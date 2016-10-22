20 вариаций фасадов на любой вкус

Небольшой дом простой архитектуры тоже можно сделать интересным и выделить среди других построек вокруг. Декораторы предлагают множество стилей и приемов для оформления, которые придадут вашему дому уютную атмосферу и колорит. Фасад дома играет значимую роль в восприятии жилища, служит своеобразной визитной карточкой вашего стиля жизни и семейного уклада. Чтобы показать разные подходы к оформлению фронтальной части строения, мы подобрали для вас примеры простые в исполнении и достаточно эффектные, чтобы выделить ваш дом.
Длинная стена вдоль фасада обеспечивает уютную и уединенную атмосферу в доме, скрытую от посторонних взглядов. Деревянные панели ворот смотрятся оригинально благодаря своей конструкции – между рейками оставлены небольшие просветы, придающие легкость и динамику. Массивные деревянные балки навеса над входом отлично гармонируют с каменным забором вокруг.
На фоне белой отделки фасада этого дома благородный серый камень смотрится очень эффектно и достойно. Словно тонкая рама картины, темно-серая прямоугольная арка вокруг входной зоны лаконична и эффектна.
Фасадная часть этого дома очень практична – слева мы видим деревянную входную дверь, а в правой части, за небольшой стеной расположен вход в гараж. Такое расположение удобно для парковки автомобиля и позволяет всегда оставлять свободное место для входа в дом.
Лицевая часть этого дома оформлена с помощью таких интересных и фактурных материалов, как натуральный камень песочного цвета и темное дерево. На фоне белых и гладких стен дома такая отделка смотрится особенно контрастно, что придает фасаду нужную индивидуальность.
Этот небольшой таунхаус выглядит очаровательно уютным благодаря отделки фасад в белый цвет и теплому оттенку древесины входной двери. Здание отдаленно напоминает известковые строения в старинных кварталах Греции, что создает ощущение размеренного отдыха на морском побережье.
Стиль этого дома выделяется своей цветовой гаммой и основательными металлическими воротами. Нужно отметить, что при всей своей надежности, решетчатая поверхность входных ворот в дом не выглядит излишне тяжелой.
Что делать, если на участке не помещается стандартный дом? Можно конечно отказаться от строительства, но экспериментальная архитектура подсказывает нам другие решения. Здесь вы видите пример дома, который максимально использовал имеющиеся возможности. Вытянутый вдоль улицы фасад кажется достаточно обычным, пока вы не посмотрите на дом в профиль.
Если ваш дом находится в окружении дивной природы, нет смысла отгораживаться от нее за толщиной стен. Стеклянные панели от пола и до потолка сделают фасад вашего дома современным и стильным, а интерьеры комнат дополнят потрясающие пейзажи за окном.
Респектабельный фасад дома сразу настраивает на мысли об уютной и гостеприимной обстановке внутри. Простые формы, благородные материалы и теплая гамма оттенков придают фасаду этого дома классический стиль и ощущение добротной надежности.
Простой фасад этого дома подчеркнуто минималистичен, что повышает значение каждого элемента. Симметричное и сбалансированное расположение окон на фасаде дома придает фасаду нужный уровень четкости форм.
Еще один удачный пример, как с помощью сочетания архитектурных форм можно получить оригинальную линию фасада. Два прямоугольника – широкий и узкий, из которых собрано строение дома, образуют интригующее пространство в стиле кубизма.
Очень полезно, разрабатывая архитектурный проект дома, мыслить на пару шагов вперед: как будет организована жизнь в этом доме, какие вспомогательные функции можно размесить. Например, второй этаж дома может служить отличной защитой для входа в дом и въезда автомобиля в гараж.
На фасадной части малогабаритного таунхауса вход в дом, гараж и окна не поместились в одну линию, но на помощь пришел второй ярус. Поэтому на первом этаже мы видим полноразмерные ворота в гараж, а на втором – окошки и балкон.
Фасаду этого дома яркий облик придает достаточно простой прием – контрастное выделение частей. Белая поверхность прямоугольников вокруг окон смотрится крайне ярко на фоне серого камня фасада, что придает дому совершенно другой вид.
Привычным фасадом дома выглядит строение хотя бы с небольшими окнами, но в данном примере архитекторы решились на смелый эксперимент. Белая длинная стена дома без единого окна интригует входящих – что же нас ждет в интерьере дома?
Ярко-оранжевый цвет притягивает к себе взгляд, а белый придает свежесть и легкость, что смотрится особенно динамично на фоне прилегающего к дому бассейна с прозрачной голубой водой.
Темно-терракотовая древесина и холодный оттенок серого камня прекрасно дополняют друг друга в качестве отделки на фасаде дома.
Верхняя часть этого дома выполнена таким образом, что выступает вперед и образует небольшой навес над входной дверью и террасой. Такая архитектура дома практична и выглядит очень современно.
Простую лаконичность этого дома украшает текстура кирпичной кладки, а бассейн L-образной формы, огибающий угол дома, придает особую свежесть атмосферы.
Серый и гладкий фасад из бетона, простые формы здания, интересная линия окон на фронтальной части дома – все достаточно лаконично, но вместе создает нужный эффект урбанистического стиля.