Современный дизайн коворкинг-офиса в Нижнем Новгороде

Термин
коворкинг пришел к нам из английского языка и обозначает офисное пространство, которое арендуют независимые профессионалы – начинающие предприниматели, программисты, дизайнеры и другие специалисты, чья сфера деятельности позволяет им работать удаленно. Главным преимуществом коворкинга принято считать возможность фрилансеров общаться между собой и находить менторов по самым разным аспектам работы.
Некоторое время назад мода на коворкинг пришла и в Россию. Удаленные сотрудники и
свободные художники все чаще отказываются от работы на дому в пользу коворкинг станций. В сегодняшнем обзоре мы рады представить проект одного из коворкинг-офисов, разрабатываемый нижегородской дизайнерской студией Welcome Studio.
Быть фрилансером не так просто, как это может показаться. В отсутствии постоянного контроля сверху бывает нелегко мотивировать себя работать быстро и эффективно. Большинство
свободных художников приходят в коворкинг-офисы, поскольку полагают, что здесь им будет проще настроиться на рабочий лад. Для любителей прокрастинировать и отвлекаться по мелочам, дизайнеры огромными буквами написали на стене волшебное слово
Working.
Это небольшое помещение находится в старом доме в Нижнем Новгороде. Проект еще не реализован до конца, но дизайнеры в поте лица работают над преображением пространства. Впрочем, уже сейчас офис выглядит стильно, современно и вполне благоустроенно. Планируется, что в нем будут работать несколько независимых организаций.
Для коворкинг-офисов характерен стильный дизайн в духе лофта, поэтому старые помещения прекрасно подходят для подобных проектов. В интерьере этого дома дизайнеры сохранили историческую кирпичную кладку, а в тех местах, где она была разрушена, положили керамическую плитку, создав таким образом на стенах необычный и запоминающийся пиксельный рисунок.
Одна из основных особенностей помещений в стиле лофт – это сохранение в интерьере деталей индустриального прошлого здания. Кирпичная кладка, нарочито грубая штукатурка, деревянные балки под потолком и открытые трубы вентиляции прекрасно сочетаются с современной офисной мебелью и превращают помещение в креативную мастерскую XXI века.
Как правило, любители офисов в стиле лофт относятся к типу людей, которые ценят обилие естественного света и свободного пространства. Поэтому мебель в таком помещении должна быть максимально функциональной, а в качестве декора отлично подойдут различные предметы искусства, в особенности авангардного. Наличие большого окна – огромный плюс подобных интерьеров.
Как известно, красота кроется в деталях. Внимание на этом изображении привлекает вешалка для одежды, похожая на тонкое деревце. Этот простой и незамысловатый элемент стал настоящим украшением дизайна комнаты и чудесным образом сочетается с тонированными деревянными досками, использованными в качестве материала для отделки стен.