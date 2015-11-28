О том, как построить дом дешево

Всем известное изречение «Настоящий мужчина должен посадить дерево, родить сына и построить дом» для некоторых людей становится просто смыслом бытия. Но нехватка денежных средств – основное препятствие к достижению и осуществлению цели жить в своем доме. И сразу рисуется картина замков и коттеджей, сразу в голову приходит мысль о недосягаемости мечты жить в таком доме.

Но специалисты в строительной сфере рассказывают, как построить дом дешево. Они доказывают, что при возведении заветных стен можно сэкономить до 50% средств. При этом качество дома будет весьма достойным. Теперь, главное, узнать, как это сделать.

Прежде чем начать строительство дома, необходимо определиться:

какой будет его проект;

из какого материала построится дом;

какая бригада примется за работу.