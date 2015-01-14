Дизайн комнаты для подростков

Подростковый возраст – это важный период в жизни каждого ребенка. На этой стадии развития личности происходит его жизненное самоопределение, формируются планы на будущее. В этом возрасте человек, вступающий во взрослую жизнь, должен учиться принимать решения самостоятельно. Это касается всех сфер жизни и обустройства собственной комнаты в том числе. Позвольте подростку выразить свою индивидуальность и принять активное участие в дизайне пространства, которое он по праву считает своим.
Комната для парня подростка, оформленная дизайнером Павлом Цуневым, носит ярко-выраженный
мужской характер. Материалы в цвете хаки органично сочетаются с фотообоями с портретом ночного города. Настенный турник с канатом и кольцами и наличие свободного пространства позволят юноше каждый день совершенствовать свою физическую форму. Подростку будет очень комфортно жить в такой комнате.
Этот диван идеально подойдет для оформления комнаты подростка, который грезит путешествиями. Детей часто вдохновляет морская тематика, их манят дальние страны и романтика приключений. Изображенный на фото диван станет отличным подарком подростку, в списке любимых фильмов которого первые строчки занимают такие картины как
Хозяин морей и
Пираты Карибского моря.
Если девочка подросток любит прихорашиваться у зеркала и часто менять гардероб, стоит учесть ее предпочтения и позаботиться о том, чтобы в ее комнате стояли зеркало во весь рост и широкий шкаф, в котором юная модница сможет хранить свои наряды. Кто знает, возможно, у вас растет будущий дизайнер моды или стилист. Даже если некоторые интерьерные решения молодой модницы покажутся вам очевидным
перегибом, не стоит слишком резко критиковать только формирующийся вкус девочки подростка.
Хорошая успеваемость в школе является важнейшей задачей подростка. От того, какие успехи он будет демонстрировать на учебе, во многом зависит его будущее. Поэтому в комнате школьника должно быть выделено достаточно места для подготовки домашних заданий. Важно, чтобы помимо удобного письменного стола, в ней было предусмотрено достаточно места для книжных полок, а на стене можно было повесить исторические карты мира и подсказки с математическими формулами или правилами правописания. Если в данный момент вы ищите идеальный комнатный стол для подростка, то возможно помочь в этом вам сможет эта статья.
Тумбочка у кровати вряд ли понадобится маленькому ребенку, но если ваше чадо вошло в чудесный подростковый возраст, пришло время оснастить его комнату этим полезным предметом мебели. В тумбочке можно хранить вещи первой необходимости, а на ее поверхность складывать недочитанные книги и журналы. Пусть подросток с малых лет приучается поддерживать порядок в комнате.
Небольшие мягкие подушки несут в себе не только декоративную функцию, их также можно использовать в качестве сидячих мест для гостей. Как правило, подростки любят после школы ходить друг к другу в гости и время от времени устраивать по выходным домашние вечеринки. Декоративные подушки также привносят в атмосферу комнаты нотки тепла и уюта, которая поможет подростку расслабиться после напряженного школьного дня.