Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

20 вариаций фасадов на любой вкус

Перла Вереника Перла Вереника
Fenster zur Natur, Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Дома в стиле минимализм
Loading admin actions …

Небольшой дом простой архитектуры тоже можно сделать интересным и выделить среди других построек вокруг. Декораторы предлагают множество стилей и приемов для оформления, которые придадут вашему дому уютную атмосферу и колорит. Фасад дома играет значимую роль в восприятии жилища, служит своеобразной визитной карточкой вашего стиля жизни и семейного уклада. Чтобы показать разные подходы к оформлению фронтальной части строения, мы подобрали для вас примеры простые в исполнении и достаточно эффектные, чтобы выделить ваш дом. 

1. Современный и респектабельный

MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома на одну семью
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Длинная стена вдоль фасада обеспечивает уютную и уединенную атмосферу в доме, скрытую от посторонних взглядов. Деревянные панели ворот смотрятся оригинально благодаря своей конструкции – между рейками оставлены небольшие просветы, придающие легкость и динамику. Массивные деревянные балки навеса над входом отлично гармонируют с каменным забором вокруг.

2. Каменная арка у входа

homify Дома в стиле минимализм Камень Белый
homify

homify
homify
homify

На фоне белой отделки фасада этого дома благородный серый камень смотрится очень эффектно и достойно. Словно тонкая рама картины, темно-серая  прямоугольная арка вокруг входной зоны лаконична и эффектна.

3. Отдельный вход в гараж

Yuriria, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома в стиле модерн
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Фасадная часть этого дома очень практична – слева мы видим деревянную входную дверь, а в правой части, за небольшой стеной расположен вход в гараж. Такое расположение удобно для парковки автомобиля и позволяет всегда оставлять свободное место для входа в дом. 

4. Контраст текстур на фасада

San Marcos, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома в стиле модерн
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Лицевая часть этого дома оформлена с помощью таких интересных и фактурных материалов, как натуральный камень песочного цвета и темное дерево. На фоне белых и гладких стен дома такая отделка смотрится особенно контрастно, что придает фасаду нужную индивидуальность. 

5. По-домашнему просто и мило

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Дома в эклектичном стиле
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Этот небольшой таунхаус выглядит очаровательно уютным благодаря отделки фасад в белый цвет и теплому оттенку древесины входной двери. Здание отдаленно напоминает известковые строения в старинных кварталах Греции, что создает ощущение размеренного отдыха на морском побережье. 

6. Яркий фасад и металлическая отделка

Casa Habitación. Amézquita Córdova, 810 Arquitectos 810 Arquitectos Дома в стиле модерн
810 Arquitectos

810 Arquitectos
810 Arquitectos
810 Arquitectos

Стиль этого дома выделяется своей цветовой гаммой и основательными металлическими воротами. Нужно отметить, что при всей своей надежности, решетчатая поверхность входных ворот в дом не выглядит излишне тяжелой. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Адаптация к местности

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Дома в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Что делать, если на участке не помещается стандартный дом? Можно конечно отказаться от строительства, но экспериментальная архитектура подсказывает нам другие решения. Здесь вы видите пример дома, который максимально использовал имеющиеся возможности. Вытянутый вдоль улицы фасад кажется достаточно обычным, пока вы не посмотрите на дом в профиль.

8. Фасад с панорамным остеклением

Fenster zur Natur, Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Дома в стиле минимализм
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

Если ваш дом находится в окружении дивной природы, нет смысла отгораживаться от нее за толщиной стен. Стеклянные панели от пола и до потолка сделают фасад вашего дома современным и стильным, а интерьеры комнат дополнят потрясающие пейзажи за окном.

9. Элегантность классики

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Дома в средиземноморском стиле Камень
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Респектабельный фасад дома сразу настраивает на мысли об уютной и гостеприимной обстановке внутри. Простые формы, благородные материалы и теплая гамма оттенков придают фасаду этого дома классический стиль и ощущение добротной надежности.

10. Пропорции тоже важны

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Дома в стиле модерн
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Простой фасад этого дома подчеркнуто минималистичен, что повышает значение каждого элемента. Симметричное и сбалансированное расположение окон на фасаде дома придает фасаду нужный уровень четкости форм.

11. Четкая геометрия

Casa Alborada, La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas Дома в стиле минимализм
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

Еще один удачный пример, как с помощью сочетания архитектурных форм можно получить оригинальную линию фасада. Два прямоугольника – широкий и узкий, из которых собрано строение дома, образуют интригующее пространство в стиле кубизма.

12. Функциональная архитектура

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень полезно, разрабатывая архитектурный проект дома, мыслить на пару шагов вперед: как будет организована жизнь в этом доме, какие вспомогательные функции можно размесить. Например, второй этаж дома может служить отличной защитой для входа в дом и въезда автомобиля в гараж. 

13. Над гаражом

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Дома в стиле минимализм
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

На фасадной части малогабаритного таунхауса вход в дом, гараж и окна не поместились в одну линию, но на помощь пришел второй ярус. Поэтому на первом этаже мы видим полноразмерные ворота в гараж, а на втором – окошки и балкон. 

14. Расставим акценты

Casa Nacarino-Pozo, EPG-Arquitécnico EPG-Arquitécnico Дома в стиле модерн
EPG-Arquitécnico

EPG-Arquitécnico
EPG-Arquitécnico
EPG-Arquitécnico

Фасаду этого дома яркий облик придает достаточно простой прием – контрастное выделение частей. Белая поверхность прямоугольников вокруг окон смотрится крайне ярко на фоне серого камня фасада, что придает дому совершенно другой вид. 

15. Эксперимент без окон

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Дома в стиле минимализм
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

Привычным фасадом дома выглядит строение хотя бы с небольшими окнами, но в данном примере архитекторы решились на смелый эксперимент. Белая длинная стена дома без единого окна интригует входящих – что же нас ждет в интерьере дома?

16. Сочетание цветов

Precio de las casas modulares prefabricadas, MODULAR HOME MODULAR HOME Дома в стиле модерн
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Ярко-оранжевый цвет притягивает к себе взгляд, а белый придает свежесть и легкость, что смотрится особенно динамично на фоне прилегающего к дому бассейна с прозрачной голубой водой. 

17. Стильное сочетание материалов

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома в стиле модерн
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Темно-терракотовая древесина и холодный оттенок серого камня прекрасно дополняют друг друга в качестве отделки на фасаде дома. 

18. Динамичная форма

Casa Zaragoza, Abraham Cota Paredes Arquitecto Abraham Cota Paredes Arquitecto Дома в стиле модерн
Abraham Cota Paredes Arquitecto

Abraham Cota Paredes Arquitecto
Abraham Cota Paredes Arquitecto
Abraham Cota Paredes Arquitecto

Верхняя часть этого дома выполнена таким образом, что выступает вперед и образует небольшой навес над входной дверью и террасой. Такая архитектура дома практична и выглядит очень современно.

19. Натуральные материалы и функциональность форм

homify Бассейн в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Простую лаконичность этого дома украшает текстура кирпичной кладки, а бассейн L-образной формы, огибающий угол дома, придает особую свежесть атмосферы. 

20. В индустриальном стиле

CASA FLH, lab arquitectura lab arquitectura Дома в стиле минимализм
lab arquitectura

lab arquitectura
lab arquitectura
lab arquitectura

Серый и гладкий фасад из бетона, простые формы здания, интересная линия окон на фронтальной части дома – все достаточно лаконично, но вместе создает нужный эффект урбанистического стиля.

Преобразование жилища 24м2 в красивую студию

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо