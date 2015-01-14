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Дизайн комнаты для подростков

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Robot Side Table, &New &New Спальная комната Тумбочки
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Подростковый возраст – это важный период в жизни каждого ребенка. На этой стадии развития личности происходит его жизненное самоопределение, формируются планы на будущее. В этом возрасте человек, вступающий во взрослую жизнь, должен учиться принимать решения самостоятельно. Это касается всех сфер жизни и обустройства собственной комнаты в том числе. Позвольте подростку выразить свою индивидуальность и принять активное участие в дизайне пространства, которое он по праву считает своим.

Спальня для молодого парня в современном стиле

Детская для мальчика Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Детские комната в эклектичном стиле
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Детская для мальчика

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Комната для парня подростка, оформленная дизайнером Павлом Цуневым, носит ярко-выраженный мужской характер. Материалы в цвете хаки органично сочетаются с фотообоями с портретом ночного города. Настенный турник с канатом и кольцами и наличие свободного пространства позволят юноше каждый день совершенствовать свою физическую форму. Подростку будет очень комфортно жить в такой комнате.

Диван для подростков, мечтающих о далеких странах

homify Детская комнатаАксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Этот диван идеально подойдет для оформления комнаты подростка, который грезит путешествиями. Детей часто вдохновляет морская тематика, их манят дальние страны и романтика приключений. Изображенный на фото диван станет отличным подарком подростку, в списке любимых фильмов которого первые строчки занимают такие картины как Хозяин морей и Пираты Карибского моря.

Комната для романтичной юной особы

детская студия Design3F Детская комнатa в классическом стиле
студия Design3F

детская

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Если девочка подросток любит прихорашиваться у зеркала и часто менять гардероб, стоит учесть ее предпочтения и позаботиться о том, чтобы в ее комнате стояли зеркало во весь рост и широкий шкаф, в котором юная модница сможет хранить свои наряды. Кто знает, возможно, у вас растет будущий дизайнер моды или стилист. Даже если некоторые интерьерные решения молодой модницы покажутся вам очевидным перегибом, не стоит слишком резко критиковать только формирующийся вкус девочки подростка.

Идеальная комната для школьников

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Хорошая успеваемость в школе является важнейшей задачей подростка. От того, какие успехи он будет демонстрировать на учебе, во многом зависит его будущее. Поэтому в комнате школьника должно быть выделено достаточно места для подготовки домашних заданий. Важно, чтобы помимо удобного письменного стола, в ней было предусмотрено достаточно места  для книжных полок, а на стене можно было повесить исторические карты мира и подсказки с математическими формулами или правилами правописания. Если в данный момент вы ищите идеальный комнатный стол для подростка, то возможно помочь в этом вам сможет эта статья.  

Тумбочка

Robot Side table &New Спальная комната Тумбочки
&amp;New

Robot Side table

&New
&amp;New
&New

Тумбочка у кровати вряд ли понадобится маленькому ребенку, но если ваше чадо вошло в чудесный подростковый возраст, пришло время оснастить его комнату этим полезным предметом мебели. В тумбочке можно хранить вещи первой необходимости, а на ее поверхность складывать недочитанные книги и журналы. Пусть подросток с малых лет приучается поддерживать порядок в комнате.

Декоративные подушки

Denim Range From Brighton With Love Домашнее хозяйство Текстиль
From Brighton With Love

Denim Range

From Brighton With Love
From Brighton With Love
From Brighton With Love

Небольшие мягкие подушки несут в себе не только декоративную функцию, их также можно использовать в качестве сидячих мест для гостей. Как правило, подростки любят после школы ходить друг к другу в гости и время от времени устраивать по выходным домашние вечеринки. Декоративные подушки также привносят в атмосферу комнаты нотки тепла и уюта, которая поможет подростку расслабиться после напряженного школьного дня.

Камины на любой вкус | Виды каминов
Помните ли вы, как была оформлена ваша комната, когда вы были подростком?

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