, мы подобрали для вас примеры простые в исполнении и достаточно эффектные, чтобы выделить ваш дом.