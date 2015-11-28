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О том, как построить дом дешево

Shunny_Star Shunny_Star
Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
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Всем известное изречение «Настоящий мужчина должен посадить дерево, родить сына и построить дом» для некоторых людей становится просто смыслом бытия. Но нехватка денежных средств – основное препятствие к достижению и осуществлению цели жить в своем доме. И сразу рисуется картина замков и коттеджей, сразу в голову приходит мысль о недосягаемости мечты жить в таком доме.

Но специалисты в строительной сфере рассказывают, как построить дом дешево. Они доказывают, что при возведении заветных стен можно сэкономить до 50% средств. При этом качество дома будет весьма достойным. Теперь, главное, узнать, как это сделать.

Прежде чем начать строительство дома, необходимо определиться:

какой будет его проект;

из какого материала построится дом;

какая бригада примется за работу.

Это «три кита», которые определяют не только качество и внешнего вида будущего дома, но и его стоимость. Рассмотрим все более основательно.

1. Проект дома

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

В вопросе, как построить дом дешево, создание плана будущего семейного гнезда играет огромнейшую роль. Если спроектировать дом очень большой площади, которая в последствии, скорее всего, будет нерационально пустовать, или нафантазировать супероригинальные формы дома, то и затраты изначально закладываются достаточно высокие.

2. Определяемся с размерами

дом на склоне ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

дом на склоне

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Однако, это не говорит о том, что чтобы сэкономить, придется строить маленькую избушку. Отнюдь, можно возвести достаточно просторное и удобное жилище, при этом значительно сохранить свои средства. Давайте разбираться, как построить дом дешево.

Площадь дома. Следует определиться, какая площадь дома будет оптимальна. Это значит, что все выстроенные помещения должны быть востребованы и достаточно просторны. Определять размер дома нужно, исходя из количества членов семьи. Передвижение жильцов по дому не должно превышать 10-15 сек. Для средней семьи (4-5 человек) рациональная площадь дома обычно составляет 100-120 м2.

3. Внешний вид

Smart Wood - post and beam, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – post and beam

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Конфигурация дома. Уже ранее говорилось, что чем причудливей формы, тем дороже обойдется строительство дома. Самым экономичным вариантом при решении вопроса, как построить дом дешево, это прямоугольная конфигурация.

Крыша дома. Простой в исполнении и экономичной в материалах является двускатная крыша. Снег и дождь не накапливаются на ее поверхности. При этом она создает воздушную прослойку над потолком, что оберегает дом от излишнего нагрева летом и охлаждения зимой.

Этажность. Если площадь земельного участка позволяет, то следует выстраивать дом в один этаж. Здесь будет колоссальная экономия: не нужно тратиться на плиты перекрытия между этажами, на лестницу и окна второго этажа. Это немаловажно в вопросе, как построить дом дешево.

4. Основа конструкции

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Дома в стиле кантри
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Фундамент. В предыдущем пункте был совет строить дом в один этаж. Поэтому на стоимости фундамента можно хорошо сэкономить. Для такого строения не стоит делать сильно углубленный фундамент, если, конечно, почва местности это позволяет. А также цоколь дома может быть невысоким, если нет опасности затоплений из местных водоемов.

Необычные элементы. Многие декоративно-эстетические моменты здорово увеличивают стоимость жилья. К ним относятся тимпаны, пилястры, колонны, эркеры, арочные окна и многое другое. Если задана цель, как построить дом дешево, от всего этого излишества стоит отказаться.

Еще один маленький, но очень полезный совет: при проектировании дома лучше выделить 4-5 м2 под гардеробную. Тем самым можно убить двух зайцев: решается проблема организации хранения вещей, и комнаты остаются просторными, не загроможденными шкафами.

