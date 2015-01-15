Современный дизайн коворкинг-офиса в Нижнем Новгороде

Термин коворкинг пришел к нам из английского языка и обозначает офисное пространство, которое арендуют независимые профессионалы – начинающие предприниматели, программисты, дизайнеры и другие специалисты, чья сфера деятельности позволяет им работать удаленно. Главным преимуществом коворкинга принято считать возможность фрилансеров общаться между собой и находить менторов по самым разным аспектам работы.

Некоторое время назад мода на коворкинг пришла и в Россию. Удаленные сотрудники и свободные художники все чаще отказываются от работы на дому в пользу коворкинг станций. В сегодняшнем обзоре мы рады представить проект одного из коворкинг-офисов, разрабатываемый нижегородской дизайнерской студией Welcome Studio.