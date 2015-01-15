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Современный дизайн коворкинг-офиса в Нижнем Новгороде

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород), Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Рабочий кабинет в стиле лофт
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Термин коворкинг пришел к нам из английского языка и обозначает офисное пространство, которое арендуют независимые профессионалы – начинающие предприниматели, программисты, дизайнеры и другие специалисты, чья сфера деятельности позволяет им работать удаленно. Главным преимуществом коворкинга принято считать возможность фрилансеров общаться между собой и находить менторов по самым разным аспектам работы. 

Некоторое время назад мода на коворкинг пришла и в Россию. Удаленные сотрудники и свободные художники все чаще отказываются от работы на дому в пользу коворкинг станций. В сегодняшнем обзоре мы рады представить проект одного из коворкинг-офисов, разрабатываемый нижегородской дизайнерской студией Welcome Studio.

Работайте, страусы, работайте

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород), Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Рабочий кабинет в стиле лофт
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород)

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Быть фрилансером не так просто, как это может показаться. В отсутствии постоянного контроля сверху бывает нелегко мотивировать себя работать быстро и эффективно. Большинство свободных художников приходят в коворкинг-офисы, поскольку полагают, что здесь им будет проще настроиться на рабочий лад. Для любителей прокрастинировать и отвлекаться по мелочам, дизайнеры огромными буквами написали на стене волшебное слово Working

История коворкинг станции

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород), Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Рабочий кабинет в стиле лофт
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород)

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Это небольшое помещение находится в старом доме в Нижнем Новгороде. Проект еще не реализован до конца, но дизайнеры в поте лица работают над преображением пространства. Впрочем, уже сейчас офис  выглядит стильно, современно и вполне благоустроенно. Планируется, что в нем будут работать несколько независимых организаций.

Пиксельный рисунок

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород), Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Рабочий кабинет в стиле лофт
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород)

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Для коворкинг-офисов характерен стильный дизайн в духе лофта, поэтому старые помещения прекрасно подходят для подобных проектов. В интерьере этого дома дизайнеры сохранили историческую кирпичную кладку, а в тех местах, где она была разрушена, положили керамическую плитку, создав таким образом на стенах необычный и запоминающийся пиксельный рисунок. 

Креативная мастерская

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород), Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Рабочий кабинет в стиле лофт
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород)

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Одна из основных особенностей помещений в стиле лофт – это сохранение в интерьере деталей индустриального прошлого здания. Кирпичная кладка, нарочито грубая штукатурка, деревянные балки под потолком и открытые трубы вентиляции прекрасно сочетаются с современной офисной мебелью и превращают помещение в креативную мастерскую XXI века. 

Интерьер офиса

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород), Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Рабочий кабинет в стиле лофт
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород)

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Как правило, любители офисов в стиле лофт относятся к типу людей, которые ценят обилие естественного света и свободного пространства.  Поэтому мебель в таком помещении должна быть максимально функциональной, а в качестве декора отлично подойдут различные предметы искусства, в особенности авангардного. Наличие большого окна – огромный плюс подобных интерьеров. 

Красота деталей

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород), Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Рабочий кабинет в стиле лофт
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород)

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Как известно, красота кроется в деталях. Внимание на этом изображении привлекает вешалка для одежды, похожая на тонкое деревце. Этот простой и незамысловатый элемент стал настоящим украшением дизайна комнаты и чудесным образом сочетается с тонированными деревянными досками, использованными в качестве материала для отделки стен.  

Дизайн комнаты для подростков
Приходилось ли вам работать в коворкинг-офисах? Поделитесь впечатлениями! 

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