5. Идеальное время

Панорамные окна из дуба, Lesomodul Lesomodul Окна и двери в классическом стиле
Lesomodul

Панорамные окна из дуба

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Сейчас на строительном рынке предлагается огромное количество материалов, из которых можно выстроить дом и провести отделочные работы: от самых дешевых до сказочно дорогих. Но, когда стоит вопрос, как построить дом дешево, следует разумно рассуждать и выбирать оптимальное соотношение «цена-качество», а также учитывать организационные моменты по закупке материалов. Разбираемся.

Следует взять закупку всех материалов на себя. Конечно, все можно поручить бригаде строителей, которые помогают возводить дом. Но нужно помнить, что особо экономить и выбирать магазины, где все дешевле, они точно не будут. А на закупке материалов иногда экономится значительная сумма. Выбор производителей материалов. Специалисты рекомендуют выбирать местных производителей, а не раскрученные марки. В этом случае качество материалов, как правило, абсолютно одинаково, но цена может отличаться в разы. Главное, убедиться в том, что выбран действительно хороший материал. Для этого иногда достаточно послушать отзывы о нем или выслушать мнение специалистов. Сезон скидок – отличное время для экономии. Обычно он наступает в «нестроительный» период с ноября по февраль. Многие продавцы дают очень хорошие скидки на стройматериалы. Нужно пользоваться моментом и делать закупки.

6. Материал, из которого будет строиться дом

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Дома в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Если говорить о том, какие конкретно материалы лучше использовать, решая проблему, как построить дом дешево, то следует выбирать блочные стройматериалы: шлакоблок, пеноблок, газоблок. Все они обеспечивают хорошую прочность и теплоизоляцию жилья.

Гибридная конструкция. Не всем может понравиться внешний вид дома из блоков. Поэтому оптимально будет возводить стены по схеме «блок + клинкерный кирпич». Это и внешний вид улучшает, и увеличивает теплоизоляцию и прочность стен. А если между блоками и клинкером проложить листы пенопласта или минеральную вату, то дом будет очень теплым и дальнейшие затраты на его обогрев значительно снизятся. Вот и еще один ответ на вопрос, как построить дом дешево.

Кровля. Самым демократичным материалом для прочной и долговечной крыши является шифер. Он может прослужить более, чем 40 лет. И если раньше шифер был серого скучного цвета, то сегодня его окрашивают в разные оттенки, что значительно поднимает эстетическую привлекательность дома.

М атериалы для отделочных работ. Самыми экономичными можно назвать гипсокартон или штукатурку. В качестве напольного покрытия прекрасно и недорого подойдет ламинат или линолеум (они надежны, долговечны, просты в уходе и у них прекрасный выбор рисунков и оттенков).

Сантехника. Не стоит тратиться на дорогие марки. Отечественные производители успешно с ними конкурируют.

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7. Выбор строительной бригады

homify Окна и двери в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Те, кто уже строился, прекрасно знают, что результат и скорость работ зависит от строительной бригады. Как говорится, кадры решают все.

Если повезет и попадется надежная команда, то и стройка пройдет без нервотрепки, и качество будет хорошим. Но бывает, что и не везет. Кроме того, надо помнить, что иногда дорогая бригада не всегда оправдывает надежды, а дешевая очень часто приводит к дополнительным расходам. Поэтому предлагаем ознакомится с рекомендациями по выбору строителей в Книге идей ’Как правильно выбрать застройщика при создании неповторимого жилья’, чтобы вопрос как построить дом дешево, более легко решался.

8. Этапы строительства

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Прежде, чем нанять людей на строительство дома, следует поинтересоваться и послушать отзывы об их работе на предыдущих объектах.

Разбить стройку жилья на несколько этапов. Составить договор с бригадой по количеству и качеству работы на каждом этапе, сроки ее выполнения. Это дает возможность контроля в каждом периоде работы и при необходимости заменить строителей, на профессиональных архитекторов

Это основные рекомендации по тому, как построить дом дешево. Надеемся, что наш материал здорово Вам в этом поможет!

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